أمير سعودي مثلي الجنس يستعرض جسده بملابس نسائية (فيديو)

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وطن- أثار المثلي الجنسي السعودي، الأمير فهد بن فيصل آل سعود، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رواج مقطع مصور وثّق حركاته وتمايله الشبيه بالموديلات المحترفات داخل أحد المحلات العامة بملابس خليعة وشبه عارية.

الأمير السعودي المثلي الجنسي، كان قد أعلن منذ فترة ميولاته الجنسية غير الطبيعية.

الأمير فهد بن فيصل آل سعود يعلن أنه مثلي الجنس

ويُشارك متابعيه عبر حساب مملوك له على تطبيق تيك توك، مغامراته المستفزة من الأماكن التي يزورها.

من باب تعريف شعبنا اليمني بالاسرة الحاكمة في الجارة السعودية..

اسمحوا لي ان اقدم لكم الامير فهد بن فيصل آل سعود فهو مثلي 🏳️‍🌈

و يعشق الموضة و اقامة الحفلات الماجنة و امور اخرى كما ترونها في المقطع.

🤓😂. pic.twitter.com/Nv93isZhZL — عدنان العامري (@ADNANALAMERiTV) July 2, 2023

ومن الوهلة الأولى، يظهر الأمير السعودي مثلي الجنس، فهد بن فيصل آل سعود، بملامح يُحاول عبرها إبراز مكياجه الشخصي وملابسه النسائية.

شخصية مستفزة

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، لايحظى الأمير السعودي فهد بن فيصل آل سعود بترحيب واسع.

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وذلك بسبب تصرفاته التي يصفها البعض بـ “المستفزة” وبسبب تصرفاته “الغريبة”.

وفي المقابل، يحرص الأمير السعودي مثلي الجنس، على مواصلة مشوراه مع مجتمع الميم، وسط رفض كبير لممارسة أنشطته داخل المملكة السعودية.

وعبر حسابه بتيك توك، نشر الأمير السعودي المثلي عدة مقاطع تؤكد هويته.

وأنه بالفعل أمير يتبع أسرة آل سعود الحاكمة في المملكة بعد تشكيك البعض بهويته.

كما نشر الأمير السعودي المثلي عدة مقاطع له أثناء تواجده في السعودية، وأحدها أظهره في فعالية “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض.

ويبدو أن الأمير المثلي فهد بن فيصل آل سعود، استغل سياسات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لدخول المملكة والظهور في فاعليات هيئة الترفيه.