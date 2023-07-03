برج إيفل لم يحترق خلال احتجاجات فرنسا الأخيرة والصور المتداولة قديمة

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورتين ادعوا أنهما لاحتراق برج إيفل، خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، ليتبين أن الصورتين قديمتين ولاعلاقة لهما بما يجري على الأراضي الفرنسية هذه الأيام.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء فرنسا خلال الأسبوع الماضي منذ إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا في إحدى ضواحي باريس.

وتضمنت إحدى الصورتين المتداولتين ألسنة نيران تلتهم برج إيفل، أمّا الثانية فتظهر دخاناً يتصاعد من البرج.

حقيقة حريق برج إيفل في احتجاجات فرنسا

وأشارت خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة في وكالة “فرانس برس” إلى أنّ الصورة الأولى تعود لمجسّم خشبيّ للبرج أُحرق الشهر الماضي خلال احتفالات نادٍ فرنسيّ لكرة القدم.

أمّا الثانية فتعود لأدخنة مفرقعات ناريّة في برج إيفل سنة 2005 خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي.

ووفق المصدر حظي المنشور بمشاركات عدّة من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا عقب مقتل شاب برصاص شرطي.

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احتراق مجسم خشبي

وبدأت أعمال الشغب مساء 27 حزيران/يونيو إثر مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاماً بالرصاص على يد شرطيّ بعد أن رفض التوقّف خلال عمليّة تدقيق مروري في نانتير الثلاثاء.

وأكدت الوكالة أن الصورتين لا علاقة لهما بما يحصل في فرنسا حالياً.

وأرشد البحث عن الصورة الأولى إلى أنّها تظهر مجسماً خشبياً لبرج إيفل أُحرق خلال احتفالات لنادي جيرو لوبوي الفرنسيّ لكرة القدم، ضمن تقليدٍ سنويّ تحرق خلاله مجسّمات خشبيّة.

ويمكن العثور على الصورة نفسها منشورة في حساب مصوّرٍ غطّى الاحتفالات بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2023. كما يمكن العثور على صورٍ مشابهة في صفحة النادي ضمن منشورٍ عن الاحتفالات. أمّا الصورة الثانية فتعود لبرج إيفل لكن في سنة 2005.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن مصدر الدّخان حول البرج يعود لمفرقعات ناريّة أطلقت خلال الاحتفال باليوم الوطني الفرنسيّ في 14 تموز/يوليو 2005 في باريس.

فوضى في فرنسا واعتقالات بالجملة

واعتقل أكثر من 800 شخص ليل الخميس بعد أن تسبب المتظاهرون في دمار واسع النطاق في عشرات المدن ، وأشعلوا النار في السيارات والمباني ، ونهبوا المتاجر ، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب. يوم الجمعة ، تم إغلاق العديد من الطرق في منطقة باريس ومدن رئيسية أخرى مثل مرسيليا ، وتعطلت طرق النقل العام حيث تم نشر أكثر من 40 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على الاحتجاجات.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ” لم يتأثر وسط باريس ، موطن مناطق الجذب السياحي مثل متحف اللوفر وبرج إيفل ، إلى حد كبير حتى ليلة الخميس ، عندما نزل المحتجون إلى شارع ريفولي ، أحد شوارع التسوق الرئيسية في المدينة ، ونهبوا متجرًا لشركة Nike.

وطلبت الشرطة من الناس في مناطق سياحية شهيرة في مرسيليا وبوردو مغادرة المنطقة، مساء الخميس، بعد إشعال حرائق على طول الشوارع واندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. يوم الجمعة ، حظرت مرسيليا جميع المظاهرات.