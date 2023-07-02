الأحد, يوليو 2, 2023
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رياضة

رغم كبر سنه.. الحارس بوفون مطلوب في الدوري السعودي

الحارس بوفون ينتهي عقده مع نادي بارما الصيف المقبل

كتب فارس أبو شيحة
الحارس بوفون مطلوب في الدوري السعودي
الحارس بوفون مطلوب في الدوري السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية، عن ارتباط الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون  صاحب ال45 عاماً، لاعب نادي بارما، في الانتقال إلى صفوف الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، بأن الحارس بوفون تلقى عرضاً من أحد الأندية في الدوري السعودي الممتاز هذا الصيف.

بوفون مطلوب في الدوري السعودي

وأردف الإيطالي دي مارزيو، ” لا يزال بوفون يفكر في مستقبله، كما وسيتخذ اللاعب قراره النهائي في الساعات المقبلة، سواء الاستمرار في الملاعب أو اعتزال كرة القدم”.

وختم، ” الحارس بوفون  كان قد اعتزل اللاعب الدولي في 2018، ولديه عقد لموسم آخر. مع نادي بارما، وقد يستمر في إيطاليا إذا قرر البقاء في الملاعب، إلا أنه لا يمانع من خوض تجربة جديدة”.

وكان صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، قد فتح الطريق أمام النجوم للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز، بعد انتقاله في الميركاتو الشتوي الماضي. بصفقة تاريخية وصلت قيمتها ب200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

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الحارس الإيطالي بوفون
الحارس الإيطالي بوفون

خيارات الحارس بوفون

من جانبه، وضعت شبكة قنوات ” سكاي سبورتس” الإيطالية، 3 خيارات أمام الحارس الإيطالي صاحب الخبرة الطويلة في عالم الكرة المستديرة بوفون، بشأن مستقبله في كرة القدم قبيل انطلاق الموسم القادم.

كما ويتمثل الخيار الأول للحارس بوفون، في استكمال مسيرته. مع نادي بارما، الذي انضم إلى صفوفه بعد رحيله عن نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، قبل موسمين من الآن.

بينما يتمثل الخيار الثاني في قبول العرض السعودي الذي قدم إليه، أما الخيار الثالث. والأخير هو اعتزال كرة القدم بعد مسيرته الطويلة مع الأندية في القارة الأوروبية العجوز.

الميركاتو الصيفي

وينتهي عقد الحارس الإيطالي بوفون مع نادي بارما في صيف عام 2024. بعد الانتقال إلى صفوفه في عام 2021.

حارس بارما بوفون
حارس بارما بوفون

يذكر بأن العديد من الأندية السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، قد تعاقدت مع العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة. لعل أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، والبرتغالي روبن نيفيز وغيرهم.

المصدروطن + جيانلوكا دي مارزيو تويتر + سكاي سبورتس تويتر

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