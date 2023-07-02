الأحد, يوليو 2, 2023
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برازيلية تفقد يديها وقدميها بعد أن اكتشفت بأنها مصابة بهذا المرض

اضطرت غابرييل باربوسا للخضوع لعملية بتر لأصابع يديها وقدميها بعد إصابتها بعدوى في المسالك البولية

كتب ايمان الباجي
برازيلية تفقد يديها وقدميها بعد أن اكتشفت بأنها مصابة بهذا المرض
البرازيلية غابرييل باربوسا
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وطن- عندما تم نقل الشابة البرازيلية غابرييل باربوسا، إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم في كليتها، لم تكن تعلم أنها ستفقد كل من يديها وقدميها.

ووفقا لصحيفة dailystar البريطانية، تم تشخيص باربوسا، البالغة من العمر 20 عامََا، بعدوى المسالك البولية (UTI)، والتي تم علاجها بالمضادات الحيوية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، لكنها حالتها أصبحت أكثر خطورة مما كان متوقعًا.

وفي مارس من هذا العام، بدأت باربوسا، وهي من ريو دي جانيرو، تعاني من مشاكل في كليتيها، مما استوجب  نقلها إلى المستشفى.

وفي حديثها لصحيفة “او جلوبو” البرازيلية، كشفت باربوسا أنها شعرت بألم في كليتها أثناء عملها وتم نقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء عالجوا الأمر على أنه مغص كلوي.

غابرييل باربوسا
غابرييل باربوسا

احتاجت باربوسا إلى عناية طبية عاجلة. ومع ذلك، كان هناك نقص في الأسرة المتاحة في المستشفى ولهذا تمت إعادتها إلى المنزل.

وعندما تم قبولها مرة أخرى في المستشفى، ساءت حالتها بشكل كبير وقام الأطباء ببتر يديها وقدميها نتيجة للعدوى المتصاعدة.

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عدوى المسالك البولية

تحدث عدوى المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية.

يتم علاج هذه الحالة عادةً بالمضادات الحيوية ولها أسباب عديدة ويمكن أن تنتج عن الجنس، وحبس البول لفترة طويلة والجفاف. وعادة ما تخف الأعراض بعد وقت قصير من تناول الدواء.

ومع ذلك، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تنتشر العدوى، حيث يحدث هذا إذا دخلت البكتيريا إلى الكلى والتي  يمكنها أيضًا أن تدخل مجرى الدم.

في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعفن الدم وهي عدوى مميتة في بعض الأحيان.

متحدثة عن تجربتها، قالت باربوسا:”ذهبت إلى المستشفى في 31 مارس، وكنت بالفعل في حالة سيئة للغاية، كما تم تنبيبي وتعرضت كذلك لنوبات قلبية.”

مضيفة:”كنت في غيبوبة مستحثة لمدة ستة أيام وعندما استيقظت وجدت ضمادات على يدي وقدمي.”

التكيف مع الحياة الجديدة

في الوقت الحالي، تخضع باربوسا للعلاج الطبيعي وهي بصدد التكيف مع ظروف حياتها الجديدة، التي تشاركها مع أكثر من 200 ألف متابع على حسابها على الإنستغرام.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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