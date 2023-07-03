سلوك جينيفر لوبيز الغريب في محل يبيع أحواض استحمام حديث الإعلام! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– اشترت جينيفر لوبيز وبن أفليك مؤخرًا منزلاً لأسرتهما بقيمة 60.8 مليون دولار ، وهو مبلغ دفعوه نقدًا.

في هذا السياق ، تم رصد جينيفر لوبيز من قبل وسائل الإعلام أثناء ذهابها إلى متجر أثاث في لوس أنجلوس.

قامت بتجربته بنفسها

أرادت زوجة بن أفليك شراء حوض استحمام لواحد من 24 حمامًا في قصرهم. لكن الشيء المثير للدهشة كان عندما لم تفوت نجمة الموسيقى الفرصة لتجربة حوض الاستحمام المريح ، بينما قام بائع شركة كوهلر بتوضيح كل شكوكها.

ارتدت لوبيز زيًا غير رسمي للذهاب للتسوق ، واختارت هذه المرة فستانًا طويلًا مزينًا بالورود ، وحذاء بنعل مخملي ، وحقيبة يد غوتشي وردية ومجوهرات ذهبية.

عارية على مجلة فوغ

مؤخراً، بدت جينيفر لوبيز متألقة وهي تظهر شبه عارية على غلاف أحدث عدد من مجلة “فوغ – المكسيك“.

كانت الفنانة ذات 53 عامًا رؤية للجمال، وهي تتصوّر لجلسة لحساب غلاف المجلة، متحدثة أيضًا عن الأمومة وتمثيل النساء اللاتينيات في هوليوود.