طبيب عماني شهير يحذر من إطالة مدة “شواء اللحم”.. ما كشفه مُرعب

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وطن- حذر طبيب وخبير تغذية عماني من المبالغة في شواء اللحم نظراً لأضراره الخطيرة في تغريدة لاقت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأن الشواء يعد من أشهر المأكولات الشعبية في السلطنة، ولا يحلى العيد إلا بالشواء وبمذاقه العماني الفريد، بحسب وصف النشطاء.

وبالرغم من الطعم اللذيذ والشهي للحم المشوي، فإن تعرضه لدرجة عالية من الحرارة أثناء الشوي يؤدي إلى تكون مواد كيميائية على سطحه، قد تكون سبباً في الإصابة بمرض السرطان.

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وتؤدي هذه الحرارة وفق دراسات علمية إلى تكون مواد كيميائية تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).

الهنائي ينصح مواطنيه في السلطنة بعدم إطالة مدة الشواء

وطالب الدكتور “صالح الهنائي” في تغريدة له على حسابه في “تويتر” بتجنب الإكثار من شي لحم العيد تجنباً للمسرطنات المحتملة حسب دراسات عدة- كما قال- داعياً لتذكر المثل الشعبي السائد في سلطنة عمان “عرقه ولا تحرقه”.

نصيحة صحية في العيد.. وأنت تشوي مشكاكيك العيد، لا تشويها كثيرا تجنبا لتكون مسرطنات من الشوي الكثير حسب عدة دراسات. تذكر مقولة: عرقه ولا تحرقه pic.twitter.com/w3fKv2GJii — د. صالح بن سيف الهنائي (@SsAlhinai) June 30, 2023

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وفي تغريدة لاحقة أشار الهنائي إلى أن الهميس -الشحم الحيواني المطبوخ- يعتبر من الدهون المشبعة، وتؤثر الدهون المشبعة على أمراض القلب والشرايين.

وأضاف أن “الدراسات توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 10 ٪ من إجمالي الطاقة اليومية للأصحاء بشكل عام، وإلى 5-6 ٪ من إجمالي الطاقة اليومية للمرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم”.

هل الهميس (الشحم الحيواني المطبوخ) صحي؟ يعتبر من الدهون المشبعة، وتؤثر الدهون المشبعة على أمراض القلب والشرايين، حيث توصي الدراسات الحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 10 ٪ من إجمالي الطاقة اليومية للأصحاء بشكل عام، وإلى 5-6 ٪ من إجمالي الطاقة اليومية للمرضى الذين يعانون من… pic.twitter.com/BY1k5nIrNe — د. صالح بن سيف الهنائي (@SsAlhinai) June 29, 2023

السلم الغذائي العفن

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما قاله الدكتور الهنائي بين من سلم بصحة كلامه ومن شكك فيه.

وعلق “سلطان الكلباني” أن الدهون المشبعة لا علاقة لها بمشاكل أمراض القلب.

وأضاف: “مشاكلنا متركزة في نمط الحياة الغير صحي و كثرة استهلاك الكربوهيرات نتيجة السلم الغذائي العفن المقترح من منظمة الصحة العالمية”.

دكتور صالح كل عام و انت بخير .. الدهون المشبعة مالها خص بمشاكل امراض القلب .. مشاكلنا متركزة في نمط الحياة الغير صحي و كثرة استهلاك الكربوهيرات نتيجة السلم الغذائي العفن المقترح من منظمة الصحة العالمية

هذا النظام لم يتم مراجعته مع كثرة الدراسات التي اثبتت براءة الدهون المشبعة! — Sultan Al Kalbani (@s_elketo) June 29, 2023

وعقبت “أم ريان“: “المشكلة الكبيرة هي أن الدراسات في أغلبها غربية تعزف على وتر شركات الأدوية والأغذية الكبرى التي تمولها حتى ولو تم نشرها في دوريات يُدعى أنها محكمة”.

واستدركت: أن تحريم الله الشحم على بني اسرائيل كعقاب يستدعي منا التفكير خارج الصندوق”، وفي النهاية نحن أمة الوسط.

جزاك الله خيرا دكتور ولكن المشكلة الكبيرة هي أن الدراسات في أغلبها غربية تعزف على وتر شركات الأدوية والأغذية الكبرى التي تمولها حتى ولو تم نشرها في دوريات يُدعى أنها محكمة، وتحريم الله الشحم على بني اسرائيل كعقاب يستدعي منا التفكير خارج الصندوق

وفي النهاية نحن أمة الوسط — Um Rayan (@umrayanzms) June 29, 2023

وفي السياق ذاته قال “طه” :”هراء الطب الحديث وسماسرة شركات الأدوية ومراكز ابحاثها جعلوا شحوم الحيوانات هي الخطر اما الزيوت النباتية والمهدرجة فهي الصحية.”

هراء الطب الحديث وسماسرة شركات الأدوية ومراكز ابحاثها جعلوا شحوم الحيوانات هي الخطر اما الزيوت النباتية والمهدرجة هي الصحية — النَّئِيم (@Tahha0) June 29, 2023

ورأى آخر أن السرطان “ركع البشرية كلها من سنين”. وأضاف :” لو وفروا ميزانيات الحروب وأراحونا منه أليس أفضل”.

وتشتهر سلطنة عمان ودول الخليج عامة، بعمليات شواء اللحم في الأعياد والمناسبات العامة في المتنزهات وداخل المنازل أيضا، حيث ترتبط الأعياد بتقاليد وعادات هدفها إظهار الفرحة والتوسيع على الأهل.