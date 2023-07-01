السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدفرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب
الهدهد

فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب

أعمال شغب واسعة تشهدها شوارع فرنسا عقب مقتل الشاب الجزائري نائل برصاص الشرطة هناك

كتب باسل النجار
فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب
فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب
- Advertisement -

وطن- باتت العاصمة الفرنسية باريس بمثابة ساحة حرب حقيقية، جراء أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا عقب حادث مقتل الشاب الجزائري نائل على يد الشرطة الفرنسية.

واليوم السبت، شُيّع جثمان الشاب نائل في ضاحية نانتير الباريسية بعدما ألهب مقتله برصاص شرطي فرنسي، الأحياء الشعبية وتسبب باندلاع أعمال شغب ونهب ومواجهات في أرجاء فرنسا لليوم الرابع على التوالي.

فرنسا تشتعل بعد مقتل الشاب نائل

ووثق مقطع فيديو متداول لأعمال الشغب في فرنسا، لحظة انهيار مبنى بشكل مروع في باريس أثناء محاولة الدفاع المدني إخماد حريق نشب فيه.

وأظهر الفيديو، المبنى الذي تعرض لإضرام النيران، حيث طغت أثار الدخان على جدرانه، فيما تقف على مسافة قريبة منه إحدى سيارات الدفاع المدني، وسرعان ما انهار المبنى في مشهد مروع.

وتصدر وسم بعنوان “فرنسا تحترق” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، حيث تشهد فرنسا موجة غضب عارمة في أنحاء البلاد، احتجاجا على مقتل الشاب الجزائري نائل على يد شرطي فرنسي بعدما رفض الوقوف في نقطة تفتيش مرورية.

- Advertisement -

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.

فرنسا تشتعل بعد مقتل الشاب نائل
فرنسا تشتعل بعد مقتل الشاب نائل

جنازة الشاب الجزائري نائل في فرنسا

وقالت سيدة تشارك في المراسم لوكالة فرانس برس “لترقد روحه بسلام وتتحقق العدالة. أتيت لمساندة والدته، كان وحيدها”.

وقالت سلسبيل، وهي شابة من أصل عربي، لرويترز إنها جاءت للتعبير عن دعمها لأسرة نائل. وأضافت “أعتقد أنه من المهم أن نقف جميعا معا”.

وقُتل نائل، وهو من أصل جزائري، برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.

وأكدت السلطات أن قيادته الخطرة هي التي بررت التدقيق المروري الذي انتهى بمقتله.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد ليل الجمعة السبت مع “تراجع حدتها” بحسب وزارة الداخلية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

خديجة بن قنة تحذر الجزائريين من أمر خطير جدا بعد مقتل الشاب نائل

الهدهد

بالفيديو.. تشييع جنازة الشاب الجزائري “نائل” على وقع الزغاريد

الهدهد

أمجد طه يدافع عن فرنسا ويصف الضحية بمهرب مخدرات والمتضامنين معه بوقود الإخوان!

الهدهد

زارا وآبل ينضمان إلى قائمة ضحايا الاضطرابات في فرنسا (لقطات صادمة)

الهدهد

اضطرابات فرنسا.. فيديو مؤسف لاعتداء الشرطة على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

الهدهد

واقعة تقشعر لها الأبدان.. عودة البصر لـ جزائري أثناء الصلاة وسط اندهاش وتعجب المصلين (شاهد)

الهدهد

تزامناً مع مقتل “الشاب نائل”.. ماكرون يرقص مع “مثلي جنسي” في قلب باريس

فيديو

بينما تحترق فرنسا .. ماكرون يرقص مع زوجته ومغنِ شاذ طوال الليل! (شاهد)

الهدهد

زعيم فاغنر يهاجم الجزائر بشدة عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. ما حقيقته؟ (شاهد)

الهدهد

سبب مقتل الشاب نائل الذي أشعل فرنسا.. آخر ما قاله قبل وفاته يحرق قلب أمه

الهدهد

مقتل مراهق من أصول جزائرية يحول فرنسا لكتلة نار.. ووزير الداخلية يفاقم الشرارة

الهدهد

“ليس لكسب التعاطف”.. مؤثرة جزائرية تبث فيديو صادما وتبكي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طبيب عماني شهير يحذر من إطالة مدة “شواء اللحم”.. ما كشفه مُرعب

اغتصاب طفلة حتى الموت في لبنان.. لين طالب أصيبت بنزيف حاد وما حدث صادم (شاهد)

امرأة “ميتة” تستيقظ أثناء جنازتها! (صور صادمة)

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

لن تعرفها.. أول ظهور بالفيديو لـ حياة الفهد بعد عملية تجميل مذهلة أجرتها

خديجة بن قنة تحذر الجزائريين من أمر خطير جدا بعد مقتل الشاب نائل

“القرآن أبكاني”.. جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما تعتنق الإسلام (فيديو)

بالفيديو.. تشييع جنازة الشاب الجزائري “نائل” على وقع الزغاريد

لاعب كوري شمالي أذهل عالم كرة القدم ثم اختفى بعد لعبه في قطر!

كيف يتزوج إنسان بأنثى تمساح؟.. فيديو مثير سيزيد حيرتك (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC