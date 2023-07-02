الأحد, يوليو 2, 2023
الرئيسيةحياتناوصلة رقص للبنانية داليدا خليل بمايوه فاضح (فيديو)
حياتنا

وصلة رقص للبنانية داليدا خليل بمايوه فاضح (فيديو)

تعشق داليدا خليل التمثيل والرقص وأضواء الشهرة وهي ابنة أخ الفنانة لورا خليل

كتب رفيف عبدالله
وصلة رقص للبنانية داليدا خليل بمايوه فاضح (فيديو)
داليدا خليل
- Advertisement -

وطن- شاركت الممثلة اللبنانية داليدا خليل متابعيها، لحظات استمتاعها على البحر، والتي تضمنت فقرات راقصة أيضاً بالمايوه.

ونشرت داليدا خليل مجموعة فيديوهات وصور عبر حسابها على “انستجرام“، كانت ترتدي فيها بكيني مثير جداً باللون الأسود.

داليدا خليل
كانت الفنانة اللبنانية مع صديقاتها على الشاطئ

ولم تكتف داليدا بهذا القدر من الإثارة، بل قامت بالرقص على أغنيات الفنان المصري عمرو دياب.

داليدا خليل
ظهرت داليدا بمايوه فاضح

من هي داليدا؟

وداليدا خليل (35 عاماً)، هي ابنة أخ الفنانة اللبنانية لورا خليل.

تعشق داليدا التمثيل والرقص وأضواء الشهرة، وهي فنانة متعددّة المواهب، تجيد التمثيل والغناء والرقص.

- Advertisement -

حصلت داليدا على إجازة في التمثيل من أكاديمية الفنون، وعرفها الجمهور من خلال دورها في مسلسل “حلوة وكذابة”.

استطاعت في فترة وجيزة ان تكسب قلوب المشاهدين وان تشكّل لنفسها خطاً لا يشبه سواها. وفي عام 2010، شاركت داليدا بدور (ميرا) في مسلسل (أجيال)  مع يوسف وورد الخال.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بنات عمرو دياب يكشفن صدورهن بإطلالات جريئة ومتابعون: “عليكم بعمليات تكبير الثدي”!

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتجاوز الجرأة بحركة بذيئة بمؤخرتها وإصبع يدها! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة ونادرة لوالدتها زينة عاشور احتفالاً بعيد ميلادها (شاهد)

حياتنا

عمرو دياب في تصرف عنيف وصادم مع أحد المعجبين في زفاف ابنة حميد الشاعري(فيديو)

حياتنا

رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب من شيرين رضا تنافس أخواتها في التعري بصورة من الحمام! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عشيقها.. تورتة وبيرة وحفل شواء (شاهد)

حياتنا

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتحدث باللهجة السعودية لأول مرة (فيديو)

حياتنا

شيرين رضا .. تصريح صادم من طليقة عمرو دياب عن “البوس” والخيانة! (شاهد)

حياتنا

ظهور جريء بالشورت لابنة عمرو دياب مع عشيقها بمناسبة عيد ميلاده! (شاهد)

حياتنا

صورة عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة أحمد سعد في تونس مع حنان الشقراني تصل إلى القضاء (فيديو)

قتل وتطهير عرقي وعنف جنسي.. أدلة مصورة على تورط الدعم السريع في مجازر الجنينة

إحالة رضوى الشربيني إلى التحقيق بعد إساءتها للرجال (شاهد)

بعد حرق المصحف بالسويد.. سيدة أجنبية تتجول بالقرآن الكريم: “صديقي المفضل” (فيديو)

شهادة خطيرة: الأمم المتحدة نقلت دواعش من سوريا إلى لبنان بحراسة حزب الله (شاهد)

لهذه الأسباب..لا تضع غطاء على فرشاة أسنانك لحمايتها!

أميمة بدري.. تفسير علمي ونفسي لحالة مذيعة مصرية فقدت النطق وخاطبت مشاهديها بلغة الإشارة

تشاجروا وهم عراة.. سبب العراك العنيف بين شباب الساحل الشمالي بمصر (فيديو)

تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

موعد مباراة بيراميدز القادمة والتشكيلة أمام البنك الأهلي في كأس مصر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC