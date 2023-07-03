الإثنين, يوليو 3, 2023
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أمير سعودي مثلي الجنس يستعرض جسده بملابس نسائية (فيديو)

الأمير السعودي فهد بن فيصل آل سعود لا يقيم في المملكة ويمارس أنشطته خارجها خوفاً من القوانين الرادعة داخل حدودها

كتب فهمي الورغمي
أمير سعودي مثلي الجنس يستعرض جسده بملابس نسائية
أمير سعودي مثلي الجنس يستعرض جسده
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وطن- أثار المثلي الجنسي السعودي، الأمير فهد بن فيصل آل سعود، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رواج مقطع مصور وثّق حركاته وتمايله الشبيه بالموديلات المحترفات داخل أحد المحلات العامة بملابس خليعة وشبه عارية.

الأمير السعودي المثلي الجنسي، كان قد أعلن منذ فترة ميولاته الجنسية غير الطبيعية.

الأمير فهد بن فيصل آل سعود يعلن أنه مثلي الجنس

ويُشارك متابعيه عبر حساب مملوك له على تطبيق تيك توك، مغامراته المستفزة من الأماكن التي يزورها.

ومن الوهلة الأولى، يظهر الأمير السعودي مثلي الجنس، فهد بن فيصل آل سعود، بملامح يُحاول عبرها إبراز مكياجه الشخصي وملابسه النسائية.

الأمير فهد بن فيصل آل سعود
الأمير فهد بن فيصل آل سعود يعلن أنه مثلي الجنس
الأمير فهد بن فيصل آل سعود
الأمير فهد بن فيصل آل سعود

شخصية مستفزة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، لايحظى الأمير السعودي فهد بن فيصل آل سعود بترحيب واسع.

@fahad.fan

#اكسبلور #ترند #السعودية #fyp #موسم_الرياض #مدلبيست

♬ original sound – Yolofahadfans

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وذلك بسبب تصرفاته التي يصفها البعض بـ “المستفزة” وبسبب تصرفاته “الغريبة”.

وفي المقابل، يحرص الأمير السعودي مثلي الجنس، على مواصلة مشوراه مع مجتمع الميم، وسط رفض كبير لممارسة أنشطته داخل المملكة السعودية.

@fahad.fan

🤍#اكسبلور #ترند #موسم_الرياض #fyp #السعودية

♬ الصوت الأصلي – Dr.7oot

وعبر حسابه بتيك توك، نشر الأمير السعودي المثلي عدة مقاطع تؤكد هويته.

وأنه بالفعل أمير يتبع أسرة آل سعود الحاكمة في المملكة بعد تشكيك البعض بهويته.

كما نشر الأمير السعودي المثلي عدة مقاطع له أثناء تواجده في السعودية، وأحدها أظهره في فعالية “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض.

ويبدو أن الأمير المثلي فهد بن فيصل آل سعود، استغل سياسات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لدخول المملكة والظهور في فاعليات هيئة الترفيه.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن

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