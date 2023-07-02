لحظة دفن الطفلة لين ضحية الاغتصاب وفيديو مؤثر لوالدها المكلوم

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وطن- هزّت جريمة اغتصاب بشعة ومروعة مختلف مناطق لبنان، بعد انتشار تفاصيل صادمة للواقعة الأليمة التي كانت ضحيتها طفلة الـ 6 سنوات، تُدعى “لين طالب” خلال احتفالها بإجازة العيد في منزل والدتها المنفصلة عن والدها.

الجريمة المفزعة أدت لوفاة الطفلة اللبنانية، بعد ساعات من نقلها إحدى المستشفيات المحلية بالقرب من مكان الواقعة الكائن في قرية لبنانية من قرى قضاء عكار في الشمال اللبناني.

تشييع جنازة “لين طالب”

عشرات المواطنين شيّعوا الطفلة البرئية في قرية سفينة القيطع – عكار وسط حالة من الغضب والحزن اعترت الحضور، حسب ما ذكر موقع صحيفة “النهار” اللبنانية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، مطالبة العائلة والأهالي بعدم التساهل وتسريع التحقيق ومعاقبة المجرمين، بعد الجريمة البشعة التي اقترفوها في حقّ طفلة الـ 6 سنوات.

وظهر والد لين طالب متأثرا بشدة أثناء دفنها، وأدلى ببعض التصريحات لوسائل إعلام كانت حاضرة في الجنازة.

حيث طالب والد لين بضرورة الوصول للمجرم مغتصب ابنته ومحاسبته على فعلته الشنيعة بأشد العقوبات.

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ودعا المسؤولين في الدولة اللبنانية إلى سرعة الانتهاء من التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة البشعة، والقبض على الجاني.

اعتدءات جنسية متكررة

أدت وقائع الجريمة البشعة، بحسب الأطباء الذين أشرفوا على حالة لين، إلى كشف معطيات صادمة مفادها أن الطفلة البريئة واجهت نزيفا ناجما عن اعتداء جنسي متكرر تعرضت له قبيل وفاتها.

الطفلة #لين_طالب عمرها ٦ سنين تمّ الاعتداء عليها جنسيًّا وماتت وفق تقريرين لطبيبين شرعيين. شو هالاجرام يا وحوش."لين"وصلت إلى المستشفى مصابة بفقر دم حادّ نتيجة النزيف،بعد تعرّضها لاعتداء جنسي متكرّر. مجتمع فاجر بيحمي المتحرشين والمغتصبين وقتلة النساء وعم يوصلنا لهون!!! #لبنان pic.twitter.com/dmDsR8H8vk — alia awada (@AlyaAwada) July 1, 2023

وكانت الأم نقلت طفلتها لين إلى المستشفى الحكومي في المنية، يوم الأربعاء، بسبب ارتفاع حاد في حرارتها، ورغم أن الطبيب الذي عاينها طلب إبقائها في المستشفى، إلا أن الوالدة أعادتها إلى المنزل، بحسب ما يقول أهل والد الطفلة.

وكانت الطفلة توفيت الخميس، بعد مرور 8 أيام على إقامتها مع أمّها في منزل جدّيها في المنية، إثر طلاق والديها. وقد أكّد تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان تعرّضها لـ اعتداء جنسي قُبيل وفاتها.

جدير بالذكر أنه للآن لم يقع تحديد هوية الجاني (أو الجناة) المتورطين في الجريمة البشعة، وسط تحقيقات أولية فتحتها النيابة العامة في الغرض، الخميس.

غضب في لبنان بعد وفاة الطفلة لين

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر عشرات النشطاء الجريمة البشعة.

شارك عضو “تكتّل الإعتدال الوطني” النّائب وليد البعريني بالتشييع بحضور حشد من أهالي البلدة وذلك في مسجد السفينة الكبير.

وقال: “لين اليوم ليست فقيدة عكار وحسب، بل فقيدة لبنان وكلّ إنسان صاحب ضمير حي، ونحن لن نسمح أبداً بتغطية هذه الجريمة البشعة، وسنتابع مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة لأبعد الحدود”.

وتابع بقوله: “نثق بنزاهة القضاء، كذلك نثق بضمير أهل السّاسة الذين لن يتحمّلوا هكذا ذنب”، حسب مانقل عنه موقع صحيفة النهار.

“أماني جحا“، الإعلامية اللبنانية بشبكة التلفزيون العربي في الدوحة، عبّرت عن استغرابها الشديد وأسفها لما تعرضت له لين.

وعلقت على الجريمة البشعة قائلة :”لين طالب طفلة صغيرة،عمرها ٦ سنوات، ماتت وبس كشف عليها طبيبين شرعيين اثبتو حالة الاعتداء عليها. لين لما وصلت عالمستشفى كانت مصابة بفقر دم حاد نتيجة النزيف لانو تم اعتداء جنسي عليها متكرر.لين كانت عند بيت جدها لانو اهلها انفصلو. لهون وصل الاجرام!”.

#لين_طالب طفلة صغيرة،عمرها ٦ سنوات، ماتت وبس كشف عليها طبيبين شرعيين اثبتو حالة الاعتداء عليها.

لين لما وصلت عالمستشفى كانت مصابة بفقر دم حاد نتيجة النزيف لانو تم اعتداء جنسي عليها متكرر.

لين كانت عند بيت جدها لانو اهلها انفصلو.

لهون وصل الاجرام! pic.twitter.com/ebhuGVZVOr — أماني جحا (@amanie_geha) July 1, 2023

وقالت “هيام” في تغريدة على تويتر “الغراب اذا اغتصب اكل الفراخ الصغار (مش اغتصبن) يعاقب بنتف ريشه كاملا ليبطل عنده القدرة عالطيران متل الفراخ. وإذا زنى مع أنثى غراب تاني عقوبته الضرب بالمناقير حتى الموت. وبعد هيدا كله منلقب المجرم المغتصب بالحيوان، الحيوانات أشرف منه ومحاكمهم اعدل منا”.

#محكمة_الغربان

الغراب اذا اغتصب اكل الفراخ الصغار (مش اغتصبن) يعاقب بنتف ريشه كاملا ليبطل عنده القدرة عالطيران متل الفراخ.

وإذا زنى مع أنثى غراب تاني عقوبته الضرب بالمناقير حتى الموت.

وبعد هيدا كله منلقب المجرم المغتصب بالحيوان، الحيوانات أشرف منه ومحاكمهم اعدل منا. #لين_طالب pic.twitter.com/LyjYoOEk4I — 卄丨ㄚ卂爪 🇱🇧 (@Hiyam_D) July 2, 2023

وأعلن رجل الأعمال السوري “فؤاد بن محمد النادر” تبنيه قضية لين طالب، وقال “أعلن تبني قضية الطفلة السورية المغتصبة في لبنان لين طالب ذات الست سنوات، وترسيخ كافة الإمكانيات لمحاسبة مغتصبيها تحت سقف القضاء اللبناني وعلى نفقتي الخاصة، ارجوا ممن يستطيع إيصالنا بأهل الطفلة أن يقوم بإبلاغي وشكراً؟”.

أعلن تبني قضية الطفلة السورية المغتصبة في لبنان #لين_طالب ذات الست سنوات، وترسيخ كافة الإمكانيات لمحاسبة مغتصبيها تحت سقف القضاء اللبناني وعلى نفقتي الخاصة، ارجوا ممن يستطيع إيصالنا بأهل الطفلة أن يقوم بإبلاغي وشكراً ؟ — فؤاد بن محمد النادر (@fouad_alnader) July 2, 2023

وقال “فاروق عدنان“، وهو ناشط مجتمعي لبناني، أنه عجز عن وصف الجريمة مؤكداً أن “قضية الاعتداء على الطفلة لين طالب تفوق الخيال. لم اجد تعابير كافية تجسد كمية الإشمئزاز لما حصل. الوحوش في هيئة البشر كانت سبب وفاة هذه الطفلة. الإعتداء الجنسي والاغتصاب يجب أن يعاقب بالإعدام شنقا أمام الملايين”.