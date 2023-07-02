الأحد, يوليو 2, 2023
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يدخل في مكونات أشهر المنتجات.. ما هو “الأسبارتام” الذي صُنف كمادة مسرطنة؟

أعلنت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن مُحلي الأسبارتام المستخدم في المشروبات الغازية منخفضة السعرات كـ"كولا دايت" مادة مسرطنة محتملة.

كتب خالد الأحمد
يدخل في مكونات أشهر المنتجات.. ما هو
مادة الأسبارتام
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وطن- في خبر مفاجئ وصادم أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المُحلي الاصطناعي الشهير الذي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والمعروف باسم “الأسبارتام”، مادة مسرطنة محتملة.

ويعد “الأسبارتام” أحد المُحليات الأكثر شيوعا ويستخدم على نطاق واسع في الأطعمة والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية، ووفق المنظمة سيعلن التصنيف رسميا من قبل الوكالة الدولية ولجنة خبراء مستقلة مختصة بالإضافات الغذائية – إلى جانب نشره في مجلة لانسيت أونكولوجي الطبية، في 14 يوليو الجاري.

وأشارت المنظمة إلى “الآثار غير المرغوب فيها المحتملة من الاستخدام طويل الأمد للمحليات الصناعية مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

الأسبارتام والسرطان

وحذرت من عواقب خطيرة أخرى مثل زيادة خطر الوفاة المبكرة بين البالغين.

وبعد عدة عقود من البحث عن المحليات الصناعية (ASW ولتقليل معدلات السمنة ومرض السكري ، تم اكتشاف الأسبارتام في عام 1965 وتم طرحه في النهاية في السوق في عام 1981.

ويعتبر الأسبارتام أحلى ما بين 150-200 مرة من السكر ، ونتيجة لذلك لا يزيد قيمة السعرات الحرارية لمنتجات الطعام والشراب.

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وبحسب دراسة سكانية فرنسية حديثة، أبلغ الباحثون عن زيادة خطر الإصابة بالسرطان المرتبط باستهلاك الأسبارتام.

ووُجد أن هؤلاء الأفراد معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بسرطان الثدي والسرطانات المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والمعدة والكبد والفم والبلعوم والحنجرة والمريء والمبيض وبطانة الرحم وسرطان البروستاتا.

وقال موقع news-medical المتخصص بالأدوية في تقرير له إن “الأسبارتام” يمكن العثور عليه في أكثر من 6000 منتج، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات وقطرات السعال وبعض معجون الأسنان.

مما يشير إلى الانتشار الواسع في كل مكان لهذه المادة الكيميائية في العديد من المنتجات التي نستخدمها بشكل يومي.

وعلى الرغم من الإعلان عن معظم منتجات الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الأسبارتام على أنها بدائل “صحية” أو “نظام غذائي” للمنتجات المحلاة بالسكر ، إلا أنه لم يتم تأكيد قدرة هذه المنتجات على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري أو السمنة. -بحسب التقرير-

الأسبارتام والسرطان
الأسبارتام والسرطان

وبدلاً من ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن نكهة كل من السكر والمشروبات المحلاة صناعياً تزيد من الإحساس بالجوع ، ونتيجة لذلك ، تسبب زيادة الوزن.

ولفت التقرير الذي كتبته “بينديت كفاري” إلى أنه بعد تناول الأسبارتام ، يتم تحلل هذه المادة الكيميائية وامتصاصها في الجهاز الهضمي (GI). تؤدي هذه العملية إلى إطلاق الميثانول وحمض الأسبارتيك والفينيل ألانين.

ويبدأ استقلاب الميثانول في الكبد ، حيث يتأكسد أولاً إلى الفورمالديهايد ثم مرة أخرى إلى حمض الفورميك.

وبالإضافة إلى الضرر المباشر الذي يسببه الميثانول للكبد ، يعتبر الفورمالديهايد سامًا بشكل مباشر لخلايا الكبد ويرتبط بخصائص مسببة للسرطان.

سلامة الأسبارتام للاستهلاك البشري

وحققت العديد من الدراسات في إمكانية الإصابة بالسرطان الناتج عن استهلاك لأسبارتام. على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن التعرض للأسبارتام في وقت مبكر من الحياة زاد من خطر إصابة صغار الفئران بالسرطان لاحقًا.

وأدى العدد الهائل من الدراسات التي أجريت والتي تشير إلى الدور المحتمل للأسبارتام في تطور السرطان إلى قيام العديد من الهيئات التنظيمية ، مثل IARC ، بإعادة النظر في سلامة الأسبارتام للاستهلاك البشري.

ومن المرجح أن يثير حكم IARC المتوقع مخاوف المستهلكين بشأن استهلاكهم لمنتجات الأسبارتام. سيتم أيضًا حماية المستهلكين من مختلف الآثار الصحية المحتملة الأخرى للأسبارتام.

وأبلغت العديد من الدراسات التي أجريت أيضًا عن مجموعة واسعة من التأثيرات التشوهية المرتبطة باستهلاك الأسبارتام أثناء الحمل، وبعضها يشمل الجلوكوز الضار وزيادة الوزن ، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي والسرطانات المرتبطة بالهرمونات عند الرضيع.

المصدرموقع news-medical، رصد وتحرير وطن

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