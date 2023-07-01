السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدطبيب عماني شهير يحذر من إطالة مدة "شواء اللحم".. ما كشفه مُرعب
الهدهد

طبيب عماني شهير يحذر من إطالة مدة “شواء اللحم”.. ما كشفه مُرعب

الدكتور العماني البارز صالح الهنائي، حذر مواطنيه في تغريدة على حسابه بتويتر من إطالة مدة شوي لحم العيد لأسباب صحية هامة

كتب خالد الأحمد
طبيب عماني شهير يحذر من إطالة مدة
طبيب عماني يحذر من إطالة مدة شواء اللحم
- Advertisement -

وطن- حذر طبيب وخبير تغذية عماني من المبالغة في شواء اللحم نظراً لأضراره الخطيرة في تغريدة لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأن الشواء يعد من أشهر المأكولات الشعبية في السلطنة، ولا يحلى العيد إلا بالشواء وبمذاقه العماني الفريد، بحسب وصف النشطاء.

وبالرغم من الطعم اللذيذ والشهي للحم المشوي، فإن تعرضه لدرجة عالية من الحرارة أثناء الشوي يؤدي إلى تكون مواد كيميائية على سطحه، قد تكون سبباً في الإصابة بمرض السرطان.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Insta News (@insta__oman)

وتؤدي هذه الحرارة وفق دراسات علمية إلى تكون مواد كيميائية تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

الهنائي ينصح مواطنيه في السلطنة بعدم إطالة مدة الشواء

وطالب الدكتور “صالح الهنائي” في تغريدة له على حسابه في “تويتر” بتجنب الإكثار من شي لحم العيد تجنباً للمسرطنات المحتملة حسب دراسات عدة- كما قال- داعياً لتذكر المثل الشعبي السائد في سلطنة عمان “عرقه ولا تحرقه”.

- Advertisement -

وفي تغريدة لاحقة أشار الهنائي إلى أن الهميس -الشحم الحيواني المطبوخ- يعتبر من الدهون المشبعة، وتؤثر الدهون المشبعة على أمراض القلب والشرايين.

وأضاف أن “الدراسات توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 10 ٪ من إجمالي الطاقة اليومية للأصحاء بشكل عام، وإلى 5-6 ٪ من إجمالي الطاقة اليومية للمرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم”.

الهنائي ينصح مواطنيه في السلطنة بعدم إطالة مدة الشواء
الهنائي ينصح مواطنيه في السلطنة بعدم إطالة مدة الشواء

السلم الغذائي العفن

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما قاله الدكتور الهنائي بين من سلم بصحة كلامه ومن شكك فيه.

وعلق “سلطان الكلباني” أن الدهون المشبعة لا علاقة لها بمشاكل أمراض القلب.

وأضاف: “مشاكلنا متركزة في نمط الحياة الغير صحي و كثرة استهلاك الكربوهيرات نتيجة السلم الغذائي العفن المقترح من منظمة الصحة العالمية”.

وعقبت “أم ريان“: “المشكلة الكبيرة هي أن الدراسات في أغلبها غربية تعزف على وتر شركات الأدوية والأغذية الكبرى التي تمولها حتى ولو تم نشرها في دوريات يُدعى أنها محكمة”.

واستدركت: أن تحريم الله الشحم على بني اسرائيل كعقاب يستدعي منا التفكير خارج الصندوق”، وفي النهاية نحن أمة الوسط.

وفي السياق ذاته قال “طه” :”هراء الطب الحديث وسماسرة شركات الأدوية ومراكز ابحاثها جعلوا شحوم الحيوانات هي الخطر اما الزيوت النباتية والمهدرجة فهي الصحية.”

ورأى آخر أن السرطان “ركع البشرية كلها من سنين”. وأضاف :” لو وفروا ميزانيات الحروب وأراحونا منه أليس أفضل”.

وتشتهر سلطنة عمان ودول الخليج عامة، بعمليات شواء اللحم في الأعياد والمناسبات العامة في المتنزهات وداخل المنازل أيضا، حيث ترتبط الأعياد بتقاليد وعادات هدفها إظهار الفرحة والتوسيع على الأهل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

مفتي سلطنة عمان يدعو لمقاطعة السويد مقاطعة تامة وشاملة

الهدهد

يدعى “نار الجماهير” وسعره خيالي.. نفوق أشهر ثور في سلطنة عمان

الهدهد

حالة الطقس أيام عيد الأضحى.. الأرصاد العمانية تكشف مفاجآت وتحذر

الهدهد

عُمان تقتل قرابة 100 ألف طائر من هذا النوع في حملة وطنية.. لماذا؟

اقتصاد

اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.. مكاسب بالجملة تنتظر سلطنة عمان وفرص غير مسبوقة

الهدهد

حريق يثير حيرة العمانيين.. التهم كل شيء باستثناء مصحف وصندوق تبرعات

الهدهد

السلطات العمانية تضبط منتجات تروج للشذوذ الجنسي (شاهد)

الهدهد

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

الهدهد

مشهور عماني يثير حفيظة مواطنيه بما فعله في الحرم المكي (فيديو)

الهدهد

قبل عيد الأضحى.. تداول مقاطع صادمة من غابات عُمان تنذر بكارثة (شاهد)

الهدهد

ماذا يفعل نجل السلطان العماني في سويسرا؟ (شاهد)

تقارير

حظر عمان للاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة: تمكين للمستثمر العماني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اغتصاب طفلة حتى الموت في لبنان.. لين طالب أصيبت بنزيف حاد وما حدث صادم (شاهد)

امرأة “ميتة” تستيقظ أثناء جنازتها! (صور صادمة)

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

لن تعرفها.. أول ظهور بالفيديو لـ حياة الفهد بعد عملية تجميل مذهلة أجرتها

فرنسا تحترق وباريس ساحة حرب.. فيديو مروع لانهيار مبنى جراء الشغب

خديجة بن قنة تحذر الجزائريين من أمر خطير جدا بعد مقتل الشاب نائل

“القرآن أبكاني”.. جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما تعتنق الإسلام (فيديو)

بالفيديو.. تشييع جنازة الشاب الجزائري “نائل” على وقع الزغاريد

لاعب كوري شمالي أذهل عالم كرة القدم ثم اختفى بعد لعبه في قطر!

كيف يتزوج إنسان بأنثى تمساح؟.. فيديو مثير سيزيد حيرتك (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC