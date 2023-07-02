شكل أنفك وأسرار ستصيبك بدهشة.. المفاجأة الأكبر لأصحاب “أنف الصقر”

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وطن- لطالما كان لـ الأنف ملامح فريدة ومميزة في مختلف وجوه البشر، وعلى الرغم من أننا لا يمكننا تحديد شخصية شخص ما بناءً فقط على شكل الأنف، إلا أن هناك بعض الروابط والتصورات التي تم تطويرها عبر الزمن بشأن علاقة شكل الأنف بالشخصية.

مثلاً، يعتقد البعض أن الأنف الكبير قد يشير إلى شخصية قوية وقيادية، في حين أن الأنف الصغير قد يشير إلى شخصية متواضعة ومتفتحة.

وبالمثل، يعتبر الأنف المستدق أو المنحني قليلاً مؤشراً على شخصية مبدعة وغير تقليدية، بينما الأنف المستقيم يمكن أن يشير إلى شخصية أكثر توجهاً نحو المنطق والواقعية.

الرابط بين شكل الأنف والسمات الشخصية

لمعرفة المزيد والمزيد عن شخصيتك.. اطلع معنا على “اختبار الشخصية حسب شكل الأنف” أدناه، في هذا المقال المُترجم عن موقع (JagranJosh) لاكتشاف ما يقوله أنفك عنك!

شخصية أصحاب “الأنف الكبير”

إذا كان لديك شكل أنف كبير مع فتحات أنف كبيرة ودهون من الجانبين، وطرف مستدير، فإن شكل أنفك يكشف أنك شخص عملي بمستويات ذكاء عالية. أنت تميل إلى أن تكون مستقلاً للغاية وأنانيًا في بعض الأحيان.

تحب أن يكون لديك رأيك وصوتك في كل شيء. أنت لا تحب الاعتماد على الآخرين لذلك تميل إلى شق طرقك الخاصة للوصول إلى أهدافك.

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لديك صعوبة في قبول المساعدة. تحب أن يكون لديك شعور بالقوة والتحكم في الأشياء. لن تتزحزح بسهولة لمجرد أن شخصًا ما أخبرك أن تفعل شيئًا معيناً. حتى إذا كنت توافق على وجهة نظر الآخرين أو طريقة عمل الأشياء، فسوف تظهر بعض الانزعاج والسلوك البغيض.

تحب أن تسير الأشياء كما خططت لها. تحب أن تكون رئيس نفسك. أنت أيضًا تحب أن تكون طائرًا حرًا حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة بشروطك الخاصة.

أنت لست من كبار المعجبين بالروتين أو الحياة الدنيوية. تحب أن تخوض غمار تحديات جديدة، وتستكشف مغامرات مجهولة لك وتُساعد على تحسين نوعية حياتك المهنية والشخصية.

تصبح أحيانًا أكثر انتقادًا وتركز على تحقيق الكمال في كل ما تفعله. أنت معروف بكونك صاحب قدرة عالية على إيجاد الحلول. أنت أيضًا جيد في إدارة الأموال.

سمات الشخصية الرئيسية: مستقل، قيادي، متفائل، ودود، ضحوك، مبدع، فكري، جذاب و مخلص.

شخصية أصحاب “الأنف السميك”

إذا كان لديك شكل أنف سميك مع نتوء أنف عريض ودهني وملحوظ، تكشف لنا شخصيتك أنك إنسان حذر وذكي عاطفياً. كان لإلبرت أينشتاين أيضًا شكل أنف سميك (هل كنت تعلم هذا مسبقاً).

قد تكون كريمًا وحساسًا ولطيفًا وذكيًا وحكيمًا وسريع البديهة. أنت أيضا مفكر سريع. كما أن ذكاءك البصري وقوتك التخيلية قوية أيضًا. يمكنك الخروج بأفكار بسرعة.

لديك أيضًا القدرة على الابتعاد عن المضاربات. لا تحب تكوين نظرية أو افتراض بأدلة قاطعة. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون سريع الانفعال قليلاً أو منزعج بسهولة. أنت أيضًا شخص حريص جدًا فيما يتعلق بإنفاق الأموال. من غير المرجح أن تشتري أشياء للحفاظ على الوضع الراهن أو التباهي في دائرتك الاجتماعية.

أنت تحب الأشياء كما هي، بعيوبها وأصالتها. أنت لا تحب أن تحتفظ بقناع يكسو جميع أفعالك وتصرفاتك. أنت أيضا لا تفكر أو تبكي على اللبن المسكوب (بمعنى أنك لا تجزع عند كلّ طارئ بسيط).

أنت تنظر إلى الحياة بمثل هذا الموقف الإيجابي بحيث لا يزعجك شيء كثيرًا. إذا نجحت، فأنت سعيد. إذا لم ينجح الأمر، فستظل تجد جانبًا مضيئًا في كل شيء.

قد يجدك البعض عملياً وقاسياً جدًا أثناء ذكر الأشياء على حقيقتها. على الرغم من أن المقربين منك لايعرفون عنك سوى أنك شخص صادق ولكنك في أعماقك أنت أيضاً شخص لطيف وتولي الاهتمام لذويك.

سمات الشخصية الرئيسية: رحيم، مؤنس، طيب القلب، منفتح، مدرك، صبور، كريم، دبلوماسي، موثوق، مبدع.

شخصية أصحاب “الأنف الروماني”

إذا كان لديك شكل أنف روماني مع جسر أنف منحني قليلاً، فإن شكل أنفك سيظهر أنك أنيق ورشيق ومليء بصفات النبل. ومع ذلك، فأنت أيضًا عنيد وطموح وصاحب تحدٍ وعملي وعقلاني.

تميل إلى الظهور وسط الحشود بسبب وجودك القوي. حماسك لتحقيق أهدافك يمكن أن يشعل النار في روح أي شخص لتحقيق أهدافه. أنت أيضًا ترغب في تعلم أشياء جديدة، ومواكبة آخر الأحداث في مجال عملك وفي العالم بأسره حتى تتمكن دائمًا من البقاء متقدمًا بخطوة على متوسط ​​من حولك.

لديك عقل استراتيجي، وموهبة لاكتشاف الفرص، وضبط النفس من اتخاذ قرارات متسرعة. أنت تميل إلى أن تكون متيقظاً ومسيطرًا على الأشياء من حولك. قد تمتلك أيضًا صفات قيادية استثنائية.

أنت لست عاطفيًا جدًا في ظاهرك. ومع ذلك، فأنت تقدر مشاعر الآخرين. أنت تميل إلى أخذ وقتك والتفكير في الأشياء قبل اتخاذ أي إجراء.

ترغب في اكتساب الفهم الكامل والوصول إلى المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن أي شيء. أنت أيضًا متواصل جيد ومؤثر. يمكن أن يطلق عليك “صانع الكلمات”، حيث أنك تلقي كلمات ليست كالكلمات، بل كالعسل الحلو لا محالة. وختاماً، أنت لست من النوع المهووس بآراء الناس من حوله فيه.

سمات الشخصية الرئيسية: واثق، حازم، حاسم، قيادي، قوي الإرادة، تحليلي، موجه نحو التفاصيل، مستقل، كاريزمي.

شخصية أصحاب “الأنف السماوي”

إذا كان لديك شكل أنف مع طرف دائري صغير ومدبب، فإن شكل أنفك يكشف أنك شخص لديه قدرة عالية على التخيل والتأمل.

تتسم شخصيتك أيضاً بالتفاؤل والمحبة واللطف. ومع ذلك، فقد وُجد أيضًا أن شخصيتك مشحونة عاطفياً ومزاجية. لديك أيضًا شخصية مرحة.

أنت شخص عفوي، يمكنك أن تكون حسيًا ولطيفًا. أنت أيضا مصمم وقوي الإرادة. مخطط دقيق على الرغم من أن قراراتك تستند في الغالب إلى شعورك الغريزي. يمكنك أيضًا إظهار العناد الشبيه بالأطفال للحصول على ما تريد. شخصية شكل الأنف السماوي هي أكثر أنواع الشخصية شيوعًا.

أنت اجتماعي ومبهج للغاية. لديك أيضا مزاج سيء. قد تبدأ في نوبات الغضب عندما تنزعج. قد تشعر أيضًا بعدم الارتياح تجاه الأشخاص ذوي الإرادة القوية الذين لن يستسلموا بسهولة لنوبات الغضب العاطفية أو الإنذارات. لكن من يقاومون؟

أنت نفسك مصمم تمامًا على الحصول على ما تريد. أنت أيضًا متعدد المهام. يمكنك تولي أدوار ومسؤوليات مختلفة في يوم واحد.

سمات الشخصية الرئيسية: مرح، ضحوك، ودود، فضولي، متكيف، مبدع، طيب القلب، متعاون، سهل المراس، مرن.

شخصية أصحاب “أنف الصقر”

إذا كان لديك شكل أنف صقر مع انحناء طفيف في الوسط، تكشف شخصيتك أنك شخص يُحب أن يعيش حياته وفقًا لشروطه الخاصة.

أنت واثق جدًا (في بعض الأحيان يمكن أن يظهر على أنك مغرور أو نرجسي) ومستقل ومتسلط. تحب أن تشعر بالأهمية والاحترام. أنت تتبع القواعد الخاصة بك وتتجاهل في الغالب القواعد التي وضعها المجتمع.

من المرجح أن تتبع مسارات غير مكتشفة. أنت لا تحب أن تذهب حيث يذهب الحشد. أنت لا تسعى إلى المصادقة أو الموافقة من الآخرين على ما تريد. لا يمكن أن تتأثر بسهولة. أنت لا تخشى المخاطرة والتعبير عن رأيك واغتنام الفرصة بسرعة وتحويل أي موقف لصالحك.

يمكنك أيضًا أن تكون مديرًا جيدًا. أنت مكرس للغاية لحياتك المهنية أو أي مشاريع تقوم بها. أنت أيضًا قادر على قيادة الناس ومساعدة الناس على إدراك إمكاناتهم في الحياة. ثقتك هي ما يجعلك ساحرًا للغاية. أنت أيضًا لا تتسامح مع السلوك السيئ أو المعاملة السيئة من أي شخص.

سمات الشخصية الرئيسية: ملاحظ دقيق، حازم، مثابر، حادّ التفكير، مستقلّ، إستراتيجي، مميز، واثق، واسع الحيلة.