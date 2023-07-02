إذا كنت تستيقظ كثيرًا في الليل للتبول..فقد يكون ذلك علامة على هذه المشكلة

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وطن-هل استيقظت أكثر من مرة في الليل للذهاب إلى الحمام؟ هل تعلم أن هذا يمكن أن يكون أحد أعراض حالة طبية تسمى التبول الليلي؟

بحسب المعلومات الطبيّة، فإن التبول الليلي هو المصطلح العلمي المستخدم لوصف الاستيقاظ المتكرر في الليل للتبول. ويؤخذ التبول الليلي في الاعتبار عندما يستيقظ الشخص من النوم لأكثر من مرتين في الليلة للذهاب إلى الحمام.

ويمكن أن يؤثر التبول الليلي على جودة النوم والصحة العامة، إذ يمكن أن يسبب التعب والتهيج ومشاكل التركيز والذاكرة، وزيادة خطر السقوط والحوادث.

وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية مفه;م التبول الليلي، وما هي أسبابه وكيف يمكن علاجه.

ما هي أسباب التبول الليلي؟

يمكن أن يكون للتبول الليلي عدة أسباب، بما في ذلك:

الإفراط في تناول السوائل خاصة قبل النوم أو التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

الشيخوخة، والتي يمكن أن تقلل من قدرة المثانة وإنتاج الهرمون الذي ينظم توازن السوائل في الجسم.

الحمل، والذي يمكن أن يزيد الضغط على المثانة والكلى.

مرض السكري، والذي يمكن أن يسبب زيادة العطش وإخراج البول.

التهابات المسالك البولية، والتي يمكن أن تسبب الألم والحرقة والحاجة الملحة للتبول.

تضخم البروستاتا، والذي يمكن أن يعيق تدفق البول ويسبب صعوبة في إفراغ المثانة تمامًا.

أمراض القلب والكلى والكبد، والتي يمكن أن تغير عمل الأعضاء المسؤولة عن التخلص من السوائل من الجسم.

كيف يمكن علاج التبول الليلي؟

يعتمد علاج التبول الليلي على السبب الذي ينشأ منه. وفيما يلي بعض التدابير العامة التي يمكن أن تساعد في تقليل تواتر التبول الليلي هي:

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قلل من تناول السوائل في الساعات التي تسبق النوم، خاصة تلك التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

تجنب الأطعمة التي يمكن أن تهيج المثانة، مثل الأطعمة الغنية بالتوابل أو الحمضيات أو الطماطم.

حافظ على جدول منتظم لدخول المرحاض طوال اليوم وأفرغ مثانتك تمامًا في كل مرة.

ارفع الساقين فوق مستوى القلب أثناء النهار لتصريف السوائل المتراكمة في الأطراف السفلية.

ممارسة تمارين الحوض لتقوية العضلات التي تدعم المثانة وتحسين التحكم في البول.

استشر طبيبك إذا كنت تشك في وجود مرض أساسي قد يتسبب في التبول الليلي، إذ سيتمكن الطبيب من إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد التشخيص ووصف العلاج المناسب.

وفقصا لما ترجمته “وطن“، فإن التبول الليلي مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة النوم والصحة. لذلك، من المهم تحديد أسبابها والبحث عن حلول لتحسين الرفاهية الشخصية ومنع المضاعفات.

مرض السكري غير المنضبط هو أيضًا سبب شائع

أحد الأسباب ذات الصلة والشائعة بشكل خاص للحاجة المتكررة للتبول في الليل هو مرض السكري غير المنضبط، ومرض السكري هو مرض مزمن يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم. عندما لا يتم التحكم في مرض السكري بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستمر في مستويات السكر-الجلوكوز في الدم.

وفي الحقيقة، يسبب ارتفاع السكر في الدم عند مرضى السكري غير المنضبط زيادة في كمية البول. يحدث هذا لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يضع عبئًا إضافيًا على الكلى، والتي تعمل بجدية أكبر لتصفية الجلوكوز الزائد على شكل بول.

يمكن أن يظهر التبول الناتج عن مرض السكري غير المنضبط على شكل رغبة متكررة في التبول في أثناء النهار والليل، ناهيك بأن الحاجة المتكررة للتبول يمكن أن تقطع النوم عديد المرات، ما يؤثر سلبًا على نوعية الراحة وجودة النوم.