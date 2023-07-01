كيف يتزوج إنسان بأنثى تمساح؟.. فيديو مثير سيزيد حيرتك (شاهد)

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وطن- في ظاهرة لم تعد غريبة على المجتمعات الغربية والأمريكية التي تعاني من التفكك والفراغ النفسي، أعلن عن زواج مسؤول مكسيكي بتمساح وأقيم له عرس ومراسم تقليدية في ولاية واهاكا الواقعة جنوب البلاد.

ويتم الاحتفال بهذه الطقوس كل عام خلال احتفالات القديس راعي المدينة.

ويمارس سكان أصليون تلك الطقوس منذ عام 1789 اعتقادا منهم أنها تجلب الحصاد الوفير وكذلك الكثير من الأسماك والروبيان، وغيرها من المأكولات البحرية للصيادين في القرية الممتدة على ساحل المحيط الهادي في ولاية واهاكا.

مكسيكي يتزوج من أنثى تمساح

ويُعتقد أن الزواحف البالغة من العمر سبع سنوات ـ التماسيح ـ ، والمشار إليها باسم «الأميرة الصغيرة»، هي إله يمثل كوكب الأرض، وزواجها من الزعيم المحلي يرمز لانضمام البشر إليها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” “العريس السعيد” وهو يحتضن التمساح الذي بدا ملفوفاً بثوب العرس.

وفي مشهد تال ظهر العريس وهو يقبل التمساح أعلى رقبته فيما بدا الزاحف مربوطاً من فمه لتجنب العض غير المرغوب فيه.

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ووفق تقرير مصور لقناة “سكاي نيوز” يعتقد المكسيكيون أن هذا الطقس يجلب الأمطار والحصاد. ويعود تاريخ هذا الطقس إلى قرون ما قبل العصور الإسبانية.

عرس ومراسم تقليدية.. مسؤول مكسيكي يتزوج تمساحا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/SRYCroFXzF — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 1, 2023

تعامل التمساح العروس كأميرة

ومن المحتمل أن تعود طقوس الزواج هذه إلى عصور ما قبل الإسبان بين مجتمعات تشونتال وهواف الأصلية في ولاية أواكساكا.

وحسب التقاليد، تعامل التمساح العروس كأميرة. ويأمل السكان الأصليون في أن تجلب هذه المراسم السلام والرخاء لمجتمعهم.

وأشار موقع “sopitas” إلى أنه بالإضافة إلى العرس، يتم أخذ الزواحف في نزهة في الشوارع الرئيسية للبلدية بين الرقصات والفرق.

وقبل بدء الطقوس بأكملها ، يتم تعميد التمساح في الكنيسة كرمز لتجريدها من كل “البهيمية”. يقام حفل الزفاف عاما بعد عام داخل قصر البلدية.

ويرمز الاحتفال بحسب ذات الموقع إلى اتحاد مجموعتين من السكان الأصليين، وهما شونتاليس وهوافيس (المعروفة أيضًا باسم مارينيوس).

وأفادت وكالة أنباء EFE بحسب المصدر إلى أن كلاهما كان يعيش في صراع في عصور ما قبل الإسبان، عندما وصل الهواف إلى الأرض التي عاش فيها الشونتال على ساحل المحيط الهادئ.

وفقًا للأسطورة ، انتهى الصراع بين المجموعات عندما وقع ابن ملك Chontales وابنة ملك Huales في الحب وتزوجا.