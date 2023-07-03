أول تعليق من زوجة ياسين بونو على أنباء طلاقهما (شاهد)

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وطن- خرجت زوجة اللاعب المغربي، ياسين بونو، عن صمتها، وردت بطريقة مبهمة عن الأنباء التي تحدثت عن انفصالها عن زوجها.

وكتبت عارضة الأزياء إيمان زوجة ياسين بونو عبر حسابها على “انستجرام“:” هذا حسابي الوحيد، أي حساب آخر يقوم بنشر صوري أو معلومات حولي، لا علاقة له بي.. شكرا لكم”.

حذف وإلغاء متابعة

وكانت إيمان زوجة ياسين بونو، قد ألغت متابعة زوجها، وقامت بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابها على “انستجرام”.

بينما لا يزال حارس مرمى نادي إشبيلية المغربي، ياسين بونو، يتابع زوجته.

ولم يعلق أي منهما بشكل رسمي بعد على الأنباء المتداولة حول انفصالهما.

غير صحيح

لكن الصحفي المغربي توفيق نادر، كشف أنه صادف الجمعة الماضي ياسين بونو في مدينة الدار البيضاء.

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وأكد توفيق نادر أنه صادف ياسين بونو وزوجته إيمان وكذا ابنهما يعقوب، بالقرب من مركز التسوق “مروكو مول”.

وأكد الصحفي المغربي أنه تبادل التحية وعائلته مع ياسين بونو، مشدداً على أن كل ما يشاع حول انفصال الأخير عن زوجته إيمان غير صحيح.

قصة حب إيمان وياسين

الجدير بالذكر أن زوجة ياسين بونو، من مدينة سطات، وتبلغ من العمر (31 عاماً)، أي إنها تصغرُه بعام فقط.

التقت إيمان بزوجها ياسين بونو للمرة الأولى، عندما كان عضواً بارزاً في فريق الوداد البيضاوي، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.

في ذلك الوقت، تلقّى ياسين عرضاً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فانتقلت معه زوجته للعيش في دولة إسبانيا، وأنجبا طفلهما الوحيد.