فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب

وطن- باتت العاصمة الفرنسية باريس بمثابة ساحة حرب حقيقية، جراء أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا عقب حادث مقتل الشاب الجزائري نائل على يد الشرطة الفرنسية.

واليوم السبت، شُيّع جثمان الشاب نائل في ضاحية نانتير الباريسية بعدما ألهب مقتله برصاص شرطي فرنسي، الأحياء الشعبية وتسبب باندلاع أعمال شغب ونهب ومواجهات في أرجاء فرنسا لليوم الرابع على التوالي.

ووثق مقطع فيديو متداول لأعمال الشغب في فرنسا، لحظة انهيار مبنى بشكل مروع في باريس أثناء محاولة الدفاع المدني إخماد حريق نشب فيه.

#BREAKING #France #FranceRiots The morning after in France. The fight of firefighters with the consequences of riots is constant. pic.twitter.com/t646Gb1CBO

— National Independent (@NationalIndNews) July 1, 2023