في قبره.. أحمد عرابي يدفع ثمن عشق حكومة السيسي لمشروعات الطرق

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وطن – أثار تحرك حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لهدم مقبرة تاريخية مترامية الأطراف في جنوب القاهرة انتقادات حادة لإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق على الحفاظ على التراث الثقافي.

منذ عام 2020، تقوم سلطات محافظة القاهرة بنقل آلاف الرفات البشرية من مقبرة في الجزء الجنوبي من العاصمة المصرية، بما في ذلك أقسام داخل مدينة الموتى المدرجة في قائمة اليونسكو، وهي مقبرة مترامية الأطراف تضم رفات قادة سياسيين بارزين وقادة عسكريين وفنانين ومثقفين إلى أطراف صحراء القاهرة.

يُزعم أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة هذه البقايا مع تسهيل مبادرات البنية التحتية المختلفة ، مثل بناء الطرق والحدائق العامة.

ومع ذلك ، أثارت هذه الخطوة استياءً بين أقارب المدفونين في الموقع الذين يخشون قطع العلاقات مع أحبائهم، واستياء خبراء التراث الذين أعربوا عن مخاوف جسيمة بشأن الخسارة المحتملة للموقع التاريخي.

وقال مصطفى الصادق المتخصص في التراث في حديث لموقع ميدل إيست آي، إن مقبرة جنوب القاهرة تحتوي على مقابر نادرة تؤرخ للتاريخ المصري، ووصف إزالة المقبرة بأنها “جريمة”.

المقبرة مقسمة إلى عدد من المناطق المختلفة المتقاربة، وهي موطن لمقابر عدد كبير من الشخصيات العامة المصرية الشهيرة مثل أحمد عرابي، الزعيم السياسي الشهير في القرن التاسع عشر والذي برز في مقاومة الاحتلال البريطاني، والملكة فريدة الزوجة الأولى للملك فاروق آخر ملوك مصر قبل حركة الضباط عام 1952 ؛ والإمام الشافعي مؤسس إحدى مدارس الشريعة الإسلامية السنية الأربعة ، الذي توفي عام 820.

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بعض أجزاء المقبرة لها قيمة فنية كبيرة مع الرخام الملون والعديد من الزخارف والنقوش الإسلامية، وقالت سهير حواس أستاذة التصميم الحضري بجامعة القاهرة: “زخارف بعض هذه المقابر من قبل أفضل الفنانين وخبراء الخط العربي في ذلك الوقت”.

وأضافت أن هذه الزخارف تعكس إلى حد كبير المعايير الفنية العالية السائدة في ذلك الوقت.

تم اكتشاف بئر ماء يعود تاريخه إلى أيام المماليك قبل مئات السنين ، في المنطقة في أوائل شهر يونيو، حيث بدأ الحفارون أعمالهم في هدم المباني كجزء من المشروع المخطط له.

“الترقية الضرورية”

تقول الحكومة، إن النقل جزء من خطة أكبر لترميم الحي الإسلامي بالعاصمة المصرية ، وهو الجزء من المدينة الذي يضم مناطق ومباني عريقة ، بما في ذلك بعض المباني التي كانت قائمة منذ مئات السنين.

هذه المناطق ، من بين مناطق أخرى ، تشمل القاهرة الفاطمية والجامع الأزهر ، أهم مركز للتعليم الإسلامي السني الذي تم تشييده منذ أكثر من ألف عام.

كما أنها تحتوي على قلعة صلاح الدين ، وهي قلعة إسلامية في القاهرة من العصور الوسطى تم تشييدها منذ أكثر من 800 عام لتكون مركز الحكم وحماية المدينة من الغزو الأجنبي.

وتقول الحكومة إن هذه المعالم الهامة تجعل من الضروري تحسين المنطقة المحيطة بها ، بما في ذلك من خلال إزالة أجزاء من المقبرة التي لم تعد صالحة للاستخدام وترميم أخرى لا تقف في طريق مشاريع البنية التحتية المخطط لها.

وقال إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة، إن هناك لجنة خاصة تدرس حاليا أفضل طريقة للتعامل مع المنطقة وإيجاد حلول لمشاكلها، وأضاف أن بعض القبور تضررت بالفعل بسبب المياه الجوفية والبعض الآخر وصل إلى حالة من التدهور الشديد.

وقام رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، بجولة في المقبرة في 24 يونيو ، ودخل بعض المقابر ، بما في ذلك قبر عرابي ، وشاهد حالته السيئة. وكانت بعض القبور مليئة بالمياه الجوفية وبعضها الآخر يعاني سنوات من الإهمال.

وقال رئيس الوزراء لوسائل الإعلام على هامش جولته، إن بعض القبور وصلت إلى حالة سيئة لدرجة أنها لم تعد صالحة لدفن الموتى.

وفي محاولة لتخفيف المخاوف بشأن عمليات الهدم ، كشف رئيس الوزراء خلال جولته في المقبرة الأسبوع الماضي، أن حكومته شيّدت 20 ألف قبر في الضواحي الصحراوية للقاهرة لاستيعاب الرفات التي تم نقلها.

وقال إن المقبرة الجديدة ستحتوي على حي خاص لقتلى المشاهير من المصريين يسمى “قبور المجد”.

وأوضح أنه سيتم تحويل بعض أجزاء الموقع القديم إلى حدائق عامة ، فيما سيتم استخدام أجزاء أخرى في تنفيذ مشروعات الطرق لإنهاء الازدحام في القاهرة.

خطاب غير مقنع للحكومة

ومع ذلك ، فإن قلة من الناس تقتنع بخطاب الحكومة، ويشعر البعض بالقلق من أن الحكومة ستخرج رفات أحبائهم فقط لاستخدام أرض المقبرة لبناء مجتمع حضري جديد والاستفادة من مبيعات العقارات هناك.

ومما يضفي مصداقية على هذا الرأي ، تحرُّك الحكومة لإخلاء منطقة المدابغ المجاورة وبناء مجمع جديد بدلاً منها ، حيث من المتوقع بيع الشقق بملايين الجنيهات المصرية.

المدرس أسامة حمدي هو أحد هؤلاء النقاد، تم دفن والديه في مقبرة جنوب القاهرة ، ويقول إنه لا يستطيع أن يتخيل السحق الحضري الحالي في مصر وهو يدوس على قبر أعزائه.

وقال حمدي: “يعلم الجميع أن هذه الأرض ستُستخدم في الاستثمار الحضري في المستقبل.. الحكومة لا تريد أن تترك لنا أي شيء ، ولا حتى ذكريات الموتى”.