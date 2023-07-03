الإثنين, يوليو 3, 2023
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تحدِِّ جديد..ما تراه أولاََ سيخبرك عن طريقة تفكيرك!

إذا قمت بحل هذا اللغز بسرعة، فقد يكشف هذا أنك شخص ذكي ومتفهم

كتب ايمان الباجي
تحدِِّ جديد..ما تراه أولاََ سيخبرك عن طريقة تفكيرك!
ما تراه أولاََ سيخبرك عن طريقة تفكيرك!
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وطن- تحفز العديد من الأوهام البصرية والصور أنماط التفكير المختلفة في عقلك، كما توضح كيف يمكن للعقل تفسير المعلومات المرئية بناءً على تجاربك وتوقعاتك السابقة.

في هذا الإطار، نشر موقع “timesofindia” تحدي من شأنه أن يساعد في تحديد ما إذا كنت شخص طيب القلب أم شخص إندفاعي.

يمكن أن يكون هذا التمرين أيضًا بمثابة اختبار شخصية لقياس كيفية استجابتك لظروف الحياة المختلفة.

فإذا كنت تمتلك شخصية إنطوائية، فمن المحتمل أنك قد تكون مماطل، مما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول لحل هذا اللغز.

من ناحية أخرى، إذا قمت بحل اللغز بسرعة، فهذا يكشف أنك شخص ذكي ومتفهم.

ما هي الطريقة التي يسير بها الحصان؟

في هذا التحدي عليك أن تخمن: ما هي الطريقة التي يسير بها الحصان؟.

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هناك خياران: إما الأمام أو نحو الأفق!

وهم بصري
ما هي الطريقة التي يسير بها الحصان؟

يمكن أن تكون الصورة محيرة للغاية. لذا، حافظ على نظرك ثابتًا على الصورة وانتبه جيدًا للظلال والحدود.

تُظهر الصورة رجلاً يمتطي حصانًا وكلب بجانبه. ومع ذلك، هناك تفسيران محتملان لهذه الصورة.

عندما تلاحظ الصورة، قد ترى إما الرجل على ظهر الحصان يركب نحو الأفق أو رجلاً يقترب من الشاشة، ويمضي قدمًا.

ما الذي يكشفه هذا التحدي عن شخصيتك؟

إذا رأيت الحصان يقترب من الشاشة، فهذا يشير إلى أنك تتوقع بفارغ الصبر ما يخبئه المستقبل.

هذا يشير أيضََا إلى أنك تتقبل عدم القدرة على التنبؤ بالحياة وأنك متحمس لما ينتظرك في المستقبل.

من ناحية أخرى، إذا رأيت الحصان يبتعد عنك، فهذا يعني أنك شخص يقدر الذكريات ويحب الحنين إلى الماضي.

كشف بعض المستخدمين أن هذا الوهم البصري ساعدهم بدقة على إكتشاف سمات شخصيتهم.

في حين أن هذه الاختبارات النفسية يمكن أن تكون مسلية، من المهم ملاحظة أنها لا تقدم قياسات دقيقة لشخصيتك.

وإذا استمتعت بهذا النوع من الاختبارات، ففكر في تجربة المزيد منها لاكتساب فهم أفضل لشخصيتك، كما يمكن أن يؤدي الانخراط فيها أيضًا إلى تحسين قدراتك البصرية والمعرفية.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن

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