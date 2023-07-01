ميريام فارس بـ إطلالة مثيرة وعفوية على الشاطئ بـ بيكيني عارٍ وتغيير حفاظات أبنائها! (شاهد)

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وطن- بعد ساعات من تصدره غلاف مجلة ” PUMP ” الأمريكية في عددها الصادر لشهر يونيو/حزيران، عادت النجمة اللبنانية ميريام فارس لتؤكد على وظيفتها الأساسية كأم على ما يبدو.

وعبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها الرسمي على “انستغرام“، نشرت ميريام فارس مجموعة من الصور المثيرة لها بالبكيني، مع التأكيد على دورها كأم في نفس اللحظة.

ونشرت ميريام فارس صورة لها من على الشاطئ التقطت من الخلف، حيث ظهرت مرتدية بيكيني خفيف من قطعتين أبرز مفاتنها بشكل كبير، وقبعة من القش المخرم كما يتضح من الصورة.

وللتأكيد على دورها كأم، ظهرت ميريام فارس وهي تقوم بإلباس أبنائها “جايدن وديف” الحفاظات استعدادا للنزول إلى الماء على ما يبدو.

وكانت النجمة اللبنانية ميريام فارس قد تصدرت غلاف مجلة ” PUMP ” الأمريكية المتخصصة في الفنون والموضة في عددها الصادر لشهر يونيو/حزيران والتي صدرت مؤخرا، ونشرت محتوى ما ورد فيها عبر حسابها على “انستغرام”.

وظهرت ميريام فارس على الغلاف بإطلالة مزدوجة جمعت فيها بين سحر الشرق وانفتاح الغرب ما يعكس في شخصها تعدّد الحضارات، يتجلّى ذلك في الثوب القصير بالأسود والفضيّ الذي اختارته من دار فالانتينو، كشف عن مفاتنها باثارة راقية، زينته بطربوش أحمر من التراث اللبناني مرتفع العلوّ وتتدلّى منه خيوطٌ سوداء.

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