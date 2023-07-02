الأحد, يوليو 2, 2023
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إحالة رضوى الشربيني إلى التحقيق بعد إساءتها للرجال (شاهد)

لاحقاً قامت رضوى الشربيني بحذف المنشور بسبب الهجوم الواسع

كتب رفيف عبدالله
إحالة رضوى الشربيني إلى التحقيق بعد إساءتها للرجال (شاهد)
رضوى الشربيني
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وطن– أحيلت الإعلامية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني، إلى التحقيق، بسبب منشور شاركته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسيء به إلى الرجال.

وأعلنت إدارة قنوات cbc، التي تعمل بها رضوى الشربيني، أنها قامت بتحويل الأخيرة بسبب المنشور الذي شبهت به الرجل بالخروف.

وجاء في بيان إدارة قنوات cbc، إن منشور رضوى الشربيني تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذع أو ينشر على إحدى منصات القناة.

رضوى الشربيني
بيان مؤسسة سي بي سي

وأكدت المؤسسة الإعلامية، إحالتها لرضوى الشربيني إلى التحقيق.

منشور رضوى

وكانت رضوى قد نشرت صورتها في عيد الأضحى، مع تعليق ساخر قالت فيه: “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه”.

رضوى الشربيني
المنشور الذي تسبب بالأزمة

وتسبب تعليق رضوى بغضب واسع بين الرجال الذين طالبوا بمحاسبتها، وكان لهم ما أرادوا.

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هذا الأمر تسبب باستياء الكثير من الجمهور واتهموها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف، وسط تفاعل كبير من متابعاتها الفتيات.

ولاحقاً قامت رضوى الشربيني بحذف المنشور بسبب الهجوم الواسع.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني دائما تثير الجدل بسبب انتقادها المستمر للرجال.

المصدررصد ومتابعة وطن

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