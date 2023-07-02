وصلة رقص للبنانية داليدا خليل بمايوه فاضح (فيديو)

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وطن- شاركت الممثلة اللبنانية داليدا خليل متابعيها، لحظات استمتاعها على البحر، والتي تضمنت فقرات راقصة أيضاً بالمايوه.

ونشرت داليدا خليل مجموعة فيديوهات وصور عبر حسابها على “انستجرام“، كانت ترتدي فيها بكيني مثير جداً باللون الأسود.

ولم تكتف داليدا بهذا القدر من الإثارة، بل قامت بالرقص على أغنيات الفنان المصري عمرو دياب.

من هي داليدا؟

وداليدا خليل (35 عاماً)، هي ابنة أخ الفنانة اللبنانية لورا خليل.

تعشق داليدا التمثيل والرقص وأضواء الشهرة، وهي فنانة متعددّة المواهب، تجيد التمثيل والغناء والرقص.

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حصلت داليدا على إجازة في التمثيل من أكاديمية الفنون، وعرفها الجمهور من خلال دورها في مسلسل “حلوة وكذابة”.

استطاعت في فترة وجيزة ان تكسب قلوب المشاهدين وان تشكّل لنفسها خطاً لا يشبه سواها. وفي عام 2010، شاركت داليدا بدور (ميرا) في مسلسل (أجيال) مع يوسف وورد الخال.