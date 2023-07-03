فنانة عمانية تكشف حقيقة ما أثير عن عمليات التجميل التي أجرتها حياة الفهد

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وطن- حسمت الفنانة العمانية فخرية خميس، ما أثير حول خضوع الفنانة الكويتية حياة الفهد، لعمليات تجميل جعلتها تبدو شابة من جديد.

حيث انتشر فيديو للفنانة حياة الفهد، خلال تواجدها في أحد الأفراح، وظهرت به بملامح مختلفة تماماً وكأنها شابة في العشرين من عمرها.

مجرد فلتر

بدورها أعادت الفنانة فخرية خميس نشر الفيديو، وقالت إنها تواصلت مع حياة الفهد لتستوضح منها الأمر.

وكتبت فخرية خميس: “شفت الفيديو وللأمانة والله وايد اتصلوا يسألوني عن الخبر.. واتصلت بالأستاذة القديرة ام سوزان حياة الفهد اسلم عليها وسألتها”.

وتابعت: “بنفسها والله نفت الخبر وقالت ماعملت عمليات تجميل وكل هذا فلتر وبس والله .. وهم قالتلي الي باركولي بالعرس هذا كان من سنتين ..وسلامتكم”.

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جميلة في كل حالاتها

فخرية خميس كشفت أيضاً الحوار الذي دار بينها وبين حياة الفهد. وقالت: “والله أنا رسلتها صورتي الأخيرة اهنيها بالعيد وقلتلها شوفي انا عملت تجميل بالفترة الأخيرة.. وكانت لي أسبابي وشرحتلها.. قالتلي حلو التغيير..بس انا ماسويت”.

واختتمت: “وهي صادقة ماسوت وتبقى الأستاذة جميلة في كل حالاتها واعمالها وحضورها وانسانياتها الله يطول في عمرها واعماركم”.