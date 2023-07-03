ابتلعه الحوت ثم بصقه.. أمريكي يروي أسود 30 ثانية في حياته وأغرب ما حدث له بعد النجاة!

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وطن – كشف الغواص الأمريكي، مايكل باكارد تفاصيل اللحظة المرعبة حينما ابتلعه حوت أحدب بالكامل في بروفينستاون ، ماساتشوستس في يونيو 2021.

وتصدرت حادثة ابتلاع الحوت لمايكل باكارد وتحديه الموت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بعد أن نجى أيضا من حادثة تحطم طائرة في نفس العام أدى لمقتل 3 أشخاص ، ليظهر مؤخرا على موقع “Reddit ” لتلقي الأسئلة من المشاهدين والإجابة عليها، كاشفا ما حدث له.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد ذكر مايكل باكارد أنه مكث محاصرًا في فم الحوت لمدة 30-40 ثانية.

وقال:”نعم ، كنت مقتنعًا تقريبًا أنني سأموت في ذلك اليوم.”

وأضاف: “كان بإمكاني الاختناق أو الغرق إذا لم أسترجع منظمي في الوقت المناسب”.

الحوت بصقه بعد ابتلاعه لمدة 30 ثانية

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وروى “باكارد” أن الحوت قام ببصقه قبل أن يسبح ، ويعود مرة أخرى إلى اليابسة ويذهب إلى المستشفى.

وأوضح أنه أبلغ المتواجديدن في المستشفى حينها أنه علق في فم حوت، موضحا أن جميع الممرضات والأطباء في المستشفى جاءوا لرؤيته وسؤاله عن ذلك.

أغرب الأسئلة التي وجهت له عقب وصوله للمستشفى

وقال: “جاءت إحدى الممرضات ومعها مفكرة، وسألتني عن أرقام اليانصيب”، في حين سأله شخص آخر على موقع الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت عن آخر أفكاره بعد أن أدرك أن حوتًا قد أكله، ليجيبه باكارد: “زوجتي وأولادي”.

وروى مايكل باكارد تفاصيل ما جرى معه، قائلا: “غطست في الأسفل وكنت أنزل إلى القاع. وتعرضت للهجوم. تمامًا مثل قطار الشحن … ثم فجأة أصبح أسودًا”.

وأضاف: “الماء كان يندفع فقط ، يندفع من حولي ، ولون أسود ، ويمكنني أن أشعر بالضغط على جسدي كله. وكنت أتحرك فقط عبر الماء مثل الأشرار بسرعة. وأنا مثل (لفظ بذيء)”.

نجاة مايكل باكارد من حادث تحطم طائرة

يشار إلى أن مايكل باكارد كان أيضًا على متن رحلة من سان خوسيه إلى بويرتو خيمينيز عندما تحطمت الطائرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأصيب “باكارد” بجروح خطيرة في وجهه وكسور متعددة في عظام ذراعيه وساقيه، إلا أنه نجا هو وأربعة ركاب آخرين بعد أن مكثوا ليلتين في غابة كوستاريكا قبل أن يعثر عليهم رجال الإنقاذ.