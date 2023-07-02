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لماذا لا ينصح باصطحاب الهواتف الذكية إلى المرحاض؟ حقائق ستعرفها لأول مرة

يضاعف استخدام الهواتف الذكية في الحمام من فرص تلوث الهاتف الذكي بالجراثيم ومسببات الأمراض، لذلك يُنصح بتجنب أخذ الهواتف المحمولة إلى المرحاض

كتب ايمان الباجي
لماذا لا ينصح باصطحاب الهواتف الذكية إلى المرحاض؟ حقائق ستعرفها لأول مرة
تحمل الهواتف الذكية جراثيم أكثر من مقاعد المرحاض ويمكن أن تسبب العدوى في النهاية
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وطن- وجدت دراسة حديثة أن 61.6٪ من الأشخاص يأخذون هواتفهم الذكية معهم إلى المرحاض، وهي عادة لها عواقب صحية خطيرة.

تحمل الهواتف الذكية جراثيم أكثر من مقاعد المرحاض ويمكن أن تسبب العدوى في النهاية، كما يمكن للجراثيم كذلك أن تعيش على شاشات الهاتف لمدة تصل إلى 28 يومًا.

استخدام الهاتف في المرحاض

وفقا لموقع “livemint“، اكتشفت هذه الدراسة الحديثة، التي أجرتها شركة (NordVPN) المتخصصة بأمن المعلومات أن ستة من كل عشرة أشخاص يأخذون هواتفهم الذكية إلى المرحاض.

وقال 61.6 بالمائة من المشاركين في الدراسة إنهم يأخذون الهواتف إلى الحمام لتصفح منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والإنستغرام.

بينما اعترف 33.9 في المائة من المستجوبون أنهم يستخدمون الهواتف الذكية في المرحاض للتعرف على أحدث الأخبار الموجودة في العالم.

استخدام الهاتف في المرحاض
يمكن للجراثيم أن تعيش على شاشات الهاتف لمدة تصل إلى 28 يومًا

حسب نفس الدراسة، أقر 24.5 في المائة من المشاركين أنهم يستخدمون الهاتف في الحمام لإرسال رسائل أو حتى الاتصال بشخص ما.

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وفي حديثه مع موقع “Yahoo Life UK“، أشار الدكتور هيو هايدن، وهو أخصائي في مكافحة العدوى، إلى أن  الهواتف الذكية يمكن أن تحمل من البكتيريا عشرة أضعاف ما هو موجود في غالبية مقاعد الحمامات، موضحََا أن شاشات اللمس هي بمثابة “بعوضة العصر الرقمي” لأنها يمكن أن تنقل الأمراض المعدية.

قائلا في هذا السياق:”عندما نلمس الأسطح المشتركة، ثم نستخدم شاشة هاتفنا الذكي، فهناك خطر التلوث المتبادل، ويصبح الهاتف نفسه مصدرًا للعدوى.”

مضاعفات صحية

وفقًا لتقرير Yahoo Like UK، يمكن للجراثيم البقاء على قيد الحياة على شاشة الهاتف الذكي لمدة تصل إلى 28 يومًا. هذا يمكن أن يحول الهواتف التي تعمل باللمس إلى أرض خصبة محتملة للجراثيم ومسببات الأمراض.

يستشهد التقرير أيضًا بأوراق بحثية سابقة ذكرت أن المكورات العنقودية هي بعض من أكثر مسببات الأمراض شيوعًا الموجودة على الهواتف المحمولة.

ويقول التقرير إن هذه العوامل الممرضة يمكن أن تجد طريقها إلى الجسم من خلال ملامسة الفم أو العينين أو الأنف، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة مثل التهابات بالجهاز التنفسي والجلد.

يضاعف استخدام الهواتف الذكية في الحمام من فرص تلوث الهاتف الذكي بالجراثيم ومسببات الأمراض. لذلك يُنصح بتجنب أخذ الهواتف المحمولة إلى المرحاض.

المصدرموقع livemint، ترجمة وتحرير وطن

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