ديانا كرزون وزوجها يرزقان بطفلهما الثاني “راشد”.. شاهد أول صورة له

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وطن- أعلن الإعلامي الأردني معاذ العمري، عن قدم طفله الثاني من زوجته الفنانة الأردنية ديانا كرزون، والذي أطلقها عليه اسم “راشد”.

ونشر معاذ العمري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يحمل طفلهما الجديد.

“أسميناه راشد”

وعلق زوج ديانا كرزون: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدلله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه راشد”.

وأضاف: “أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين”.

وسارع نجوم العرب إلى تهنئة ديانا كرزون، فكتبت فيفي عبده: “‏ما شاء الله الله اكبر ربنا يزيد ويبارك ويبارك لك فيهم يا رب يا رب”.

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تهنئة النجوم

كذلك الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، علقت: “ربنا يبارك عليكن ويحفظهم ويتربون في عزكم يارب العالمين”.

أيضاً الممثلة السورية جومانة مراد، هنأت ديانا كرزون وزوجها، وقالت: “ماشاءالله الف مبرووووك يا حبيبتي يتربى بعزكم ان شاءالله”.

ومن فناني الأردن، حرص على تهنأتهم كل من طوني قطان ونداء شرارة وغيرهما.

سلمى العمري

وكانت ديانا كرزون قد رزقت بطفلتها الأولى من زوجها معاذ العمري، بعد عام من زواجهما.

وأطلقت ديانا اسم سلمى على طفلتها التي تبلغ من العمر الآن عامين فقط.