السبت, يوليو 1, 2023
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سبب الهجوم العنيف على مصور فيديو الحاج الذي انهار من البكاء

يستعد الحجاج بعد أدائهم الركن الخامس للذهاب إلى المدينة المنورة، للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والزيارات المتنوعة لأبرز المعالم النبوية

كتب خالد السعدي
بكاء حاج بسبب انتهاء مناسك الحج
بكاء حاج بسبب انتهاء مناسك الحج
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وطن– انهار أحد الحجاج من البكاء؛ حزنا على انتهاء مناسك الحج، ولم يتمالك نفسه بعدما سُئل عن إحساسه بإدائه هذه الفريضة، في مشهد مؤثر لم يمنع الهجوم الحاد على مصور الفيديو.

وفيما شوهد “الحاج” وهو يبكي بحرقة جراء ذلك، يكاد يكون قد فقد القدرة على الحديث في إشارة إلى درجة حزنه الشديدة، فيما حاول مصور الفيديو التخفيف عنه عبر مداعبته، قبل أن ينتهي المشهد بحضن مؤثر بينهما، انهار خلاله أيضا من البكاء.

وعبر الحاج عن سعادته بأنه اصطحب والدته لأداء مناسك الحج،متمنيا أن يعينه الله عز وجل على أن يصطحب والده العام المقبل لأداء المناسك.

تفاعل مؤثر

أثار هذا المقطع المؤثر، تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين تعاطفوا بشدة مع هذا الحاج ومع بكائه الشديد.

فكتب أحد المغردين: “وصلني إحساسه.. هو شعور مختلط بين لذّة العبادة وفرحة أداء فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا.. الله يتقبل منه ومن كل الحجيج”.

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وغرد حساب باسم “جورجنيو العطوي”: “الله يتقبل منهم صالح الأعمال”.

وغرد فهد: “يا الله يا هي مشاعر جميلة وصادقه ويا هي دموع وداع من القلب من هذا الحاج.. وأي أجر وهو بار بوالدته ونيته بأن يأتي بوالده السنة القادمة.. الله يحقق مناك بإذنه تعالى مع إني ضد تصوير مشاعر الناس بهذه الطريقة لكن خلنيا نقدم حسن النية”.

انتقادات للمصور

لكن هذا التفاعل لم يمنع ظهور بعض التعليقات السلبية التي انتقدت التصوير على هذا النحو، وشنْ هجوم ضارٍّ على مصور الفيديو.

فقال عادل: “ليه يصوره ؟ المفروض يحاسبون هالأشكال اللي تدور شهرة على حساب مشاعر الناس حتى لو أنها صغيرة”.

وكتب حساب باسم الصحفي السعودي: “تف على هالعينات.. اللي يلاحقون الناس ويصورونهم.. عشان يأخذونهم محتوى في التك توك وتويتر للبحث عن ردود ومشاهدات”.

ورأى أحد الناشطين، أن هذا المشهد يعبر عن حالة درامية لجذب الانتباه ليس أكثر.

الحجاج يستعدون لزيارة مسجد الرسول

ويستعد الحجاج بعد أدائهم الركن الخامس للذهاب إلى المدينة المنورة، للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والزيارات المتنوعة لأبرز المعالم النبوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في حين أنهى 4951 حاجا وحاجة، المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من 92 دولة، مناسك حجهم بعد أن طافوا طواف الوداع رافعين أكف الدعوات، داعين الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى أهلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن

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