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حياتنا

لماذا يفتقر أربعة من كل عشرة شابات في العالم إلى الحديد؟

"الحديد ضروري لنقل واستخدام الأكسجين بواسطة خلايا الدم الحمراء، وكذلك لأداء بعض الإنزيمات وظائفها."

كتب معالي بن عمر
الحديد ضروري لنقل واستخدام الأكسجين بواسطة خلايا الدم الحمراء
فقر الدم عند النساء أسبابه وعلاجه
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وطن-ما يقارب من 40٪ من الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 21 عامًا يعانين من نقص الحديد، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA. ناهيك بأن 6٪ فقط، من النساء يعانين من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

للوصول إلى هذه الأرقام، قام الباحثون بتقييم عينات دم لـ3490 فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 12 و 21 عامًا في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و 2020، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

وتُظهر النتائج أن نقص الحديد هو مشكلة شائعة ولكن غالبًا ما يتم التقليل من شأنها، على الرغم من توافر العلاجات الفعالة. كما تختلف التوصيات الحالية لفحص فقر الدم، ما يبرز أهمية مراقبة هذه الحالات لدى المراهقات والنساء.

هناك عدة عوامل قد تفسر هذا الانتشار المرتفع لنقص الحديد لدى النساء
النظام الغذائي النباتي يسبب فقر الدم

من جهة أخرى، هناك عدة عوامل قد تفسر هذا الانتشار المرتفع لنقص الحديد لدى النساء، إذ يقترح الخبراء على وجه الخصوص أن النظام الغذائي النباتي، يمكن أن يساهم في ظهور مشاكل فقر الدم، لاسيما وأن اللحوم الحمراء هي أفضل مصدر لهذا العنصر الحيوي.ومن ثمّ، تأتي العادة الشهرية، التي من شأنها أن تؤدي أيضًا إلى نقص الحديد عند النساء، وفق ما ترجمته “وطن“.

هذا ويمكن أن يكون لنقص الحديد عواقب صحية ضارة، ما يؤدي إلى التعب المزمن، وانخفاض الأداء المعرفي وحتى المضاعفات الخطيرة إذا تُركت الحالة دون علاج.

وينصح الخبراء بتوفير النظام الغذائي العادي حوالي 10 إلى 15 مغم من الحديد يوميًا. يمكن تلبية احتياجات الحديد عن طريق استهلاك أطعمة، على غرار: الكبد واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبقوليات والمكسرات والحبوب وصفار البيض والخضروات الورقية الخضراء.

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وختم الموقع بالقول، إن الحديد ضروري لنقل واستخدام الأكسجين بواسطة خلايا الدم الحمراء، وكذلك لأداء بعض الإنزيمات وظائفها في الجسم.

اللحوم الحمراء تحتوي على الحديد
نقص الحديد عند النساء
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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