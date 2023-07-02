الأحد, يوليو 2, 2023
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أخيراً .. هذا هو راتب ميسي مع إنتر ميامي ومغريات أخرى سيحصل عليها

راتب ميسي مع إنتر ميامي سيكون أقل من عرض الهلال السعودي لكنه يتضمن امتيازات أخرى

كتب أنس السالم
راتب ميسي في إنتر ميامي
سيحصل ميسي على 50 - 60 مليون يورو في السنة الواحدة مع إنتر ميامي
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وطن – أخيراً، كشف النقاب عن راتب ميسي مع  فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، الذي انتقل إليه مؤخراً، حيث سيحصل ليونيل على 50 – 60 مليون يورو في السنة الواحدة.

جاء ذلك على لسان، الملياردير الكوبي الأميركي خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، في لقاء مع صحيفة “إل باييس” (El Pais) الإسبانية.

ووفقاً للراتب الذي أعلنه “ماس”، فإنه رقم يبتعد كثيرا عن العرض الذي تردد أن الهلال السعودي قدّمه للنجم الأرجنتيني، والذي وصل إلى 400 مليون يورو سنوياً.

خورخي ماس أعلن عن راتب ميسي مع إنتر ميامي سيكون 50 - 60 مليون يورو في السنة الواحدة
أكد خورخي ماس أنه سعى لسنوات لضم ميسي إلى إنتر ميامي

وسيبدأ النجم الأرجنتيني اللعب ضمن صفوف النادي الأميركي، اعتبارا من نهاية يوليو الجاري، بعد أن أنهى تعاقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

راتب ميسي في إنتر ميامي .. وتفاصيل الإتفاق 

ماس، هو أحد ملاك النادي إلى جانب شقيقه ونجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، كشف أن الاتفاق ينصّ على حصول ميسي بعد الاعتزال، على حصة في ملكية النادي.

كما سيحصل ميسي على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة “آبل تي في” (APPLE TV) ونصيب من مبيعات قمصان أديداس.بحسب “الجزيرة

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وقال “خورخي ماس” إن محاولات ضمن ليونيل ميسي لصفوف إنتر ميامي بدأت قبل 4 سنوات تقريبا، كاشفاً عن أنه في آخر 18 شهرا كانت المفاوضات مكثفة.

وكان ميسي أعلن قرار انتقاله إلى إنتر ميامي يوم 8 يونيو/حزيران 2023 بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي لعب له موسمين.

ميسي أعلن قرار انتقاله إلى إنتر ميامي يوم 8 يونيو/حزيران 2023 بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان
لعب ميسي مع باريس سان جيرمان موسمين

أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ميسي لاختيار النادي الأميركي، كان تدخل شركة “أبل”، التي وقعت العام الماضي صفقة بث بقيمة 2.5 مليار دولار مع الدوري الأميركي، وشركة “أديداس” أحد أكبر رعاة الدوري، حسب صحيفة “إنترناشونال هيرالد”.

وأغرى إنتر ميامي ميسي، بعرض يتضمن حصة من العائدات السنوية للمشتركين الأرجنتينيين لمشاهدة مباريات الدوري الأميركي على منصة “تلفزيون أبل”.

وأكد “ماس” على أنه كان “من الضروري” لإدارة النادي، “إحاطة ميسي بلاعبين من مستواه”. مضيفا: “نتحدث مع (لاعب خط الوسط الكتالوني) سيرجيو بوسكيتس منذ حوالي عام الآن”.وفق “سكاي نيوز عربية

وقال : “سيكون هناك تعاقدان أو 3 تعاقدات أخرى”. “جرت محادثات مع جوردي ألبا”.

المصدرالجزيرة - سكاي نيوز عربية - "إل باييس"

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