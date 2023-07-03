اضطرابات فرنسا تعبر الحدود.. شاهد ما فعله 100 شاب سويسري بمتاجر بلادهم

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وطن – امتدت الاضطرابات التي تعيشها فرنسا منذ مقتل الشاب نائل بنيران الشرطة، إلى دولة سويسرا التي شهدت هي الأخرى أحداث شغب، تدخلت على إثرها الشرطة بموجة من الاعتقالات.

وبثت وسائل إعلام لقطات مُصوَّرة، تُظهر إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهات المتاجر في مدينة لوزان استجابة لدعوات أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد؛ ارتباطا بأحداث العنف التي تشهدها فرنسا.

وبيّنت اللقطات، مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الذين ارتكبوا عمليات نهب واسعة النطاق تجاه عدد من المتاجر في المدينة.

اضطرابات حادة في سويسرا

وكانت الشرطة السويسرية، قد أعلنت أمس الأحد، توقيف ستة مراهقين وشخص بالغ، في أعقاب اضطرابات ليلية بمدينة لوزان في سويسرا، تأثر منفذوها بأعمال الشغب في فرنسا، بعد أن خرب أكثر من 100 شاب متاجر في وسط المدينة.

وشهدت الاضطرابات، إلقاء حجارة وتحطيم نوافذ متاجر في المدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية، لكنها فوضى يمكن وصفها بأنها محدودة مقارنة بالفوضى التي تعيشها فرنسا نفسها في هذه الآونة.

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وصدر بيان عن شرطة لوزان، أفاد بمواصلة أحداث الشغب تكرارا لما يحدث في فرنسا، حيث تجمّع أكثر من 100 شاب في وسط لوزان وألحقوا أضرارا بمتاجر، موضحة أن أعمال العنف بدأت بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحُطمت خلالها العديد من واجهات المتاجر.

ووفق البيان، اضطر عناصر الشرطة مرارا إلى تفريق شبان عدوانيين ملثمين رشقوهم بالحجارة وزجاجات حارقة، في حين تم نشر حوالي 50 عنصر شرطة، من دون تسجيل أي إصابات.

🇨🇭FLASH | Inspirées par les #émeutes en #France, six adolescents et un adulte ont été arrêtés à la suite de dégradations à #Lausanne. 👉 Pour rappel, plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés au centre-ville. pic.twitter.com/DfRkGD9UJM — Cerfia (@CerfiaFR) July 2, 2023

اللافت أن أغلب الموقوفين ليسوا سويسريين، وبحسب ما أعلنته الشرطة فقد تم توقيف ثلاث مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة (بوسنية وبرتغالية وصومالية)، فضلا عن ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما (سويسري وجورجي وصربي)، ورجل سويسري يبلغ 24 عاما.

فوضى عارمة في فرنسا

وتشهد فرنسا اضطرابات ضخمة منذ مقتل الشاب نائل على يد الشرطة، فيما صدر بيان عن مكتب الادعاء العام الفرنسي، أفاد بأن الفتى نائل كان يقود سيارة مستأجرة، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وحاول رجلا شرطة، إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الفتى.

ويواجه الشرطي تحقيقا رسميا لاتهامه بـ”القتل العمد” وتم وضعه رهن الاعتقال الأولي.