السبت, يوليو 1, 2023
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فضيحة برنامج “هولييود بالعربي”.. هكذا خدع الممثل بشار القيسي العراقيين!

منصة مسبار أكدت على أن اللقاءات التي زعم بشار القيسي أجراؤها مع نجوم هولييود غير حقيقية

كتب سالم حنفي
فضيحة برنامج
بشار القيسي
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وطن- كشفت منصة “مسبار” المتخصصة في فحص الأخبار وتقصي الحقائق، عن فضيحة مرتبطة ببرنامج “هولييود بالعربي” الذي يقدمه الفنان العراقي بشار القيسي على قناة “Utv” العراقية.

وفضجت المنصة أن المقابلات التي يجريها مقدم البرنامج الممثل بشار القيسي مع النجوم العالميين في هوليوود، ويدعي إنّه أجرى تلك المقابلات بالفعل، اتضح أنها مقتطعة من مقابلاتٍ سابقة أجرتها قنوات أخرى.

وقالت المنصة في تحقيقها الشامل الذي نشرته عبر حسابها على “تويتر” أنه ” في الحلقة الأولى من البرنامج، يحاور القيسي آنا هاثاواي وجيرمي سترونج حول أحدث أفلامهم، ويظهر القيسي أمام خلفية مطابقة للخلفية التي يظهر أمامها الممثلين. لكنّ مسبار وجد أن تصريحات الممثلين مقتطعة من مقابلة سابقة لهما عرضتها العديد من وسائل الإعلام وقنوات يوتيوب”.

وأوضحت منصة “مسبار” أنه ” وفي الحلقة نفسها، يحاور القيسي بطل الفيلم الثالث، الممثل الويلزي الشهير أنتوني هوبكنز، ويخاطبه بالقول “أنثوني، كيف كان العمل مع آنا وجيريمي؟”، لكن تبيّن أنّ إجابات هوبكنز هي أيضًا مجتزأة من مقابلة سابقة له تعود إلى 14 سبتمبر 2022.”

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كما رصدت المنصة ما تم عرضه في الحلقة الثانية من البرنامج، موضحة أنه ” في حلقته الثانية، حاور القيسي نجوم فيلم أفاتار الأخير ومخرجه جيمس كاميرون، وظهر على الشاشة يخاطب مخرج الفيلم جيمس كاميرون قائلًا “شكرًا جزيلًا على وقتك، إنه لشرف لي أن أقابلك” ثم يبدأ بتوجيه الأسئلة له، ليظهر كاميرون بعدها وهو يجيبه.”

وأكدت “مسبار” على أنها ” وجدت إجابات كاميرون الواردة في حلقة ”هوليوود بالعربي“ مقتطعة من مقابلة سابقة ترويجية للفيلم نشرتها قناة majorfilmsevents المتخصصة في تغطية أفلام هوليوود، بتاريخ 16 سبتمبر 2022.”

وواصلت منصة “مسبار” فضح التزييف، لافتة إلى أن ” المخرج الهوليوودي الشهير ستيفن سبيلبيرغ حل ضيفًا على مقابلات ”هوليوود بالعربي“ أيضًا، إذ ظهر في الحلقة العشرين من البرنامج بعنوان ”المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ يتحدث عن آخر أفلامه مع بشار القيسي“ بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2023.”

واتضح أن ” إجابات سبيلبيرغ كانت مقتطعة هي الأخرى من فيديو نشرته شركة يونيفيرسال، المنتجة للفيلم، على قناتها على يوتيوب بتاريخ الثامن ديسمبر/كانون الأول 2022، وفيه تحدّث سبيلبرغ عن مشاعره حيال استخدام منزل طفولته كموقعٍ لتصوير فيلمه الأخير”.

وكشفت منصة “مسبار” أيضا أنه ” في حلقةٍ كان عنوانها “لمحة عن مهرجان كان” يتحدث القيسي عن فيلم “FAST X“ الذي لم يشارك في دورة مهرجان كان الأخيرة ولا في أي من الفعاليات المرافقة للمهرجان، ويدّعي إجراء مقابلة يوجه فيها أسئلة لنجم الفيلم فين ديزل، لكن عثر مسبار على المقاطع نفسها في مقابلة ترويجية سابقة للفيلم.”

المصدرتويتر، وطن

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