إطلالة مثيرة لـ جوردان أوزونا شريكة بنزيما بعد اعتناقها الإسلام (شاهد)

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وطن – في أول صورة جريئة لها، منذ انضمام شريكها الفرنسي-الجزائري الأصل كريم بنزيما، لنادي اتحاد جدة السعودي، نشرت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا صورة لها توثق استمتاعها خلال رحلة بحرية على متن يخت.

وظهرت جوردان أوزونا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” على متن اليخت مرتدية بيكيني باللون الاسود وقبعة كبيرة ذات لون “كريمي”.

وحاولت شريكة بنزيما عدم إظهار مفاتنها في الصورة، من خلال وضع ساقها امام صدرها، في حين غطت ملامح وجهها بإمالة رأسها للأسفل قليلا لتخفي القبعة الكبيرة ملامحه.

انقسام المتابعين بين الهجوم والدفاع عن جوردان أوزونا

ظهور جوردان أوزونا بهذه الإطلالة أثار استياء متابعيها من العرب والمسلمين، خاصة وانها كانت قد اعلنت منذ أيام بأنها قد دخلت الإسلام، وهو ما عرضها للانتقادات، في حين دافع البعض عنها باعتبار أن هناك من المسلمات منذ الولادة ويفعلن أكثر ما فعلته.

وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين متسائلا:” مش النية دخلتي الاسلام؟”.

وقال آخر منتقدا ظهورها بهذا الشكل:” حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من استهزأ بالله و دينه”.

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ودافع متابع عن جوردان أوزونا، منتقدا الهجوم عليها بهذا الشكل وهي حديثة عهد بالإسلام قائلا:” يا ناس يا عالم خليتو البنت تكره الاسلام و هي توها اسلمت، اعرفو انو الناس عايشين طول حياتهم بمبادئ غير و حياة غير لا تجو تحكمو عليهم من حياتكم!! ايش التخلف هذا! اعطو الانسانه وقتها عشان تتأقلم و تاخذ الوضع شويه شويه!!!”.

وفي نفس السياق، قال آخر:” يعني نساء العرب والمسلمين مايلبسون مثلها واكثر واذا اسلمت حره بلبسها”.

كانت عارضة الأزياء جوردان أوزونا ، شريكة لاعب كرة القدم كرم بنزيما ، قد تحدثت عن إسلامها وكيف يمكن أن يكون انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى نادي الاتحاد السعودي نقطة تحول في حياتها.

شريكة كريم بنزيما تعلن اعتناقها الدين الإسلامي

ووفقا لمجلة Yo Dona فإن العارضة والدة الطفل الرابع لكريم بنزيما يبدو أن تحولها جاء في الوقت المناسب، حيث تشرع العائلة في حياة جديدة في المملكة العربية السعودية.

وفي المقابلة المطولة مع المجلة انفتحت لأول مرة على التجربة ، وعلى وجه الخصوص ، مشاعرها تجاه الدين.

وأوضحت أوزونا أن مراسم اعتناقها أقيمت في مسجد مدريد ، وأنها لم تستطع كبح دموعها لأنها كانت “عاطفية للغاية”.

دين جميل

بالإضافة إلى ذلك ، أصرت العارضة على أن اهتمامها بهذا الدين حقيقي وأنه بعد البحث كثيرًا عنه توصلت إلى استنتاج مفاده أنه دين “جميل”.

ولم تخف جوردان أوزونا خلال الحوار حقيقة أنها بكت أثناء قراءة القرآن في رمضان.

كما سلطت الضوء على قراءتها لكتاب “الطريق المقدس إلى الإسلام” الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في النهاية.

علاقة جوردان أوزونا وكريم بنزيما

كما كشفت أوزونا أنها لم تكن تعرف من كان كريم بنزيما قبل لقاءهما، موضحة انه بسبب أصولها الأمريكية ، لم تكن على اطلاع دائم بأخبار كرة القدم الأوروبية، لتوضح أنها أصبحت على علاقة خاصة بالفرنسي ، الذي وصفته بـ “الرجل المذهل”.