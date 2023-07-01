فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب

- Advertisement -

وطن- باتت العاصمة الفرنسية باريس بمثابة ساحة حرب حقيقية، جراء أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا عقب حادث مقتل الشاب الجزائري نائل على يد الشرطة الفرنسية.

واليوم السبت، شُيّع جثمان الشاب نائل في ضاحية نانتير الباريسية بعدما ألهب مقتله برصاص شرطي فرنسي، الأحياء الشعبية وتسبب باندلاع أعمال شغب ونهب ومواجهات في أرجاء فرنسا لليوم الرابع على التوالي.

فرنسا تشتعل بعد مقتل الشاب نائل

ووثق مقطع فيديو متداول لأعمال الشغب في فرنسا، لحظة انهيار مبنى بشكل مروع في باريس أثناء محاولة الدفاع المدني إخماد حريق نشب فيه.

#BREAKING #France #FranceRiots The morning after in France. The fight of firefighters with the consequences of riots is constant. pic.twitter.com/t646Gb1CBO — National Independent (@NationalIndNews) July 1, 2023

وأظهر الفيديو، المبنى الذي تعرض لإضرام النيران، حيث طغت أثار الدخان على جدرانه، فيما تقف على مسافة قريبة منه إحدى سيارات الدفاع المدني، وسرعان ما انهار المبنى في مشهد مروع.

وتصدر وسم بعنوان “فرنسا تحترق” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، حيث تشهد فرنسا موجة غضب عارمة في أنحاء البلاد، احتجاجا على مقتل الشاب الجزائري نائل على يد شرطي فرنسي بعدما رفض الوقوف في نقطة تفتيش مرورية.

- Advertisement -

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.

أعمال شغب وسرقة محلات تجتاح شوارع فرنسا احتجاجًا علي مقتل شاب جزائري pic.twitter.com/423HkSpuQ1 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 1, 2023

جنازة الشاب الجزائري نائل في فرنسا

وقالت سيدة تشارك في المراسم لوكالة فرانس برس “لترقد روحه بسلام وتتحقق العدالة. أتيت لمساندة والدته، كان وحيدها”.

وقالت سلسبيل، وهي شابة من أصل عربي، لرويترز إنها جاءت للتعبير عن دعمها لأسرة نائل. وأضافت “أعتقد أنه من المهم أن نقف جميعا معا”.

الشرطة الفرنسية تستعمل الأطفال كدروع بشرية #فرنسا_تحترق pic.twitter.com/McHMY1oZtT — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) July 1, 2023

وقُتل نائل، وهو من أصل جزائري، برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.

وأكدت السلطات أن قيادته الخطرة هي التي بررت التدقيق المروري الذي انتهى بمقتله.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد ليل الجمعة السبت مع “تراجع حدتها” بحسب وزارة الداخلية.