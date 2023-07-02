كويتي ينشر فيديو صادما من البحرين: “من أوسخ وأسوأ مكان في المنامة”

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وطن- نشر الناشط الكويتي خالد الخاطر مقطع فيديو له ينتقد فيه سوء الخدمات والقذارة التي تنتشر في العاصمة البحرينية المنامة، حسب وصفه مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الخاطر في الفيديو الذي وثقه بكاميرا هاتفه المحمول، وهو يقول إنه موجود في أسوأ مكان في المنامة عاصمة البحرين حيث تنتشر الفوضى وفرش البضائع في السوق.

وأضاف باللهجة الكويتية: “تعال الله يزيد كنه طماطمة أو بصلة خايسة”.

السوق الذي صوره وصفه بالأقذر في البحرين

وتابع أنه كان يمشي فوجد نفسه في هذا المكان الذي لا يقارن بجليب الشيوخ – منطقة عشوائيات في الكويت– التي يمكن اعتبارها لندن بالنسبة لما هو موجود هنا.

البحرين | كويتي في اسوأ واوسخ مكان في العاصمة البحرينية المنامة. pic.twitter.com/u1XicancJb — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 2, 2023

وعرض الخاطر مشاهد لبيع الطيور في أقفاص مكشوفة، وقال إن كيلو الدجاج بدينار و16 بيضة بدينار أيضاً.

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وبدت في إحدى كفتي الميزان قطع من اللحم المكشوف، وخلف مكان البيع قمامة وعاد ليقول: “هذه المشاهد في أوسخ مكان بالمنامة”.

واقترب الناشط الكويتي من بسطة تبيع البطيخ ليستفهم منه عن سعر الكيلو، ويسمع صوت أسيوي يقول له: “واحد روبية”، واستدرك “الفلح الرقي بمية فلس”.

وتابع “اللي يبي الرخص يجي لهين” واتبعها بدعاء كويتي يقول: “الهخ يلوع كبدكم” وعدد أماكن البيع: “هذا يبيع زلابية وذاك يبيع عصير على حسابه دون رقابة أو بلدية.”

وأضاف الناشط الكويتي الخاطر الذي استنكر بشدة ما تراه عيناه من إهمال وتسيب:”حتى في جليب شيوخ لم يحدث مثل هذا الأمر” .

غضب في البحرين ودعوات لمحاسبة الخاطر

وتباينت ردود وتعليقات البحرينين على الفيديو الذي اعتبروه مسيئاً لبلادهم وطالبوا بمحاسبة من قام بتصويره ونشره.

وفي هذا السياق علقت ناشطة كويتية:”كل بلد بها كواليس تسود وجه السياحة فيها صرنا مانستغرب مما نرى”.

كل بلد بها كواليس تسود وجه السياحة فيها صرنا مانستغرب مما نرى — القمر من الكويت(الحرة) (@stamfwrd) July 2, 2023

وعبر مغرد بحريني عن اعتقاده بأن “البحرين تحولت لبلد يقطنه مئات الألوف من الأجانب وأصبح البحرينيون غرباء في وطنهم”.

واستدرك بنبرة تساؤل :” هل هذا يرضي أصحاب القرار في البحرين“.

وفي السياق ذاته قال د. علي: ” الكل مسؤول عن ما يجري، الجهات التي تسهل وتصحح وتبرر وأصحاب السجلات التي تؤجر وأصحاب المنازل والشقق التي تؤجر”.

وأردف :”البلد أمانة في الأعناق فلا ترخصوا بها واسألوا من ضاعت بلدانهم وفقدوا الأمن والامان لكي تتعظوا”.

السؤال هنا، أين أهل الدار رحلوا لكي تستوطنها هذه الجاليات؟ الكل مسؤول عن ما يجري، الجهات التي تسهل وتصحح وتبرر واصحاب السجلات التي تؤجر واصحاب المنازل والشقق التي تؤجر. البلد أمانة في الاعناق فلا ترخصوا بها واسألوا من ضاعت بلدانهم وفقدوا الأمن والامان لكي تتعظوا. pic.twitter.com/6E9nWebjBB — Dr. Ali (@DrAli43298873) July 1, 2023

وعلق “سعيد السمهيجي”: “خليجي شاهد على ما نعانيه من تخريب ودمار البحرين وعيون السلطات الغير ساهرة لكنها ساهرة على المواطنين الشرفاء وتترك الأجنبي يلعب في البلد كما يحلو له”.

وعقب بوحسن :”كويتي يزور سوق الآسيويين في المنامة و ينصدم من الأسعار ولكن السبب هو مدى قذارة المكان!”.

وتابع مخاطباً الخاطر :”اعذرنا يالحبيب البلدية والتجارة لا تعرف أين يقع هذا السوق”.

وقال “أبو مهدي” بنبرة تهكم: “عندما يتحدث أحد المواطنين عن غياب الحقوق وعن اي أمر يتعلق بالوطن يقال له “أنت تشوه صورة البحرين ولا نعلم من يشوه صورة البحرين”.

واستدرك متسائلاً: “من حول العاصمة إلي “لتل أنديا” وشوه صورة العاصمة وصورة البحرين بأسرها”.

عندما يتحدث أحد المواطنين عن غياب الحقوق وعن اي أمر يتعلق بالوطن يقال له "أنت تشوه صورة #البحرين !!

ولا نعلم من يشوه صورة البحرين..

من حول العاصمة إلي "لتل أنديا"؟ وشهوه صورة العاصمة وصورة البحرين بأسرها؟؟ pic.twitter.com/8jep8acrKz — Abu Mahdi®️ (@bumahdi313) July 2, 2023

وخاطب صاحب حساب “أقول رأيى وأمضى” الكويتي الخاطر قائلاً: “من أعطاك الأذن بالنزول إلى شوارع وأزقة البحرين وتوجيه النقد إلى المؤسسات الحكومية”.

وأردف: “ألا يوجد فى البحرين غير هذه الأماكن التي هي موجودة في جميع البلدان ومن ضمنها الكويت”.