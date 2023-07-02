لن تعرفه.. إطلالة شبابية لملك المغرب ونزهة خاصة بدون حراسة (شاهد)

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وطن- في لقطة استثنائية ومنتظرة بالنسبة لكثير من المغاربة، ظهر ملك المغرب محمد السادس وهو يتجول بسيارته الخاصة، رفقة ولي العهد مولاي الحسن ومرافق ثالث لهما.

ورصد نشطاء مغاربة، الملك وهو يرتدي ملابس شبابية ونظارة سوداء ويقود سيارته الفاخرة على كورنيش الريفيين بالفنيدق، شمال المملكة، دون حراسة ملكية ودون بروتوكلات رسمية.

الملك محمد السادس يتجول في الفنيدق

وكان العاهل المغربي قد انتقل، الأربعاء، لشمال المملكة وتحديدا إلى إقامته الملكية بمدينة المضيق حيث قضي بها مناسبة عيد الأضحى، ومن المُرجح أن يُواصل فيها إقامته الصيفية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أنه من المرتقب أن يقضي الملك محمد السادس جزءً من عطلته الصيفية شمال المملكة، كما هي عادته كل عام، متنقلا بين قصره في “الحمامة البيضاء” وإقامته الشاطئية بمدينة المضيق.

جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يسوق سيارته ، بكورنيش الريفيين ب الفنيدق شمال المملكة pic.twitter.com/lnaLan9GaE — المملكة المغربية، ولا غالب إلا الله🇲🇦 (@EbrahimNadir1) July 2, 2023

هذا ويظهر الملك محمد السادس، وهو يتجول في المدينة الساحلية الجميلة، رفقة نجله وولي عهده، مولاي الحسن في سيارة فاخرة موديل مرسيدس بنز E-Class Convertible.

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الإطلالة الشبابية للملك محمد السادس، جعلت الكثيرين لا يتعرفون عليه في البداية حيث ظهر بملامح متغيرة أكثر شبابا مع ملابس عصرية ونظارة لافتة.

ودللت هذه الصور على أن الملك المغربي قد تحسنت صحته بشكل كبير مؤخرا، حيث كان وضعه الصحي المتأزم يعوقه عن الظهور.

مرسيدس بنز فاخرة

من الخارج ومع أول نظرة، ستبهر مرسيدس بنز E-Class Convertible، بجاذبيتها الفريدة وتصميمها المذهل كل من يراها، وهي في الواقع واحدة من أسطول ضخم وفاخر من السيارات الفارهة المملوكة للملك محمد السادس.

تم تصميمها بأناقة متقنة تمزج بين الخطوط الديناميكية والأناقة الكلاسيكية. تجمع بين القوة والجمال بشكل مثالي، مع سلالة منقطعة النظير على الطريق.

من الداخل في المقصورة، مرسيدس بنز E-Class Convertible هي بلا شكّ عنوان الأناقة والفخامة. أما السعر فإنه يتراوح حسب المواصفات الدقيقة للسيارة بين 75 ألف دولار و 161 ألف دولار.

يوجد طرازان في مجموعة كابريوليه للفئة E: أحدهما مزود بالدفع الخلفي والآخر بنظام الدفع الرباعي. كلاهما يشتركان في نفس المحرك الجديد بستة أسطوانات بشاحن توربيني مع مساعدة هجينة خفيفة، ويوفر 362 حصانًا وعزم دوران 369 رطل-قدم مع ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي يحتوي على تسع سرعات.

يحتوي كلا الطرازين على إضاءة خارجية بالكامل LED وعجلات مقاس 18 بوصة، وسقف علوي قابل للسحب كهربائيًا، وتدفئة AIRSCARF على مستوى الرقبة.

تشمل العناصر الفاخرة القياسية التحكم في المناخ ثنائي المنطقة، والمقاعد الأمامية المدفأة، والدخول بدون مفتاح وبدء التشغيل عن بُعد، ونظام الإضاءة المحيطة بـ 64 لونًا، وشاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة مع برنامج MBUX، ونظام الصوت المحيطي Burmester المكون من 13 مكبرًا.

تتكون مجموعة الأمان القياسية من تحذير الاصطدام الأمامي مع الفرملة التلقائية، ومساعدة الانتباه، والإضاءة العالية التلقائية، ومساعدة الركن النشط، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه الخلفي لحركة المرور. يتم تضمين قضبان لفة منبثقة وتسعة وسائد هوائية أيضًا داخل نفس الموديل.