الإثنين, يوليو 3, 2023
الرئيسيةحياتناسلوك جينيفر لوبيز الغريب في محل يبيع أحواض استحمام حديث الإعلام! (شاهد)
حياتنا

سلوك جينيفر لوبيز الغريب في محل يبيع أحواض استحمام حديث الإعلام! (شاهد)

تم رصد جينيفر لوبيز أثناء ذهابها إلى متجر أثاث في لوس أنجلوس بعدما اشترت قصراً مشتركاً مع بن أفليك

كتب رفيف عبدالله
سلوك جينيفر لوبيز الغريب في محل يبيع أحواض استحمام حديث الإعلام! (شاهد)
جينيفر لوبيز
- Advertisement -

وطن– اشترت جينيفر لوبيز وبن أفليك مؤخرًا منزلاً لأسرتهما بقيمة 60.8 مليون دولار ، وهو مبلغ دفعوه نقدًا.

في هذا السياق ، تم رصد جينيفر لوبيز من قبل وسائل الإعلام أثناء ذهابها إلى متجر أثاث في لوس أنجلوس.

جينيفر لوبيز
اشترت النجمة وزوجها منزلا بـ60 مليون دولار

قامت بتجربته بنفسها

أرادت زوجة بن أفليك شراء حوض استحمام لواحد من 24 حمامًا في قصرهم. لكن الشيء المثير للدهشة كان عندما لم تفوت نجمة الموسيقى الفرصة لتجربة حوض الاستحمام المريح ، بينما قام بائع شركة كوهلر بتوضيح كل شكوكها.

جينيفر لوبيز
قامت جينيفر لوبيز بتجربة البانيو بنفسها
جينيفر لوبيز
كان موظف الشركة يشرح للنجمة العالمية
جينيفر لوبيز
تبدو جي لو مسترخية داخل حوض الاستحمام

ارتدت لوبيز زيًا غير رسمي للذهاب للتسوق ، واختارت هذه المرة فستانًا طويلًا مزينًا بالورود ، وحذاء بنعل مخملي ، وحقيبة يد غوتشي وردية ومجوهرات ذهبية.

جينيفر لوبيز
ارتدت جي لو فستاناً مورداً

عارية على مجلة فوغ

مؤخراً، بدت جينيفر لوبيز متألقة وهي تظهر شبه عارية على غلاف أحدث عدد من مجلة “فوغ – المكسيك“.

جينيفر لوبيز
جينيفر بإطلالة مثيرة لحساب مجلة فوغ

كانت الفنانة ذات 53 عامًا رؤية للجمال، وهي تتصوّر لجلسة لحساب غلاف المجلة، متحدثة أيضًا عن الأمومة وتمثيل النساء اللاتينيات في هوليوود.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

جينيفر لوبيز عارية في جلسة تصوير لمجلة “فوغ” (شاهد)

حياتنا

جينيفر لوبيز تطبع دليل حبها لـ بن أفليك على منطقة حساسة في جسدها! (شاهد)

حياتنا

بن أفليك يعامل جينيفر لوبيز بحقارة من وراء ظهرها.. فيديو يكشف عن استيائه منها بشكل كبير (شاهد)

حياتنا

جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala بأكثر فستان إثارةً وهكذا غطّت ثدييها! (صور)

حياتنا

جينيفر لوبيز رمز الجنس في سن الـ54.. تعرف إلى أسرارها الغريبة والمشروب السحري!

حياتنا

قيمته أكثر من 32 مليون يورو.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يعيشان في منزل بـ7 غرف نوم و13 حماماً (صور)

حياتنا

جينيفر لوبيز في موقف مُحرج بعدما فضح “تيك توك” شكلها الحقيقي بدون “فلاتر”(فيديو)

حياتنا

جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك للمرة الثانية بسبب دانكن دوناتس (فيديو)

حياتنا

جينيفر لوبيز وبن أفليك.. خبير قراءة شفاه يكشف ما قيل في اللحظة المتوترة بينهما في جرامي!

حياتنا

جينيفر لوبيز عارية تماما في إعلان لعرض منتجاتها الجديدة للعناية بالجسم (شاهد)

حياتنا

جينيفر لوبيز تستعرض أنوثتها في سن الـ53 بملابس داخلية سوداء من الدانتيل! (شاهد)

حياتنا

“جينيفر لوبيز” ارتدت 3 فساتين زفاف أسطورية في حفل زواجها على بن أفليك.. أحدها استغرق 700 ساعة عمل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب وفاة لممثل المصري أحمد قنديل أحد أبطال مسلسل الاختيار

العالم بين القوة والحقيقة.. أين ومن يقرر تغيير منحنى وشكل الحياة؟

الهلال السعودي يُغري برناردو سيلفا بعرض خيالي للتعاقد معه هذا الصيف

6 مهارات عليك إتقانها إذا أردت النجاح في حياتك المهنية

ابنة عمرو دياب تستعرض ثدييها الصغيرين وخصرها النحيف بين أصدقائها (شاهد)

هدف أحمد عاطف الملغي في مباراة الأهلي وفيوتشر يُثير الجدل (فيديو)

نموّ متوقّع للقطاع غير النفطي في سلطنة عمان

أوكرانيا تلجأ لصاروخ طُور خصيصاً لاستهداف صدام حسين وهو في الحمام!

الشبل العُماني سيف الجهوري يصبح حديث مواقع التواصل لمهارته برقصة السيف (شاهد)

فنانة عمانية تكشف حقيقة ما أثير عن عمليات التجميل التي أجرتها حياة الفهد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC