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زواج شاب مصري من امرأة بريطانية تبلغ من العمر 80 عامًا وما كشفته وصيتها صادم!

وفاة البريطانية الثمانينية تكشف عن وصية غير متوقعة وتبرع بـ39 مليون جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية

كتب سالم حنفي
زواج شاب مصري وبريطانية ثمانينية
الشاب المصري محمد أحمد إبراهيم وزوجته البريطانية الثمانينية آريس جونز
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وطن – أفادت تقارير إعلامية عن تعرض الشاب المصري، محمد أحمد إبراهيم، البالغ من العمر 37 عاما لصدمة بعد وفاة زوجته البريطانية الثمانينية، آريس جونز.

وبحسب ما ورد وتم تداوله، فقد كشفت الوصية التي كتبتها عن تبرعها بجميع أموالها البالغة 39 مليون جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية في القرية التي ولدت بها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، احتفلت الجدة التي تبلغ من العمر 83 عامًا وزوجها الصغير ، 37 عامًا ، بالذكرى السنوية الثانية لهما بتبادل القبلات عبر نافذة حافلة.

انتقلت آريس جونز لمصر لتتمكن من الزواج من الشاب محمد أحمد إبراهيم

ووفقا لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانة، فقد نشر الزوج “محمد” مقطع فيديو لإثبات أن علاقتهما قوية كما كانت دائمًا ، شارك محمد مقطع فيديو لطيفًا لـ “آريس” على متن حافلة بينما كان ينتظرها باهتمام من الخارج، قبل أن يتشاركا قبلة من خلال زجاج النافذة.

وفي مقطع الفيديو القصير رسم “محمد” قلبًا على النافذة وكتب الأحرف الأولى من اسمها بينما كانت “آريس” تلوح له بابتسامة.

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اجتمعا عبر جروب خاص بالملحدين على الفيسبوك

وقالت صحيفة “ميرور” أن الجدة البريطانية إيريس جونز ، 83 عامًا، التقت بشريكها الأصغر كثيرًا محمد أحمد إبراهيم في مجموعة على فيسبوك للملحدين.

شاب مصري تزوج من ثمانينية بريطانية
التقيا عبر جروب خاص بالملحدين على الفيسبوك

وأوضحت أن إيريس ومحمد التقيا عبر “فيسبوك” في عام 2019 بعد أن اشترى لها ابنها جهاز كمبيوتر محمول، حيث انضمت إلى مجموعة من الملحدين ودردشت مع محمد ، الذي كان في ذلك الوقت متزوج منذ 10 سنوات.

توجه آريس جونز إلى مصر

وطارت الجدة إلى القاهرة بعد خمسة أشهر فقط من وجود “صلة روحية” جمعتها به ، مع فستان زفاف في حقيبتها لأنها افترضت أنهما سيتزوجان.

وبحسب الصحيفة، فإنه لسوء الحظ ، لم يتمكنا من الزواج على الفور، لأن آيريس جونز ، التي كانت مطلقة منذ 27 عامًا ، لم تجلب معها أوراقها.

الزواج

وبعد بضعة أشهر، عقد الزوجان قرانهما أخيرًا خلال الزيارة الثالثة لـ “آريس” لمصر في أكتوبر 2020.
وتحدثت إيريس جونز سابقًا عن حياتها العاطفية مع الشاب الذي يصغرها بكثير.

الوضع الجنسي المفضل

وقالت إن علاقتهما لا تزال حمراء ، وقد صدمت مشاهدي التلفزيون قبل عام عندما كشفت في هذا الصباح أن الوضع لجنسي الذ تفضله هو “الوضع الجنسي الكلابي”.

وتركت “آريس” مضيفي البرنامج فيليب سكوفيلد وهولي ويلوبي حينها عاجزين عن الكلام عندما قالت لهما: “بشرتي رقيقة للغاية – إنها مثل الأنسجة”.

وأضافت:”يجب أن يتوخى محمد الحذر عندما يمسك بي. إنه يمزق بشرتي ، جلد ساقي رقيق للغاية”.

وتابعت:”عندما يتعلق الأمر بممارسة الحب ، يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا. قد ينتهي بي الأمر في A&E مع تمزق الجلد ولكننا حللنا هذه المشكلة لأننا أحيانًا نفعل ذلك بطريقة هزلية.”

وكشفت أيضًا أن المرة الأولى التي مارست فيها الجنس مع الزوج كانت “قاسية جدًا” ، تاركة المشاهدين في وجه أحمر من الخجل.

أفضل جنس في حياتها

وعبرت عن سعادتها بالزواج من محمد قائلة:”لم أكن أتوقع أن أمارس أفضل جنس في حياتي في عمر 83 عامًا ، لكنني بالتأكيد لا أشكو..محمد يبقيني شابة خصوصاً تحت الملاءات”.

وقالت صحيفة “ميرور” أن عائلة “آيريس” تافجات من أن علاقتها برجل يصغرها بـ 47 عامًا قد قطعت شوطًا بعيدًا ، بعد أن حذرتها سابقًا من أن هدف زواج “محمد” منها قد يكون وراء مالها.

المصدرصحيفة ميرور + يوتيوب + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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