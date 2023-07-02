نادين الراسي تشعل حفل سيف نبيل بالرقص بفستان مثير وأحضان حارة (فيديو)

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وطن- أشعلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، حفل الفنان العراقي سيف نبيل في بيروت، بالرقص والقفز تعبيراً عن اندماجها وسعادتها في الحفلة.

وارتدت نادين الراسي لهذه المناسبة فستان سهرة أسود، بفتحة صدر واسعة تكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

حفلة سيف نبيل في بيروت

ووثقت نادين الراسي عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، فقرات حفل سيف نبيل الذي أشارت إلى أنه مكتمل العدد.

كما وثقت الفنانة اللبنانية، لحظة لقاء سيف نبيل خلف الكواليس، وتبادلهما الأحضان والإعجاب.

فعلتها مع نادر الأتات

سبق أن شاركت نادين الأجواء الصاخبة التي عاشتها في حفل الفنان اللبناني نادر الأتات.

ولم تكتفِ نادين بالرقص والغناء والأحضان؛ بل قامت بدقّ الطبل مع الفرقة الموسيقية التي كانت في السهرة.

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وخمّن من شاهد الفيديوهات أن نادين الراسي لم تكن في وعيها، بسبب تصرفاتها الغريبة.

كما أن نادين كانت ترتدي فستاناً أسود من الشبك، أقرب لقميص النوم.