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بعد واقعة السويد.. فيديو يوثق إحراق عدد من المصاحف في أحد مساجد روسيا

المسلمون في روسيا يتعرضون لانتهاكات مماثلة والمعتدي يعاني من خلل عقلي

كتب خالد السعدي
شخص يحرق القرآن في روسيا
رجل يشعل النيران في مصاحف أحد مساجد منطقة تشيجيمسكي في جمهورية قبردينو بلقارية التابعة لروسيا
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وطن – بعد موجة غضب عارمة أثيرت جراء إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، انتشر مقطع فيديو يوثُق عملا مشابها في جمهورية “قبردينو بلقاريا” الروسية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه من كاميرا مراقبة، رجلا وهو يشعل النيران في مصاحف أحد مساجد منطقة تشيجيمسكي في جمهورية قبردينو بلقارية شمالي القوقاز، التابعة لدولة روسيا.

وبيّن الفيديو، الرجل وهو يسكب مادة حارقة على المصاحف ثم يشعل فيها النيران التي اندلعت بكثافة قبل أن يغادر المسجد.

وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا في هذه المنطقة، أن الرجل الذي أحرق المصاحف في المسجد تم اعتقاله، في حين برر الرجل فعلته بأن صوتا داخليا دفعه لفعل ذلك.

وقالت الإدارة، إن هذا الشخص يعاني من خلل عقلي، وسيتم إخضاعه لفحص طبي.

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والأربعاء الماضي، نفذ سويدي متطرف من أصول عراقية، وعيده بتدنيس القرآن الكريم، وأقدم تحت حماية السلطات على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

يُشار إلى أن الروسي الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أدان حرق نسخة من القرآن، وحرص على احتضان مصحف خلال زيارته، قبل أيام لأأحد مساجد مدينة ديربند في جمهورية داغستان.

وآنذاك، قال بوتين، مخاطبًا إمام المسجد، إن روسيا تُكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، مشددا على أن عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يُعَد جريمة، كما انتقد الدول الغربية التي تسمح بذلك.

الأزهر يشيد بشجاعة بوتين

وفي أعقاب ذلك، أشاد الأزهر بموقف بوتين الشجاع تجاه حادثة حرق المصحف في السويد، بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم في مدينة دربند الروسية.

وقال الأزهر في بيان، إنه يحيي الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام.

ودعا الأزهر الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

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