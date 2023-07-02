بنجامين ميندي مارس الجنس مع 10 آلاف امرأة.. اعتدى على عدد لا يُصدّق من النساء

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وطن- في تصريح مثير للجدل، كشف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بنجامين ميندي، عن تفاصيل حياته الجنسية السابقة، قبل أن يتورط في قضية اغتصاب واعتداء جنسي على عدد لا يُصدّق من النساء.

وأظهرت محاكمة النجم الفرنسي – صاحب الـ 28 عاماً، الذي يلعب في خطة ظهير أيسر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي- بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، اعترافات صدمت للوسط الرياضي العالمي.

يُذكر أن محكمة في إنجلترا، كانت قد برّأت ميندي في يناير الماضي، من 7 تهم اغتصاب من أصل 9 وُجهت إليه، حيث تسببت في إيقافه عن المشاركة مع مانشستر سيتي وتعليق كافة الأموال والرواتب التي يتقاضاها، ناهيك عن الفضحية التي طالت اسمه.

Good for the confidence & the body ✊🏿

Eyes on the next one 🏆 @ManCity pic.twitter.com/C7FaYxveVg — Benjamin Mendy (@benmendy23) August 3, 2021

وتأتي التطورات في قضية ميندي، بالتزامن مع عقده مع مان سيتي الذي يمتد حتى 30 يونيو 2023، المنقضي، مما يعني أن تعاقده مع بطل “البريمرليغ” قد انتهى بشكل رسمي، الجمعة الماضية.

علاقة مع 10 آلاف امرأة

وحسب ما نقلت هيئة البث البريطانية “BBC“، فقد عرضت المحكمة وقائع القضيتين اللتين يتهم فيهما نجم مان سيتي، وذلك على هامش بعض الحفلات التي نظمها في منزله.

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وكشفت المحكمة في القضية الثانية، المتعلقة بمحاولة الاغتصاب، أن ميندي تراجع عن اغتصاب الضحية بعد أن وجد أنها “خجولة”.

كما كشفت الوقائع أن اللاعب أثناء تراجعه عن اغتصاب الضحية، قال لها إنه أقام علاقة مع 10 آلاف امرأة.

Footballer Benjamin Mendy said he slept with 10,000 women, court hears https://t.co/Am60FYSyUn — BBC News (UK) (@BBCNews) June 29, 2023

ويشار أن مان سيتي، كان قد تعاقد بمبلغ 60 مليون يورو مع ميندي عام 2017 بعدما لفت الأنظار مع مارسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد.

مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.