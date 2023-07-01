لاعب كوري شمالي أذهل عالم كرة القدم ثم اختفى بعد لعبه في قطر!

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وطن – في عام 2017، أصبح هان كوانغ سونغ أول لاعب كوري شمالي يسجل هدفًا في إحدى الدوريات الكبرى الخمس في أوروبا وحتى أنه انتقل بصورة مفاجئة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 2019، ثم فيما بعد إلى نادي الدحيل القطري.

لكن مسيرته الواعدة انقطعت عندما اختفى عن مسرح كرة القدم العالمية في عام 2020، مما ترك الجماهير تتساءل: “أين هذا اللاعب الكوري الشمالي؟”.

كان “هان”، الذي وصفه معلق إيطالي مرة بأنه “الكوري الشمالي الصغير”، ليس طويل القامة بشكل خاص، لكنه بفضل سرعته الكبيرة وتدخلاته القوية ورؤوسه الفتاكة أمام المرمى، كان قادرًا على المنافسة بين أفضل لاعبي أوروبا.

لفت الشاب المهاجم من “بيونغ يانغ” انتباه خبراء كرة القدم والجماهير بسرعة – ليس فقط بسبب خلفيته الفريدة، ولكن أيضًا بسبب براعته التقنية.

وقال معلق كرة القدم الكوري الجنوبي هان جون-هيا لـ CNN Sport: “لم تكن بنيته الجسدية كبيرة، لكنه كان سريعًا في تحديد موقعه وكان يستطيع تسجيل الأهداف برأسه بشكل جيد”.

وقد أُشيد بـ”هان” في وطنه على أنه “لاعب واعد لفت انتباه عالم كرة القدم الأوروبية”، وفقًا لوسائل الإعلام في كوريا الشمالية .

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لكن الأوقات الجيدة لم تدم بعد أن فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب إجرائها لاختبار النووي السادس في عام 2017.

أمرت العقوبات الدول التي تنتمي إليها بإعادة جميع العاملين الكوريين الشماليين إلى بلدانهم وسط مخاوف من تحويل الأموال الأجنبية لدعم برامج كيم جونغ أون النووية والأسلحة.

وحدد قرار مجلس الأمن نهاية عام 2019 كموعد نهائي لإعادة الوطن.

لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل، مما جعل من المستحيل على “هان” والعاملين الكوريين الشماليين الآخرين العودة إلى الوطن.

كان من المفترض أن يغادر “هان” قطر في عام 2021 وفقًا لعقوبات الأمم المتحدة – ومنذ ذلك الحين اختفى.

لا يُعرف الكثير عن حياته

ولد “هان” في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في عام 1998. لا يُعرف الكثير عن حياته باستثناء انضمامه إلى مدرسة “بيونغ يانغ” الدولية لكرة القدم التي تأسست وفقًا لحب كيم جونغ أون المعروف للرياضة.

عندما تولى “كيم” زمام الحكم في عام 2012، أصبحت الرياضة نافذة نادرة إلى بلد غالبًا ما يكون مخفيًا عن بقية العالم.

استخدم الزعيم الكوري الشمالي الرياضة كتمرين في القوة الناعمة، واستثمر في الرياضة النخبوية لترويج بلاده على الصعيد الدولي والرياضة العامة لتعزيز الدفاع وقوة العمل، وفقًا لتقرير وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية.

بدأت كوريا الشمالية في زيادة مشاركتها في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بما في ذلك أولمبياد الصيف 2012 في لندن وأولمبياد الشتاء 2018 الذي استضافته كوريا الجنوبية – والتي تظل تقنيًا في حالة حرب مع جارتها الشمالية.

في أولمبياد بيونغ تشانغ 2018، مشيت الدولتان معًا تحت علم الوحدة الكورية خلال حفل الافتتاح وشاركتا كفريق كوري موحد في هوكي الجليد للسيدات.

بدا فتح كوريا الشمالية من خلال الرياضة كباب لن يغلق في أي وقت قريب.

“جميع الرياضات مشهورة. كانوا يتابعون الأولمبياد وكرة القدم”، قال مدرب منتخب كوريا الشمالية السابق لكرة القدم للرجال، يورن أندرسن، لـ CNN Sport، مضيفًا أنه كان لديه اتصال محدود مع الجمهور الكوري الشمالي خلال وجوده في بيونغ يانغ بين عامي 2016 و2018.

في عام 2013، أسس “كيم” مدرسة بيونغ يانغ الدولية لكرة القدم في جزيرة “رونغنا” بالعاصمة لتعزيز مواهب كرة القدم، وإرسال الطلاب إلى الخارج، واستضافة خبراء – تمت دعوة ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى بيونغ يانغ في عام 2014 لمساعدة في تثقيف الفرق والمدربين المحليين – ولاعبي كرة القدم من الخارج في محاولة لرفع مستوى البلاد في الرياضة “إلى مستوى العالم”، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية.

كما تميزت مدرسة كرة القدم بمرافق حصرية وبرامج مصممة للمساعدة في تنمية المواهب الشابة.

بعد بضعة أشهر من تأسيسها، تم إرسال 14 طالبًا إلى إسبانيا و15 إلى إيطاليا على نفقة الدولة للتعلم من الأندية المرموقة في كرة القدم، وفقًا لسوغوانغ.

ومن بين العديد من الذين تخرجوا من البرنامج النخبوي المرموق، برز “هان كوانغ سونغ” بشكل لافت.

شهرة هان كوانغ سونغ الوطنية

أصبحت شهرته الوطنية واضحة في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب على قناة تديرها “يومي”، وهي مدونة فيديو يعتقد الخبراء أنها على الأرجح مرتبطة بمسؤولين كوريين شماليين رفيعي المستوى وقد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى إعادة توجيه صورة البلاد دوليًا.

يمكن رؤية مواطن من بيونغ يانغ يقول باللغة الكورية في الفيديو: “أنا أحب هان. مهاراته متينة وهو جيد جدًا في المراوغة”.

أصبح هان أكبر قصة نجاح نتيجة جهود كيم لتحويل البلاد إلى قوة رياضية عندما تم تجنيده من قبل مركز اكتشاف المواهب في أكاديمية ISM الإيطالية.

في عام 2015، حزم المراهق الطموح حقائبه متجهًا إلى مقرها في بيروجيا – عاصمة منطقة أومبريا الوسطى في إيطاليا، والتي تقع على بعد حوالي 105 أميال شمال روما – إلى جانب اللاعب الكوري الشمالي الواعد تشوي سونغ هيوك.

الانتقال إلى أوروبا

في الأكاديمية، انضم الزميلان إلى لاعبي كرة القدم الشباب من جميع أنحاء العالم، يتقاسمون نفس الحلم بالوصول إلى اللعب المحترف في إحدى الدوريات الكبرى في أوروبا.

تعرض الأكاديمية بفخر صورة لهان على موقعها على الإنترنت كلاعب “حقق هدفه ودخل عالم كرة القدم المحترفة”.

كما ظهر صديق هان، تشوي، الذي انضم للعب لنادي بيروجيا، الذي يلعب في الدوريات الدنيا في إيطاليا.

أمضى “هان” على الأقل عامًا في الأكاديمية قبل أن يجتاز تجربة ناجحة مع فريق الشباب في نادي كالياري.

وضعته هذه الخطوة على الخريطة ومنحته الاعتراف على المستوى الإقليمي.

“أتذكر أن مديري ماريو بيريتا قال إن لدينا لاعبًا كوريًا شماليًا يجرب وطلب مني أن أرى إذا كان جيدًا بما فيه الكفاية”، قال مدرب كالياري السابق للفئة تحت 19 عامًا، ماكس كانزي، لـ CNN Sport.

وبعد أن بدأ التدريب، قال كانزي: “بعد 20 دقيقة، نظرت إلى مساعد المدرب وقلت: ‘أخبر ماريو أنه يجب أن يخرج. لدينا مشكلة – إنه جيد للغاية'”.

ومع ذلك، استغرق التوقيع على العقد وقتًا أطول من المعتاد نظرًا لما وصفه كانزي بأنه “مشاكل بيروقراطية” و”أصوات تتناقل”.

قال كانزي: “قال شخص ما في البرلمان الإيطالي إنه يجب طرح سؤال حول ما إذا كان الأمر صحيحًا لأن لدينا حظرًا ضد التعاقد مع الكوريين الشماليين”.

لكن تبين أن الأمر كان مسعىً يستحق العناء بالنسبة لكالياري.

أثبت نفسه بسرعة في إيطاليا

أثبت المهاجم الكوري الشمالي، الذي انضم إلى فريق الشباب في النادي في مارس 2017، قيمته بسرعة عن طريق التسجيل في أول مباراة له، مما أكسبه ترقية فورية إلى الفريق الأول في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وفقًا لكانزي.

سجل هان هدفه الأول في الدوري الإيطالي، وكان هذا أول مرة يسجل فيها لاعب كوري شمالي في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، بعد أسبوع فقط من ظهوره المحترف الأول في 2 أبريل 2017.

وصل هان من كوريا الشمالية دون أن يعرف كيفية التحدث بالإنجليزية أو الإيطالية، لكنه لم يستغرق وقتًا طويلاً في التكيف مع الثقافة الغربية وهو شيء محظور في وطنه.

قال كانزي لـ CNN Sport: “في البداية، لم يكن الأمر سهلاً لأنه لم يكن يعرف الإنجليزية أو الإيطالية. لكنه تعلم الإيطالية بسرعة”.

يتذكر نيكولاس بينينغتون، زميل “هان” السابق في فريق الشباب في كالياري، هان على أنه “لاعب جيد جدًا” على أرض الملعب و”شخص خجول نوعًا ما ولطيف حقًا” خارجه.

قال بينينغتون لـ CNN Sport: “كنت واحدًا من أوائل الذين توقفوا وتحدثوا معه وساعدوه في الاندماج. كنت ألتقطه بالسيارة عدة مرات وكان يأتي معي للتدريب”.

تذكر بينينغتون أنه سأل “هان” و”تشوي” عن كوريا الشمالية عدة مرات.

وقال: “لكنهما لم يقولا شيئًا حقًا. أعتقد أنك يمكن أن ترى أنهما كانا خائفين قليلاً من قول أي شيء. كانا يقولان: ‘لا أعرف’، لكن في الغالب لم يرغبا في الحديث عن ذلك.

كما أن “هان” كان يتحدث بالكاد عن عائلته في بيونغ يانغ، كما قال بينينغتون.

وقال: “أتذكر أن [هان] تحدث عن عائلته، قائلاً إن عائلته هناك، وأنه يشتاق إليهم، ولا يعرف متى سيتمكن من العودة لرؤيتهم، لأنه بالطبع في ذلك الوقت لا أعتقد أنه كان من السهل بالنسبة له السفر للعودة إلى الوطن والعودة إلى إيطاليا”.

قال كانزي، الذي عاش في سيول لمدة ثلاث سنوات وهو طفل، إن هان كان “خجولًا جدًا ومهذبًا جدًا”.

“عندما وصل هان للمرة الأولى، استخدمت بضع كلمات كورية كنت أعرفها وقلت [مرحبًا بالكورية]، وقال هو: ‘واو، ماذا يحدث هنا؟’ وعندما مرر لي الماء في وجبتنا الأولى، قلت [شكرًا بالكورية]،” قال كانزي.

“كرة القدم غريبة، لأنه عندما تلعب في فريق وأنت لاعب جيد، يحبك الجميع. وصل ورأى الجميع على الفور مدى جودة لاعبه”، يتذكر كانزي.

“هنا في كالياري، يحبني الجميع. أشعر وكأنني في بيتي”، قال هان باللغة الإيطالية الفصيحة في فيديو نشرته كالياري في عام 2018.

هان في يوفنتوس

بينما كان هان تحت عقد مع كالياري، تم إرساله في فترات إعارة إلى أيه سي بيروجيا وإلى فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا قبل أن يؤمن يوفنتوس انتقاله بشكل مفاجئ مقابل 3.74 مليون دولار (3.5 مليون يورو) في يناير 2020، وفقًا لموقع ترانسفيرماركت.

“كان هذا صفقة جيدة لكالياري لأنه وصل دون مقابل”، قال كانزي.

واضاف: “نعم، كنت مندهشًا [كان يوفنتوس مهتمًا]. كنت أعتقد أنه كان لاعبًا جيدًا جدًا، لكنه كان صغيرًا ولم أتمكن من تصور مدى بعده يمكن أن يصل. كان لدينا بعض اللاعبين الآخرين في الفريق الذين كانوا مشابهين له إلى حد ما والذين، بالطبع، لم يحظوا بالكثير من الأخبار [عنهم] لأن كونه كوريًا شماليًا كان مشكلة كبيرة”.

كان اللعب في الدوري الإيطالي Serie A محطة هامة لهان ولكن الانتقال إلى يوفنتوس كان إنجازًا أكبر.

“لقد كان طريقًا طويلاً ولكن أستطيع أخيرًا أن أقول إن حلمي تحقق بعد تسجيل أول هدف لي في الدوري الإيطالي وأصبحت أول كوري شمالي يرتدي قميصًا مهمًا مثل يوفنتوس. حلمي تحقق!” قال هان في منشور كتابي عبر مركز ISM International Scouting Center.

لكن حلم هان بارتداء الخطوط السوداء والبيضاء الشهيرة استمر لمدة أسبوع فقط حيث باعه يوفنتوس بعد ذلك إلى نادي الدحيل القطري في نفس الشهر مقابل رسوم انتقال قدرها 7.7 مليون دولار (7 ملايين يورو)، وفقًا لتقرير UNSC لفريق من الخبراء.

في حين كان هان يبدأ رحلته في الدوري الأوروبي الكبير في عام 2017 – محققًا العديد من الإنجازات لكوريا الشمالية – كان وطنه يزيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال اختبار ما ادعت أنه أول صاروخ باليستي عابر للقارات.

ثم في 3 سبتمبر 2017، نفذ الشمال اختباره النووي السادس، مما دفع الأمم المتحدة إلى فرض قائمة من العقوبات بسبب مخاوف من أن “الأنشطة النووية والصواريخ الباليستية المستمرة للدولة الانعزالية قد زعزعت استقرار المنطقة وما وراءها”.

طلبت العقوبات من جميع الدول الأعضاء التوقف عن توفير تصاريح عمل للمواطنين الكوريين الشماليين في إقليمهم.

وبعد ثلاثة أشهر، قررت الأمم المتحدة أيضًا أن يتم ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج و”تحقيق إيرادات تصدير أجنبية تستخدمها [كوريا الشمالية] لدعم برامجها النووية والباليستية المحظورة” بحلول 22 ديسمبر 2019 على أبعد تقدير.

كونه حامل جواز سفر كوري شمالي، لم يكن “هان” استثناءً من هذه العقوبات، على الرغم من موهبته الكروية الاستثنائية.

لكن لا يزال غير واضح كيف تقدم يوفنتوس والدحيل مع الانتقال في يناير 2020، الذي كان بعد الموعد النهائي للأمم المتحدة.

تواصلت شبكة CNN مع وكيل هان السابق، ساندرو ستيمبريني، والدحيل للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

ولم يعلق يوفنتوس على القضية.

وقال كانزي: “لا أعلم إذا كان على مستوى اللعب ليوفنتوس في ذلك الوقت. ثم ما حدث بعد ذلك، لا أعلم. ذهب للعب في مكان ما في قطر”.

الانتقال إلى قطر

انتهت مسيرة هان الموعودة في إيطاليا، لكن الشاب الموهوب كان محل ترحيب حار من نادي الدحيل القطري الكبير.

منذ انضمامه إلى النادي في يناير، في منتصف موسم دوري نجوم قطر 2019/20، شارك في 10 مباريات في الدوري، سجل ثلاثة أهداف ولعب دورًا كبيرًا فيفوز النادي بلقب الدوري.

وقع الدحيل عقدًا مع الكوري الشمالي لمدة خمس سنوات بقيمة 4.60 مليون دولار (4,310,000 يورو) حتى موسم 2023/24؛ وعلى هذا النحو، تم تعويض هان بمبلغ يقدر بحوالي 296,200 دولار (270,000 يورو) بين فبراير وأبريل 2020، وفقًا لتقرير UNSC لفريق من الخبراء من منتصف عام 2020.

على الرغم من أن هان كان يؤدي بشكل مثير للإعجاب في الملعب، لا يزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان يرسل أموالًا إلى وطنه، كما ذكرت الأمم المتحدة عن غيره من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج.

تظهر الوثيقة التابعة للأمم المتحدة أن هان وقع تعهدًا لبنك قطري بعدم تحويل “أي تكلفة أو مبلغ من المال إلى كوريا الشمالية في أي حالة“.

فشل زميله وصديقه في كرة القدم تشوي، الذي سافر إلى إيطاليا مع هان، في الحصول على فرصة للعب لنادي الدوري الإيطالي فيورنتينا بعد أن فتح البرلمان الإيطالي تحقيقًا بشأن مخاوف من أن رواتبه كانت تُستولى عليها من قبل نظام كيم.

تواصلت شبكة CNN مع محكمة التحكيم الرياضي للتعليق بشأن استئناف فيورنتينا بشأن عقد غير صالح ينتهك العقوبات الأوروبية بشأن تشوي.

وبعد التحقق من سجلاتها، قالت المحكمة إن قضية تشوي لا تبدو “أنها تمت إحالتها أبدًا” إلى المنظمة.

على الرغم من أنه غير واضح في حالة هان ما إذا كان يرسل أموالًا إلى نظام كيم، إلا أن من الشائع الإبلاغ عن أن كوريا الشمالية غالبًا ما تجبر عمالها في الخارج على إرسال الأموال إلى الحكومة في الوطن.

ذكر فريق من الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقرير آخر نُشر في مارس 2020 أنه يحقق في الكوريين الشماليين المشتبه في كسبهم للدخل في الخارج، والذي يشمل أيضًا “المتخصصين مثل لاعبي الرياضة”.

كانت آخر مباراة لهان مع الدحيل في 21 أغسطس 2020، عندما دخل كبديل ضد الأهلي في نهاية الموسم.

رفع هان الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا يديه في الهواء بينما كان هو وزملاؤه في فريق الدحيل يرفعون كأس دوري نجوم قطر، وهو يرتدي تيشيرت أحمر مكتوب عليه: “الأبطال”.

كان هذا آخر مرة يرى فيها مشجعو كرة القدم هان يلعب مباراة احترافية.

بحلول وقت بدء الموسم الجديد في الشهر التالي، اختفى هان ولم يعد في التشكيلة الأساسية ولا على دكة البدلاء، دون أن تظهر أخبار عن أي انتقال.

مرت شهور دون أي تحديث بخصوص مكان تواجد هان حتى أكد تقرير نهائي لفريق من الخبراء التابع للأمم المتحدة نُشر في مارس 2021 أن عقد اللاعب قد أُنهي مع الدحيل في وقت سابق من ذلك العام وتم ترحيله من قطر.

تواصلت شبكة CNN مع الدحيل والسلطات القطرية للتعليق ولكن لم تتلق ردًا فوريًا.

ومع ذلك، مع دخول العالم العام الثاني الكامل لجائحة كوفيد-19 في عام 2021، أبقت كوريا الشمالية حدودها مغلقة وحظرت دخول جميع الأشخاص والبضائع إلى البلاد خوفًا من الفيروس.

أقال كيم جونغ أون عددًا من كبار المسؤولين في عام 2021 الذين فشلوا في تنفيذ جهود البلاد الصارمة للوقاية من كوفيد-19. وأدى الإغلاق الحدودي الصارم إلى عزل هان.

صعد هان إلى رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة في 26 يناير 2021، عندما تم ترحيله، وفقًا لرسالة مرفقة في التقرير النهائي لفريق من الخبراء التابع للأمم المتحدة. ومع عدم وجود منزل يعود إليه، أعادت الرحلة هان إلى روما، حسبما أكد مسؤول مطلع على القضية لشبكة CNN Sport.

“أعلم أن إدارته أعادته إلى إيطاليا. أعتقد أنه ما زال هناك، لكنه لا يستطيع لعب المزيد من كرة القدم … لقد كان من حظه السيء عدم الاستمرار في اللعب والتحسن”، قال مدرب هان السابق أندرسن لشبكة CNN.

تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الإيطالية والفيفا ولكن لم تتلق ردًا فوريًا.

ذُكر أن هان كان يعيش آخر مرة في سفارة كورية شمالية غير محددة في عام 2021، في انتظار استئناف الرحلات الجوية إلى بيونغ يانغ، وفقًا لمسؤول آخر مطلع على القضية.

تشوي، الذي سافر إلى إيطاليا مع هان، كان لا يزال في البلاد في عام 2021 “بسبب تعليق الرحلات الجوية الدولية لدخول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”، وفقًا للتقرير النهائي لفريق من الخبراء التابع للأمم المتحدة.

أضاف المسؤول أن بعض السفارات الكورية الشمالية كانت تستوعب مواطني البلاد الذين لا يستطيعون العودة إلى الوطن بينما تظل الحدود مغلقة، مع “إيواء العديد من العشرات [وأكثر] من المواطنين الكوريين الشماليين في عبور طويل الأمد في مباني الإقامة”.

أخبر مسؤول حكومي كوري جنوبي شبكة CNN Sport أنه على الرغم من العقوبات الأممية، “يقيم أكثر من 100,000 عامل كوري شمالي في حوالي 40 دولة، ومعظمهم في الصين وروسيا، يكسبون أكثر من 200 مليون إلى 300 مليون دولار في العملة الأجنبية سنويًا”.

بينما يظل وضعه موضع تكهنات، بالنسبة لكانزي وأندرسن، فإن تلاشي أحلام هان في اللعب لنادي كرة القدم المشهور – فقط بسبب ظروف ميلاده – ربما يكون الأمر الأكثر أسفًا.

قال كانزي: “لن يكون من السهل العودة إلى هذا المستوى، لكنه ممكن. إذا كان لديه فرصة للعودة، فهذا دافع جيد جدًا … بالطبع، كانت مسيرة جيدة وأموال جيدة، لذا إنه إهدار”.

أما أندرسون فقال بأسف: “لم يلعب كرة القدم لمدة ما يقرب من عامين، أعتقد أنه كان يتدرب فقط مع فريق صغير، لا أعرف أي فريق، لكنه لا يلعب كرة القدم. لذلك، خسر الكثير من جودته”.

وختم “أنا آسف جدًا له لأنه اضطر إلى التوقف عن لعب كرة القدم. كان موهبة كبيرة جدًا”.