سبب الهجوم العنيف على مصور فيديو الحاج الذي انهار من البكاء

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وطن– انهار أحد الحجاج من البكاء؛ حزنا على انتهاء مناسك الحج، ولم يتمالك نفسه بعدما سُئل عن إحساسه بإدائه هذه الفريضة، في مشهد مؤثر لم يمنع الهجوم الحاد على مصور الفيديو.

وفيما شوهد “الحاج” وهو يبكي بحرقة جراء ذلك، يكاد يكون قد فقد القدرة على الحديث في إشارة إلى درجة حزنه الشديدة، فيما حاول مصور الفيديو التخفيف عنه عبر مداعبته، قبل أن ينتهي المشهد بحضن مؤثر بينهما، انهار خلاله أيضا من البكاء.

وعبر الحاج عن سعادته بأنه اصطحب والدته لأداء مناسك الحج،متمنيا أن يعينه الله عز وجل على أن يصطحب والده العام المقبل لأداء المناسك.

حاج يجهش بالبكاء حزنًا على انتهاء فريضة الحج🥺.pic.twitter.com/Tq8S4uBcYD — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 30, 2023

تفاعل مؤثر

أثار هذا المقطع المؤثر، تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين تعاطفوا بشدة مع هذا الحاج ومع بكائه الشديد.

فكتب أحد المغردين: “وصلني إحساسه.. هو شعور مختلط بين لذّة العبادة وفرحة أداء فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا.. الله يتقبل منه ومن كل الحجيج”.

وصلني إحساسه 🥹

هو شعور مختلط بين لذّة العبادة وفرحة أداء فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا 🤍 الله يتقبل منه ومن كل الحجيج 🤍 — مـَـــارِدة ♩ (@Spirit__N) June 30, 2023

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وغرد حساب باسم “جورجنيو العطوي”: “الله يتقبل منهم صالح الأعمال”.

الله يتقبل منهم صالح الأعمال — جورجنيو العطوي (@zcj) July 1, 2023

وغرد فهد: “يا الله يا هي مشاعر جميلة وصادقه ويا هي دموع وداع من القلب من هذا الحاج.. وأي أجر وهو بار بوالدته ونيته بأن يأتي بوالده السنة القادمة.. الله يحقق مناك بإذنه تعالى مع إني ضد تصوير مشاعر الناس بهذه الطريقة لكن خلنيا نقدم حسن النية”.

يالله ياهي مشاعر جميلة وصادقه وياهي دموع وداع من القلب من هذا الحاج … وأي أجر وهو بار بوالدته ونيته بأن يأتي بوالده السنه القادمه .. الله يحقق مناك بإذنه تعالي

مع اني ضد تصوير مشاعر الناس بهذه الطريقه ولكن خلنيا نقدم حسن النيه — F.A.H.A.D (@FahadHamdani) June 30, 2023

انتقادات للمصور

لكن هذا التفاعل لم يمنع ظهور بعض التعليقات السلبية التي انتقدت التصوير على هذا النحو، وشنْ هجوم ضارٍّ على مصور الفيديو.

فقال عادل: “ليه يصوره ؟ المفروض يحاسبون هالأشكال اللي تدور شهرة على حساب مشاعر الناس حتى لو أنها صغيرة”.

ليه يصوره ؟ المفروض يحاسبون هالاشكال اللي تدور شهرة على حساب مشاعر الناس حتى لو انها صغيرة 🙂 — عادل دائماً . (@3adel_) June 30, 2023

وكتب حساب باسم الصحفي السعودي: “تف على هالعينات.. اللي يلاحقون الناس ويصورونهم.. عشان يأخذونهم محتوى في التك توك وتويتر للبحث عن ردود ومشاهدات”.

تف على هالعينات

اللي يلاحقون الناس ويصورونهم

عشان يأخذونهم محتوى في التك توك

وتويتر للبحث عن ردود ومشاهدات ‼️ — الصحفي السعودي (@511JN) June 30, 2023

ورأى أحد الناشطين، أن هذا المشهد يعبر عن حالة درامية لجذب الانتباه ليس أكثر.

دراما يدور اتنشن — كيوي (@ciiwv) June 30, 2023

الحجاج يستعدون لزيارة مسجد الرسول

ويستعد الحجاج بعد أدائهم الركن الخامس للذهاب إلى المدينة المنورة، للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والزيارات المتنوعة لأبرز المعالم النبوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في حين أنهى 4951 حاجا وحاجة، المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من 92 دولة، مناسك حجهم بعد أن طافوا طواف الوداع رافعين أكف الدعوات، داعين الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى أهلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.