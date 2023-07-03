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أوكرانيا تلجأ لصاروخ طُور خصيصاً لاستهداف صدام حسين وهو في الحمام!

تفاصيل صاروخ ستورم شادو البريطاني واستخدامه المثير للجدل في الهجمات العسكرية

كتب سالم حنفي
صاروخ ستورم شادو
صاروخ ستورم شادو الذي تستخدمه أوكرانيا في الحرب ضد روسيا
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وطن – في معركتها مع موسكو، استخدمت أوكرانيا عددًا من الأسلحة الغربية ، بما في ذلك صاروخ ستورم شادو البريطاني ، القادر على تدمير العديد من التجمعات والمعدات الروسية.

صاروخ ستورم شادو هو أحد صواريخ “كروز” بعيدة المدى التي تم تطويرها قبل نحو عقدين من الزمن لاستهداف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عندما كان في حوض الاستحمام في أحد قصوره.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال“، تم استخدام الصاروخ لأول مرة خلال حرب العراق عام 2003 بسبب قدرته على “اختراق” المباني وضربها بدقة كبيرة حتى على مسافات تزيد عن 240 كم.

صاروخ ستورم شادو
صاروخ ستورم شادو أحد صواريخ “كروز” بعيدة المدى

وفتح استخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية الطريق أمام الولايات المتحدة للنظر في إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى بقدرة استهداف تزيد عن 300 كيلومتر ، حيث تحجم واشنطن عن إرسال مثل هذه الأنظمة الصاروخية لتصعيد القتال من خلال عدم استهداف كييف لمناطق داخل روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا بدأت في استخدام الصاروخ في مايو الماضي ، القادر على تدمير أهداف بعيدة المدى وقطع الإمدادات اللوجستية الروسية لقواتها داخل حدودها.

شبح العاصفة

وقال مسؤولون روس إن كييف استخدمت “شبح العاصفة” في حزيران / يونيو لشل حركة المرور على الجسر الذي تعتمد عليه موسكو لتزويد القوات في منطقتي خيرسون وزابوروجي ، بعد أيام من تدمير الصواريخ ناقلة نفط روسية بالقرب من قرية ريكوف.

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وفي هذا السياق، قال سيرجي أكسيونوف ، حاكم شبه جزيرة القرم الروسية ، مؤخرًا: “في الليل ، تعرض جسر تشونغار للهجوم ، دون أن يسفر عن وقوع إصابات”.

جسر تشونغار
روسيا تتهم أوكرانيا بتدمير جسر تشونغار الذي يربط شبه جزيرة القرم بخيرسون

ويقع الجسر على الطريق المباشر بين شبه جزيرة القرم وميليتوبول ، إحدى أكبر المدن التي استولى عليها الروس في هجومهم في جنوب أوكرانيا.

ويعتقد يوري سوبوليفسكي، عضو حكومة خيرسون الأوكرانية ، أن الأضرار التي لحقت بجسر تشونغار “خطيرة” لأنها ” تسببت بضربة مباشرة للبنية التحتية العسكرية الروسية” وسيكون لها أيضًا “تأثير نفسي”.

أوكرانيا تستخدم الصاروخ بشكل فعال

وقال المسؤول العسكري الامريكي دوج بوش للصحيفة “أوكرانيا تستخدم هذا السلاح بشكل فعال للغاية.”
وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يعتمد على بيانات استخبارية لهجمات بالذخيرة بعيدة المدى.

وفي يونيو الماضي ، اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بالتخطيط لاستخدام صواريخ قدمتها القوى الغربية لمهاجمة أهداف في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

صاروخ ستورم شادو
يستطيع صاروخ ستورم شادو اختراق المباني وضربها بدقة كبيرة حتى على مسافات تزيد عن 240 كم

وزير الدفاع الروسي يحذر بريطانيا والولايات المتحدة

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في بيان في ذلك الوقت: “تخطط قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لاستخدام صواريخ HIMARS وصواريخ ستورم شادو لمهاجمة الأراضي الروسية ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم”.

وأكد أن “استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة سيعني أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متورطتان بشكل كامل في الصراع ويتطلبان توجيه ضربة فورية لمركز صنع القرار في أوكرانيا”.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو

وكانت الولايات المتحدة في طليعة حملة دعم أوكرانيا عسكريًا ، لذلك بعد أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 ، سرعان ما شكلت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا لدعم كييف وتنسيق عمليات تسليم المساعدات من عشرات الدول، في حين تتهم موسكو الغرب بشن حرب مباشرة على روسيا من خلال تسليح أوكرانيا.

المصدروول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير وطن

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