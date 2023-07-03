فيديو يفجّر جدلاً .. ماذا فعلت ماغي بوغصن مع أم تعنّف ابنها في الشارع!؟

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وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وأثار جدلاً واسعاً.

ويظهر المقطع المصور، الفنانة ماغي بوغصن وهي تنقذ طفلاً من تعنيف والدته له، حسبما ذكر مغرّدون .

ويمكن مشاهدة ماغي بوغصن وهي تتشاجر مع السيدة، وتحتضن الطفل، خلال محاولتها الدفاع عنه.

ووفق الاعلامي اللبناني إيلي مرعب فإن الفيديو للفنانة ماغي بوغصن تم توثيقه في منطقة “ضبية”وهي إحدى القرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان.

مشكل كبير وعراك واضح بين #ماغي_بو_غصن وسيدة عم تعنِّف ابنها بمنطقة ضبيه !!

شو عم بصير 😱 اووف! pic.twitter.com/Xe6dDb55aS — Elie Merheb (@_ElieMerheb) July 3, 2023

وتباينت تعليقات المغردين على المقطع الذي ظهرت فيه الفنانة “بوغصن”، فالبعض اعتبر في تعليقه على المشهد أنه “تمثيلي” -حسب تعبيرهم-.

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وكتب أحد المغردين: “أول شي ما صدقت الفيديو كتير. ثاني شي اذا فعلا حلوة الحركة من ماغي وشهامة. ثالثاً لاحظوا الولد ابدا ما راح لعند ماغي وبقي يمد يده لأمه وهو خايف. رابعا لو في هيك شي حقيقي ما في ام بتخلي اي وحده تسحب ابنها بهالطريقة حتى لو عم تضربه هي بتضل أم والولد هيدي امه”.

فيما أشادَ آخرون بما وصفوها إنسانية الفنانة اللبنانية وإنقاذها للطفل من التعنيف الذي تعرّض له.

وكتب مغرّد آخر: “أنا بيستفزني فعلا شوف أهل عم يضربو ولادهم بالطريق وكتير بحاول اضبط أعصابي لأن اتعلمت – للأسف – إن ما دخلني.. برافو ماغي عاللي عملتيه وكل حدا بيعمل متل ماغي بكل شجاعة .. وبعد كلامي الدراما إن شاء لله ما يطلع تمثيل”.

ولم يصدر عن الفنانة اللبنانية حتى الان أي تعليق على الواقعة التي حظيت بتعليقات عديدة على مواقع التواصل.