الإثنين, يوليو 3, 2023
الرئيسيةحياتناابتلعه الحوت ثم بصقه.. أمريكي يروي أسود 30 ثانية في حياته وأغرب...
حياتنا

ابتلعه الحوت ثم بصقه.. أمريكي يروي أسود 30 ثانية في حياته وأغرب ما حدث له بعد النجاة!

قصة البقاء على قيد الحياة والتحديات المذهلة: ماذا حدث للرجل الذي نجا من فم الحوت ومن حادث تحطم الطائرة؟

كتب سالم حنفي
مايكل باكارد
الغواص الأمريكي مايكل باكارد
- Advertisement -

وطن – كشف الغواص الأمريكي، مايكل باكارد تفاصيل اللحظة المرعبة حينما ابتلعه حوت أحدب بالكامل في بروفينستاون ، ماساتشوستس في يونيو 2021.

وتصدرت حادثة ابتلاع الحوت لمايكل باكارد وتحديه الموت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بعد أن نجى أيضا من حادثة تحطم طائرة في نفس العام أدى لمقتل 3 أشخاص ، ليظهر مؤخرا على موقع “Reddit ” لتلقي الأسئلة من المشاهدين والإجابة عليها، كاشفا ما حدث له.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد ذكر مايكل باكارد أنه مكث محاصرًا في فم الحوت لمدة 30-40 ثانية.

مايكل باكارد
مكث مايكل باكارد في فم الحوت لمدة 30-40 ثانية

وقال:”نعم ، كنت مقتنعًا تقريبًا أنني سأموت في ذلك اليوم.”

وأضاف: “كان بإمكاني الاختناق أو الغرق إذا لم أسترجع منظمي في الوقت المناسب”.

الحوت بصقه بعد ابتلاعه لمدة 30 ثانية

- Advertisement -

وروى “باكارد” أن الحوت قام ببصقه قبل أن يسبح ، ويعود مرة أخرى إلى اليابسة ويذهب إلى المستشفى.

وأوضح أنه أبلغ المتواجديدن في المستشفى حينها أنه علق في فم حوت، موضحا أن جميع الممرضات والأطباء في المستشفى جاءوا لرؤيته وسؤاله عن ذلك.

مايكل باكارد
مايكل باكارد روى كيف بصقه الحوت مرة أخرى

أغرب الأسئلة التي وجهت له عقب وصوله للمستشفى

وقال: “جاءت إحدى الممرضات ومعها مفكرة، وسألتني عن أرقام اليانصيب”، في حين سأله شخص آخر على موقع الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت عن آخر أفكاره بعد أن أدرك أن حوتًا قد أكله، ليجيبه باكارد: “زوجتي وأولادي”.

وروى مايكل باكارد تفاصيل ما جرى معه، قائلا: “غطست في الأسفل وكنت أنزل إلى القاع. وتعرضت للهجوم. تمامًا مثل قطار الشحن … ثم فجأة أصبح أسودًا”.

وأضاف: “الماء كان يندفع فقط ، يندفع من حولي ، ولون أسود ، ويمكنني أن أشعر بالضغط على جسدي كله. وكنت أتحرك فقط عبر الماء مثل الأشرار بسرعة. وأنا مثل (لفظ بذيء)”.

نجاة مايكل باكارد من حادث تحطم طائرة

يشار إلى أن مايكل باكارد كان أيضًا على متن رحلة من سان خوسيه إلى بويرتو خيمينيز عندما تحطمت الطائرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأصيب “باكارد” بجروح خطيرة في وجهه وكسور متعددة في عظام ذراعيه وساقيه، إلا أنه نجا هو وأربعة ركاب آخرين بعد أن مكثوا ليلتين في غابة كوستاريكا قبل أن يعثر عليهم رجال الإنقاذ.

مايكل باكارد
نجى مايكل باكارد من حادث تحطم طائرة أيضا
المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

5 أسباب تكشف لماذا العالم على شفير اضطرابات اقتصادية خطيرة؟

الهدهد

كلمات شديدة اللهجة من مستشار الأمن القومي الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بسبب إيران!

الهدهد

لعبة ستة أيام في الفلوجة: جدل يثير غضب العراقيين ولعبة بديلة ترد على الأمريكان

الهدهد

ناصر محمد.. قطري مثلي يرفع أعلام الخليج (فيديو)

فيديو

فيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء (شاهد)

الهدهد

الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتباً كويتياً مغتصباً! (شاهد)

الهدهد

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

الهدهد

ضغوط أمريكية أوروبية لإخراج الإمارات من القائمة الرمادية المالية.. ماذا تعني الخطوة؟

الهدهد

لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة

الهدهد

قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

الهدهد

بيل غيتس في الصين.. عملاق سيليكون فالي يزور “صديقه القديم” و “شي” يراهن على الأمريكيين

الهدهد

بعد عقود من العسل.. العلاقات الأمريكية السعودية مهددة “وقابلة للكسر”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معجبة ترمي مسبحة على كاظم الساهر في حفلة دبي.. ورد فعله غير متوقع (فيديو)

راتب مغرٍ.. الحارس دي خيا مطلوب في النصر السعودي

صور اصطناعية تكشف كيفية استهداف قوات فاغنر في ليبيا.. هكذا نُفِّذت الضربة

أثناء نومه..لن تصدق ماذا وجد هذا الرجل يزحف فوق وجهه (صورة)

قتلٌ بدم بارد.. لحظة إعدام 3 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين

ملابس داخلية نسائية ملقاة في صالة سينما بمصر تشعل مواقع التواصل! (شاهد)

لماذا يفتقر أربعة من كل عشرة شابات في العالم إلى الحديد؟

موعد الزمالك ضد المقاولون العرب والتشكيلة في كأس مصر 2023

أول تعليق من زوجة ياسين بونو على أنباء طلاقهما (شاهد)

بعد واقعة السويد.. فيديو يوثق إحراق عدد من المصاحف في أحد مساجد روسيا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC