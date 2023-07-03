الشبل العُماني سيف الجهوري يصبح حديث مواقع التواصل لمهارته برقصة السيف (شاهد)

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وطن – أصبح الشبل العماني، سيف الجهوري، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بسبب اتقانه فن المبارزة بالسيف.

وتداول المغردون والعديد من الحسابات العمانية الإخبارية مقطع فيديو للشبل سيف الجهوري، وهو يؤدي عرضا لفن المبارزة بالسيف في قرية المبرح بولاية السويق، وذلك في إطار احتفالات أهالي القرية بقدوم عيد الاضحى المبارك.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، الشبل سيف الجهوري وهو يؤدي فن الرقص بالسيف برفقة عدد مع المتقنين لهذا الفن من كبار السن بمهارة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل.

ردود أفعال تشيد بالشبل سيف الجهوري

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا فيديو الشبل سيف الجهوري به، حيث قال أحد المعلقين:” السويق ما تنجب الا رجال”.

وقال آخر مبديا إعجابه بالشبل سيف الجهوري:” ونعم التربيه … كفو بارك الله فيه والله يطرح فيه البركه وتسلم يد اللي ربااااه .. هذي هي التربيه الصحيحة”.

كما أشادت متابعة بأدائه بالقول:” ماشاءالله تبارك الله ربي يحفظه وينور دربه سيف بن سلطان”.

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وقال آخر:” اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الله يبارك فيه ويحفظه يارب اللهم كف عيون الحساد والمبغضين يارب”.

رقصة السيف في سلطنة عمان

يشار إلى أن رقصة السيف هي رقصة تقليدية في سلطنة عمان، وجاءت فكرتها في البداية من المبارزة بالسيف بين الرجال، حيث كان الرجال في الماضي يستخدمون السيف لإظهار قوتهم وشجاعتهم، ومع مرور الوقت، أصبحت مشتقة من ثقافة الحرب القديمة.

والآن، لم تعد رقصة السيف ترتبط بالحرب أو إظهار القوة، لكنها تبرز صفات حميدة مثل الشجاعة والشرف بشكل فني.

الغرض من رقصة السيف

وعادة ما يرتدي الراقص الملابس التقليدية العمانية خلال العرض، في حين أن الغرض الرئيسي من الرقصة هو إظهار القوة ومحاكاة المبارزة والقتال بين الخصمين في الوقت الذي يواجهان بعضهما البعض أثناء الرقص.

وأصبحت رقصة السيف إحدى الرموز الثقافية التقليدية التي لا يزال العمانيون من مختلف الأعمار يمارسونها، ويمكن تأديتها في مناسبات مختلفة وعديد مثل الأعياد أو المناسبات الثقافية للدولة.