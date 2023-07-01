فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي هذا الصيف لهذا السبب

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وطن- أفادت تقارير صحفية بريطانية عن فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن الاختبارات الطبية هي سبب فشل صفقة انتقال النجم المغربي الدولي حكيم زياش إلى صفوف نادي النصر السعودي هذا الصيف.

من جهته ، قال موقع “الرياضية” السعودي، بأن نادي النصر السعودي صرف النظر عن التعاقد. مع المغربي زياش، على خلفية عدم الاتفاق على بنود العقد بين كلا الطرفين.

#عاجل | #النصر يصرف النظر عن التعاقد مع المغربي #حكيم_زياش ويوقف المفاوضات بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود. (من: @k7aled_otb) — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) June 29, 2023

فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

وفي سياق متصل، ذكر موقع “فوت ميركاتو” بأن سبب فشل انتقال زياش إلى صفوف نادي النصر السعودي، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة على مستوى الركبة. فشل اللاعب في اجتيازه الفحص الطبي.

كما وأردف، ” حصل مع اللاعب زياش في يناير الماضي، حينما فشل في اختبارات باريس سان جيرمان الطبية، تكررت نفس الأزمة معه في نادي النصر السعودي”.

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وختم الموقع، ” مسؤولو نادي النصر اكتشفوا بوجود مشكلة في ركبة زياش، والنادي يشك في إمكانية التعاقد معه”.

وينتهي عقد المغربي زياش مع نادي تشيلسي (البلوز) في صيف 2025، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في عام 2020. قادما ً من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

صفقات النصر السعودي هذا الصيف

وكانت تقارير صحفية ، قد ربطت اسم انتقال المغربي حكيم زياش إلى نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي. إلا أنه على ما يبدو بأن الصفقة قد فشلت.

كما ولا تزال المفاوضات قائمة بين النصر السعودي وإنتر ميلان، للتعاقد مع النجم الكرواتي. مارسيلو بروزوفيتش في سوق الانتقالات، بصفقة لمدة 3 مواسم قادمة.

يذكر بأن النصر السعودي قد أنهى الموسم المنصرم دون التتويج بأي بطولة في كافة المسابقات المحلية، مع احتلاله وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن). خلف صاحب الصدارة والمتوج باللقب لهذا الموسم اتحاد جدة السعودي.