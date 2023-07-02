لحظة سقوط مسيرة إسرائيلية في جنين وهذا ما فعله الفلسطينيون بها

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وطن – بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات توثق سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد استهدافها من المقاومين بإطلاق نار كثيف عليها.

وأظهرت مقاطع فيديو، الطائرة المسيرة وهي مشتعلة بالنيران، بعد إسقاطها من قِبل المقاومين الفلسطينيين، فيما شوهد أحد الأشخاص وهو يلهو بها.

متابعة | طائرة الاحتلال المسيرة التي تمكنت المقاومة من إسقاطها في جنين قبل قليل. pic.twitter.com/RePwVraqxF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2023

ونجحت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، في إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، عبر إطلاق نار كثيف استهدف المسيرة، أثناء إجرائها عمليات تصوير ورصد لنشاط وتحركات لفصائل المقاومة وأهداف أخرى بمدينة جنين ومخيمها.

جيش الاحتلال يقر بسقوط المسيرة.. والمسيرة تتبنى

وإسرائيليًّا، أكّد المتحدث باسم جيش الاحتلال، سقوط طائرة مسيرة خلال الليل في جنين، وقال في بيان، إن الحادث قيد التحقيق.

في حين صدر بيانٌ عن “سرايا القدس- كتيبة جنين“، جاء فيه: “مجاهدونا برفقة مجاهدي كتائب شهداء الأقصى، تمكنوا فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها”.

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تكثيف تجسس الاحتلال

يُشار إلى أنّ الفترة الماضية، شهدت تكثيف قوات الاحتلال لعمليات التصوير الجوي للبلدات والمدن الفلسطينية، معتمدة في ذلك على الطائرات المسيرة، بهدف جمع المعلومات، في حين تمكنت فصائل المقاومة من إسقاط العديد من المسيرات التابعة لجيش الاحتلال في الضفة.

ويستخدم جيش الاحتلال ثلاثة أنواع من الطائرات المسيرة لأغراض هجومية، وهي “هيرمز 450” المعروفة إسرائيليا باسم “زيك” والتي تصنعها شركة “إلبيت” الإسرائيلية، وطائرة “هيرمز 900” وتعتبر الطراز الأكبر والأكثر تطورا من “زيك”، بالإضافة إلى الطائرة المسيرة من طراز “إيتان” التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.