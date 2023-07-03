قتلٌ بدم بارد.. لحظة إعدام 3 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين

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وطن – وثّق مقطع فيديو، حصلت “وطن” على نسخة منه، لحظة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين في حارة الدمج بمخيم جنين، وذلك في إطار العدوان المستمر منذ فجر اليوم، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة يومين.

وأظهر الفيديو، جثامين ممددة لثلاثة شبان فلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال التي تمادت في جرائمها، عبر منع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب منهم.

#شاهد 📷 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعدم 3 شبان في حارة الدمج بمخيم #جنين ويمنع وصول طواقم الإسعاف إليهم وتطلق النار على كل من يحاول الاقتراب منهم. pic.twitter.com/5yuUS5kAOg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 3, 2023

عدوان مستمر على جنين

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، في عدوان خلّف حتى كتابة هذه السطور، سبعة شهداء من الفلسطينيين، وسط توقعات بزيادة الحصيلة في ظل وجود إصابات خطيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بارتقاء سبعة شهداء وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

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إدانة واسعة للعدوان الإسرائيلي

والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين يعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة، وأثار سلسلة كبيرة الإدانات والمطالب الموجهة لسلطات الاحتلال وحثها على ضرورة وقف هذه الاعتداءات.

فقد أعربت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في فلسطين لين هاستينغز، عن قلقها البالغ من حجم العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، قائلة إن جيش الاحتلال قصف المخيم المكتظ بالسكان بالطائرات.

وطالبت المنسقة الأممية الجيش الإسرائيلي بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين.

في الوقت نفسه، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جرائم الاحتلال في جنين من استهداف مباشر للمدنيين والطواقم الطبية وهدم البيوت والمساجد.

وأضافت المنظمة في بيان، أن ما يحدث في جنين جريمة نكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني.

ودانت مصر، عبر وزارة خارجيتها، الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين، مطالبة بتدخل الأطراف الدولية الفاعلة لوضع حد لتلك الانتهاكات، كما أكّدت الرفض الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

كما عبرت وزارة الخارجية الإيرانية، عن إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين، ووصفتها بأنها نموذج واضح لإرهاب الدولة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن التطورات في جنين أثبتت أن التطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر.

مطالب بممر آمن

وميدانيا، طالب الهلال الأحمر الفلسطيني، بممر آمن لإخراج الجرحى من مخيم جنين في ظل تصاعد عدد الإصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي، وقال إنه ينسق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح ممر آمن.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال، على لسان وزير الخارجية إيلي كوهين، أن العدوان على جنين مقتصر حاليا على المدينة، وأنه لا خطط لتوسيعه في أنحاء الضفة الغربية.

وبرر الوزير الإسرائيلي، هذا العدوان بزعمه أن الاحتلال يواجه من سماهم عناصر إرهابية تعمل على زعزعة استقرار المنطقة وأمنها”، وهي ذريعة لطالما تحججت بها سلطات الاحتلال لتبرير اعتداءاتها على الفلسطينيين.

الاحتلال يتحدث عن تفجير مصنع متفجرات

وعسكريا، قال جيش الاحتلال، إنه فجّر اليوم الاثنين موقعا لتصنيع المتفجرات وضبط منصة لإطلاق الصواريخ خلال ما سماها “العملية العسكرية” في جنين.

وأضاف جيش الاحتلال، أن تبادل إطلاق النار ما زال مستمرا في جنين، مشددا على أن قواته ستواصل نشاطها في جنين كلما تطلب الأمر حتى إحباط ما وصفها بـ”التهديدات الإرهابية”.

إصابة جندي إسرائيلي

يأتي هذا فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة أحد جنود الاحتلال في تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين داخل مخيم جنين.

كما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده في جنين، لكنه قال إن الجندي أصيب بشظايا انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزة جنود وحدته خلال العملية في جنين.

كتيبة جنين تسقط مسيرتين

بدورها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أسقطت طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال خلال معارك اليوم الاثنين.