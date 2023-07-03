فيديو نادر لصدام حسين يرقص في حفل زفاف.. هل كان مخمورا؟

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه نادر، للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو يحضر حفل زفاف بإحدى قرى محافظة الموصل، وكان ذلك في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وشوهد في مقطع الفيديو، صدام حسين وهو يرقص أهالي العروسين في حفل اتسم بـ”البساطة” من جانب، كما عمّت خلاله أجواء من الفرحة والسعادة.

وظهر صدام حسين وهو يتفاعل بقوة مع الأهالي أثناء إحياء حفل الزفاف.

الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يشارك في عرس في احدى قرى الموصل بداية الثمانينات pic.twitter.com/GJNWZOHcvq — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 2, 2023

هل كان صدام حسين مخمورا؟

وفي الوقت الذي أثار فيه مقطع الفيديو تفاعلا إيجابيا من قِبل بعض النشطاء الذين ترحموا على صدام حسين، وثمنوا حرصه على حضور حفل الزفاف، فإن حديثا لافتا أثير عما إذا كان مخمورا بسبب رقصاته وحركاته خلال الحفل.

أثار ذلك ناشطٌ يُدعى “نور الدين”، طرح احتمالية أن يكون صدام حسين مخمورا بسبب ضحكاته وحركاته الهستيرية في حفل الزفاف، في حين رد آخرون بأن صدام كان طبيعيا، ولا يبدو من مقطع الفيديو، أنه كان مخمورا.

الضحك وحركاته الهستيرية عبالك واحد مخمور 😐 — Nooruldeen نورُالدينْ🇮🇶 (@Nooruldeen89) July 2, 2023

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تنفيذ حظر الخمور في العراق

يُشار إلى أنه في فبراير الماضي، بدأ العراق تنفيذ قانون حظر الخمور وذلك بعد مرور سبع سنوات كاملة على إقراره، ويحظر القانون المشروبات الكحولية المستوردة، ولا يتيح بيعها في الأسواق المحلية أو استبدالها بمنتجات محلية الصنع.

وصدرت أوامر مشددة لسلطات المعابر الحدودية والمطارات بمصادرة أي مشروبات كحولية تضبطها مع مسافرين، في خطوة قال محللون إنها ناتجة لتزايد نفوذ الأحزاب الدينية في العراق.

وقبل دخول هذا القانون نطاق التنفيذ، كانت تراخيص بيع المشروبات الكحولية تُمنح لغير المسلمين فقط في العراق، في حين كان شرب الكحول بالأماكن العامة غير محظور لكنه كان سلوكا مستهجنا.