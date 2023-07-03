آيفون 15..تسريب جديد يكشف عن سعره ومواصفاته

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وطن- ستطلق شركة آبل سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية في وقت لاحق من شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة indianexpress، دارت الشائعات منذ شهور حول الشكل الذي ستبدو عليه هذه الهواتف وما الذي يمكنها فعله.

مثل أسلافه، من المتوقع أن يجلب iPhone 15 و iPhone 15 Pro العديد من الميزات المثيرة. لذلك، إذا كنت تخطط لشرائه في عام 2023، فإليك كل ما نعرفه عن سلسلة iPhone 15 حتى الآن.

أربعة طرازات



على غرار سلسلة iPhone 14، من المفترض أن تطرح شركة آيل 4 طرازات لآيفون 15.

يزعم الخبراء أن تشكيلة iPhone 15 ستحتوي من المفترض على شاشات بقياسات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

ستكون شاشة الآيفون العادي (آيفون 15) 6.1 بوصة وستكون شاشة آيفون 15 برو بدقة 6.7 بوصة.



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مصنوع من التيتانيوم

طرازات iPhone 15 Pro سيكون لها تصميم يشبه إلى حد كبير تصميم “.Apple Watch.

علاوة على ذلك، هناك احتمال أن تستخدم شركة آيل إطار Apple Watch Ultra-esque التيتانيوم لجعل iPhone 15 Pro أخف وزناً وأكثر متانة.

يعد التيتانيوم أخف وزنا بكثير وأكثر متانة من الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم.

سيتميز بـ”الجزيرة الديناميكية”

تقول الشائعات أن جميع طرازات آيفون 15 ستحصل على ميزة الجزيرة الديناميكية “Dynamic Island“، وهي عبارة عن منطقة مقطوعة على شكل حبة تحيط بمستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية على طرازات iPhone .14 Pro

عدسات periscope

يتوقع المحلل Ming-Ch أن تحصل هواتف آيفون 15 Pro Max على عدسة مقربة منظار، وقد يؤدي ذلك إلى حصول الجهاز على تقريب بصري 6 مرات على الأقل، مقارنة بـ 3x في طرز “آيفون 14 برو”.

معالج ذو شريحة 5 نانومتر

من المرجح أن يتم تشغيل iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بواسطة معالج A17 Bionic الجديد، والذي يُقال أنه تم تصنيعه باستخدام عملية TSMC 3nm. وبالمثل، من المتوقع أيضًا أن تتميز أجهزة iPhone الجديدة بشريحة فائقة الاتساع (U2) محسّنة، وهي أكثر كفاءة من شريحة الجيل الأول U1.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يستخدم iPhone 15 و iPhone 15 Plus معالج A16 Bionic الأقدم الموجود في iPhone 14 Pro.

يمكن أن تتميز جميع هواتف iPhone 15 الأربعة بمودم 5G جديد مع دعم لسرعات نقل بيانات لاسلكية أسرع، بما في ذلك Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3.

السعر

يبدو أن شركة آبل ستزيد من سعر iPhone 15 بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع.

يعتقد المحلل المعروف دان آيفز من شركة الاستثمار Wedbush Securities أن متوسط سعر البيع لأجهزة iPhone من الجيل التالي من Apple سيزداد، مما يؤدي إلى علامات أسعار أعلى لخط iPhone 15 مقارنةً بالموديلات الحالية.

والجدير بالذكر أن هواتف iPhone 14 شهدت زيادة في الأسعار في الأسواق الدولية باستثناء الولايات المتحدة. في الواقع،

ويحذر محللو الصناعة من ارتفاعات في الأسعار تصل إلى 200 دولار، مع توقع أن يشهد طرازي iPhone 15 Pro و Pro Max المتطوران أكبر الزيادات.