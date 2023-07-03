راتب مغرٍ.. الحارس دي خيا مطلوب في النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- دخل نادي النصر السعودي سباق التنافس للتعاقد مع الحارس دي خيا الإسباني لاعب نادي مانشستر يونايتد، الذي انتهى عقده مع الشياطين الحمر نهاية الشهر الماضي.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن الحارس ديفيد دي خيا مطلوب في نادي النصر السعودي، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف مع نهاية عقده مع النادي.

النصر السعودي والحارس دي خيا

وبحسب الصحيفة البريطانية، ” النصر السعودي يعرض 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. من أجل موافقة الحارس دي خيا على اللعب مع النادي ومزاملة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وانتهت مسيرة الحارس الإسباني دي خيا. مع نادي مانشستر يونايتد، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

#موجز_الاخبار | النصر يستعد لتقديم عرض مغري للحارس الإسباني دي خيا#SSC pic.twitter.com/nh6gryLxao — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 2, 2023

بديل الحارس دي خيا

وأشارت تقارير صحفية أخرى، عن دخول نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي. ليكون الخيار البديل عن رحيل الحارس دي خيا هذا الصيف.

- Advertisement -

كما ونال دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق، جائزة أفضل حارس في الدوري الإنجليزي الممتاز. لهذا الموسم، كأكثر الحراس في البريميرليج حفاظاً على نظافة شباكه من الكرات طوال الموسم المنصرم.

وانضم الحارس دي خيا صاحب ال32 عاماً، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف عام2011، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

ألقاب دي خيا مع مانشستر يونايتد

ولعب الحارس الإسباني دي خيا، 545 مباراة في كافة البطولات المختلفة مع الشياطين الحمر، كما وتوج مع الفريق ب6 ألقاب. لعل أبرزهم الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الرابطة والاتحاد الإنجليزيين.

يذكر بأن عقد الحارس ديفيد دي خيا قد انتهى مع نادي مانشستر يونايتد في نهاية شهر يونيو/ حزيران صيف 2023.