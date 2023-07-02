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حسن الخاتمة.. كشف هوية حاج عماني توفي بعد طواف الوداع وإتمام المناسك

السلطات العمانية أكدت تواصلها مع نظيرتها السعودية لتنسيق عودة جثمان الحاج العُماني عبد الله بن سعيد الرحبي، إلى ذويه وأهله في أقرب الآجال بعد استكمال كافة الإجراءات في بلاد الحرمين

كتب فهمي الورغمي
حسن الخاتمة.. كشف هوية حاج عماني توفي بعد طواف الوداع وإتمام المناسك
وفاة الحاج العُماني عبدالله بن سعيد الرحبي
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وطن- أعلنت بعثة الحج العُمانية اليوم، الأحد، وفاة الحاج العُماني عبدالله بن سعيد الرحبي البالغ من العمر 79 عامًا في الديار المقدسة بعد أداء طواف الوداع لمناسك الحج.

وفاة الحاج عبد الله بن سعيد الرحبي

وقال سلطان بن سعيد الهنائي، رئيس بعثة الحج العُمانية، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية “إن فريق العمل بالبعثة يقوم بالتعاون مع شركة الحج الملتحق بها الحاج باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.”

“وذلك بحضور أقارب المواطن المذكور الموجودين حاليًّا في الديار المقدسة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

توفي الحاج الرحبي بعد أداء طواف الوداع، الذي يعد أحد الشعائر الأخيرة للحج، في الديار المقدسة. وقد تم نقل جثمانه إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

عبد الله بن سعيد الرحبي
وفاة الحاج عبد الله بن سعيد الرحبي

14 ألف حاجّ من سلطنة عمان موسم 2023

الحاج الرحبي كان يمارس مناسك الحج رفقة مئات العمانيين ضمن بعثة متكاملة تضمنت ما يقرب من 14 ألف حاجّ. وقد شهدت بعثة الحج العُمانية تعاونا وتنسيقا كبيرين من قبل السلطات السعودية المختصة، وتقديم الرعاية اللازمة للحجاج العُمانيين.

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هذا وأعربت البعثة العُمانية عن حزنها الشديد لوفاة الحاج الرحبي، ونقلت تعازيها الحارة إلى أسرته وذويه، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة لهم في هذا الوقت العصيب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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