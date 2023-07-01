السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةحياتناديانا كرزون وزوجها يرزقان بطفلهما الثاني "راشد".. شاهد أول صورة له
حياتنا

ديانا كرزون وزوجها يرزقان بطفلهما الثاني “راشد”.. شاهد أول صورة له

ديانا كرزون رزقت بطفلتها الأولى سلمى من زوجها معاذ العمري بعد عام من زواجهما ويبلغ عمرها الآن عامين

كتب رفيف عبدالله
ديانا كرزون وزوجا يرزقان بطفلهما الثاني
ديانا كرزون وزوجها معاذ العمري
- Advertisement -

وطن- أعلن الإعلامي الأردني معاذ العمري، عن قدم طفله الثاني من زوجته الفنانة الأردنية ديانا كرزون، والذي أطلقها عليه اسم “راشد”.

ونشر معاذ العمري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يحمل طفلهما الجديد.

ديانا كرزون وزوجها
معاذ العمري يحمل طفله راشد

“أسميناه راشد”

وعلق زوج ديانا كرزون: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدلله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه راشد”.

وأضاف: “أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين”.

ديانا كرزون وزوجها
كشفت ديانا حملها في جلسة تصوير

وسارع نجوم العرب إلى تهنئة ديانا كرزون، فكتبت فيفي عبده: “‏ما شاء الله الله اكبر ربنا يزيد ويبارك ويبارك لك فيهم يا رب يا رب”.

- Advertisement -

تهنئة النجوم

كذلك الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، علقت: “ربنا يبارك عليكن ويحفظهم ويتربون في عزكم يارب العالمين”.

أيضاً الممثلة السورية جومانة مراد، هنأت ديانا كرزون وزوجها، وقالت: “ماشاءالله الف مبرووووك يا حبيبتي يتربى بعزكم ان شاءالله”.

ومن فناني الأردن، حرص على تهنأتهم كل من طوني قطان ونداء شرارة وغيرهما.

سلمى العمري

وكانت ديانا كرزون قد رزقت بطفلتها الأولى من زوجها معاذ العمري، بعد عام من زواجهما.

ديانا كرزون وزوجها
أنجبت ديانا قبل عامين طفلتها الأولى سلمى

وأطلقت ديانا اسم سلمى على طفلتها التي تبلغ من العمر الآن عامين فقط.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

“ديانا كرزون” توجّه رسالة ل”رجوة خالد آل سيف”!

حياتنا

تعرفوا على قيمة المهر الذي اشترطته .. ديانا كرزون: 2000 رجل تقدموا لطلب يدي (فيديو)

حياتنا

آخر صور ديانا كرزون تفاجئ الجمهور: “التجميل غيرها الى شخص آخر!” (شاهد)

حياتنا

ديانا كرزون ترزق بطفلتها الأولى وزوجها يُعلن الخبر بهذه الطريقة! (شاهد)

حياتنا

ديانا كرزون تُهين أفيخاي أدرعي: لا تشرفني متابعتك

حياتنا

“هو مين”.. ديانا كرزون تكشف عن حملها بطريقة غير تقليدية

حياتنا

“سيلكون مُتحرك”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها هيا وجدوا “الطبطبة” في أحضان بعضيهما وهذا ما فعلتاه!

الهدهد

“شاهد” معاذ العمري “قالها وأجره على الله” بعدما طأطأ رأسه: نحن من قطعنا اتصال أحلام وهذه التفاصيل كاملة

الهدهد

بعد أن فعلتها مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي.. إذاعة “مليودي” الأردنية تتخذ قراراً مفاجئاً لتمتص غضب الأردنيين

الهدهد

بسبب الغضب من تصرفه .. المذيع الأردني الذي قطع اتصال الأسيرة أحلام التميمي يستقيل على الهواء

الهدهد

“شاهد” تصرف زوج ديانا كرزون مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي يثير غضباً واسعاً

حياتنا

“شاهد” ما الذي حدث لزوج الفنانة ديانا كرزون في ليلة دخلته .. “أنا هيني هون”!!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)

الجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب الخطيرة؟

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

همجية الفايكنج السويدية تعود من جديد: من خطف أطفال المسلمين الى التجديف بدينهم!‎

الموسيقى.. هل هي الحل لتكون أقوى في الرياضيات؟

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري! (شاهد)

إذا شعرت بأنه يتم مراقبتك عندما لا يكون أحد حولك فهذا من أعراض مرض خطير

منع سيدة لبنانية من دخول الشاطئ بسبب حجابها ومواجهة مثيرة مع فرد أمن (فيديو)

دنيا بطمة تواصل الإثارة بـ”الهوت شورت” وشعر ميريام فارس (فيديو)

حكيمي يتخطى صلاح.. أغلى 5 لاعبين عرب في عالم كرة القدم (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC