الأحد, يوليو 2, 2023
الرئيسيةحياتنابنجامين ميندي مارس الجنس مع 10 آلاف امرأة.. اعتدى على عدد لا...
حياتنا

بنجامين ميندي مارس الجنس مع 10 آلاف امرأة.. اعتدى على عدد لا يُصدّق من النساء

بنجامين ميندي والعلاقات الجنسية: القضية التي أثارت الجدل في عالم الرياضة

كتب فهمي الورغمي
بنجامين ميندي مارس الجنس مع 10 آلاف امرأة.. اعتدى على عدد لا يُصدّق من النساء
بنجامين ميندي
- Advertisement -

وطن- في تصريح مثير للجدل، كشف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بنجامين ميندي، عن تفاصيل حياته الجنسية السابقة، قبل أن يتورط في قضية اغتصاب واعتداء جنسي على عدد لا يُصدّق من النساء.

وأظهرت محاكمة النجم الفرنسي – صاحب الـ 28 عاماً، الذي يلعب في خطة ظهير أيسر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي- بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، اعترافات صدمت للوسط الرياضي العالمي.

يُذكر أن محكمة في إنجلترا، كانت قد برّأت ميندي في يناير الماضي، من 7 تهم اغتصاب من أصل 9 وُجهت إليه، حيث تسببت في إيقافه عن المشاركة مع مانشستر سيتي وتعليق كافة الأموال والرواتب التي يتقاضاها، ناهيك عن الفضحية التي طالت اسمه.

وتأتي التطورات في قضية ميندي، بالتزامن مع عقده مع مان سيتي الذي يمتد حتى 30 يونيو 2023، المنقضي، مما يعني أن تعاقده مع بطل “البريمرليغ” قد انتهى بشكل رسمي، الجمعة الماضية.

بنجامين ميندي
بنجامين ميندي

علاقة مع 10 آلاف امرأة

وحسب ما نقلت هيئة البث البريطانية “BBC“، فقد عرضت المحكمة وقائع القضيتين اللتين يتهم فيهما نجم مان سيتي، وذلك على هامش بعض الحفلات التي نظمها في منزله.

- Advertisement -

وكشفت المحكمة في القضية الثانية، المتعلقة بمحاولة الاغتصاب، أن ميندي تراجع عن اغتصاب الضحية بعد أن وجد أنها “خجولة”.

كما كشفت الوقائع أن اللاعب أثناء تراجعه عن اغتصاب الضحية، قال لها إنه أقام علاقة مع 10 آلاف امرأة.

ويشار أن مان سيتي، كان قد تعاقد بمبلغ 60 مليون يورو مع ميندي عام 2017 بعدما لفت الأنظار مع مارسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد.

مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.

المصدرتويتر، هيئة البث البريطانية BBC، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

لحظة دفن الطفلة لين ضحية الاغتصاب وفيديو مؤثر لوالدها المكلوم

الهدهد

اغتصاب طفلة حتى الموت في لبنان.. لين طالب أصيبت بنزيف حاد وما حدث صادم (شاهد)

رياضة

المايسترو جوندوجان إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة (فيديو)

رياضة

تغير مفاجئ في موقف الجزائري محرز بشأن عرض أهلي جدة السعودي

رياضة

خبر صادم لجماهير مانشستر سيتي!

رياضة

غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف.. وهذه تفاصيل الصفقة

الهدهد

ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد؟! .. رقم فلكي

رياضة

رياض محرز يحسم قراره بشأن عرض أهلي جدة السعودي

رياضة

شرط مانشستر سيتي للتخلي عن رياض محرز في سوق انتقالات الميركاتو

حياتنا

أحلام العجارمة تُقلد جورجينا وتستعرض جسدها في إطلالة مثيرة (شاهد)

رياضة

ماذا قال والد غوارديولا عن ابنه بعد ظفره بـ”أبطال أوروبا” وكيف يريد أن تكون نهايته كمدرب؟!

رياضة

غوارديولا يُوجه رسالة ساخرة إلى ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وشم القضيب.. أسرار الهوس به وأضرار كارثية قد تنتج عنه

إذا كنت تستيقظ كثيرًا في الليل للتبول..فقد يكون ذلك علامة على هذه المشكلة

قاصرات سوريات يقدمن خدمات جنسية لأثرياء الخليج في كازينوهات دمشق (فيديو)

كيف تساعد الطفل الذي يعاني من اضطراب التآزر الحركي أو الديسبراكسيا؟

كويتي ينشر فيديو صادما من البحرين: “من أوسخ وأسوأ مكان في المنامة”

الغرفة الأكثر قذارة في منازلنا ليست الحمام .. تعرف على الحقيقة المذهلة

شكل أنفك وأسرار ستصيبك بدهشة.. المفاجأة الأكبر لأصحاب “أنف الصقر”

ما حدث لمحراب أثري نادر في سلطنة عمان أثار الغضب وتدخل حكومي عاجل

يدخل في مكونات أشهر المنتجات.. ما هو “الأسبارتام” الذي صُنف كمادة مسرطنة؟

هل يمكن علاج مرض الزهايمر قريبًا بدم الحيض؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC