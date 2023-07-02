الأحد, يوليو 2, 2023
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ماذا بينهم وبين الله.. مصري حضره الموت أثناء الحج مثل والده وجده

تبين أن الحاج محمد سليم توفي والده وجده بنفس الطريقة بفوارق زمنية في الأراضي المقدسة في السعودية قبل 30 عاماً

كتب خالد الأحمد
ماذا بينهم وبين الله.. مصري حضره الموت أثناء الحج مثل والده وجده
مصري حضره الموت أثناء الحج
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وطن- توفي حاج مصري من محافظة البحيرة، في الأراضي المقدسة أثناء رحلة الحج في الأراضي المقدسة، ونعاه أهالي مدينة إدكو مسقط رأسه.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحاج محمد سليم سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، من محافظة البحيرة، وهو مدير بريد إدكو المتقاعد، سافر لأداء فريضة الحج، هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته السبت.

ووفق المصدر تم أداء صلاة الجنازة على المتوفى، اليوم الأحد، في الحرم المكي، وتم دفن جثمانه في مكة المكرمة عقب وفاته خلال أداء مناسك الحج.

حاج مصري مات بنفس الطريقة التي مات بها والده وجده في السعودية

والمثير للعجب هو ما تبين أن والده وجده توفيا بنفس الطريقة بفوارق زمنية في الأراضي المقدسة في السعودية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن ابن خال المتوفى الدكتور جمال أمين قاسم قوله إن حادثة وفاة الحاج محمد تشبه حادثة وفاة والده، الذي وافته المنية أيضا منذ أكثر من 30 عاما أثناء رحلة الحج وكذلك جده.

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالي الحبيب الحاج محمد سليم قاسم”.

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نعى الدكتور جمال قاسم
نعى الدكتور جمال قاسم
حاج مصري مات بنفس الطريقة التي مات بها والده وجده في السعودية
حاج مصري مات بنفس الطريقة التي مات بها والده وجده في السعودية

وأضاف :”كأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالي سعد سليم قاسم، ووالده جدي لأمي شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطاني قاسم، أثناء الحج أيضا، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة”.

يذكر أن أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام شاركوا في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم. وهو أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من أعداد الحجاج لثلاث سنوات.

وبلغ عدد الوفيات بين الحجاج هذا العام 240 شخصاً على الأقل، على ما أفاد مسؤولون في عدة بلدان، ولم تُسجل أي حوادث تذكر في الحج هذا العام.

حاج مصري يموت على جبل عرفات

وكان قد أعلن عن وفاة المهندس فرج سيد فرج، على جبل عرفات، الثلاثاء الماضي، ليعد بذلك أول حاج مصري متوف على جبل عرفات.

ووقتها نعى نزيه والده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “أبويا مات على جبل عرفات، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

المهندس فرج سيد فرج
المهندس فرج سيد فرج

حالات وفاة أخرى في موسم الحج

كما أعلن عن وفاة الحاج المصري وجيه عبد الحميد راضي من محافظة الفيوم، موجه في إدارة يوسف الصديق التعليمية، أمس السبت 1 يوليو 2023، عقب انتهائه من أداء مناسك الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، خيم الحزن على أهالي مركز طامية التابع إلى محافظة الفيوم، فور سماعهم نبأ وفاة طبيب بيطري من أبناء المحافظة يدعى أيمن النساج، نتيجة تعرضه إلى حادث سير في المملكة العربية السعودية، فجر أمس السبت، أثناء خروجه من مسجد يقع في المدينة المنورة، بعد انتهائه من أداء مناسك الحج لهذا العام.

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