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داء السكري من النوع 2: يمكن أن تكون الاضطرابات الجنسية من أعراض المرض

"يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى مضاعفات جنسية لكلا الجنسين".

كتب معالي بن عمر
داء السكري
داء السكري والاضطرابات الجنسية
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وطن-وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلّة Healthline بواسطة الدكتورة كيلي وود، يمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع 2 في حدوث خلل وظيفي جنسي لدى كل من الرجال والنساء.

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الرجال المصابين بداء السكري من النوع 2، قد تتراجع لديهم  الرغبة الجنسية أو حتى فقدانها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب مرض السكري القذف المرتجع، وهي ظاهرة يرتد فيها السائل المنوي إلى المثانة بدلاً من طرده إلى الخارج.

يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى صعوبات في العلاقة الزوجية وانخفاض في الرضا الجنسي.

تؤدي هذه المضاعفات إلى صعوبات في العلاقة الزوجية وانخفاض في الرضا الجنسي
مضاعفات داء السكري من النوع 2 لدى الرجال والنساء

أما بالنسبة للنساء فقد تعاني المصابات بداء السكري من النوع 2 أيضًا من مشاكل جنسية، إذ تعد التهابات المسالك البولية المتكررة وجفاف المهبل والألم في أثناء الجماع من المضاعفات الشائعة.

يمكن أن يكون لهذه الأعراض تأثير سلبي على العلاقة الحميمة ونوعية الحياة للنساء المصابات بداء السكري من النوع 2.

الحلول والنصائح

من الضروري للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 استشارة الطبيب لمناقشة المشاكل الجنسية المتعلقة بحالتهم. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في تحسين الصحة العامة والعلاقة الجنسية. كما يمكن أيضًا وصف الأدوية والعلاجات المحددة الأخرى للمساعدة في تخفيف المشاكل الجنسية التي يسببها مرض السكري.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن التواصل مع الشريك مهم أيضًا للحفاظ على حياة جنسية مرضية على الرغم من المرض. كما يوصى بالتحدث بصراحة عن هذه المشكلات مع شريكك والبحث عن طرق لحلها معًا.

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من 5 ٪ من سكان فرنسا يعانون من مرض السكري من النوع 2. مع العلم أن مرض السكري؛ هو ارتفاع الجلوكوز في الدم (ارتفاع السكر في الدم). أما في حالة مرض السكري من النوع 2، تحدث هذه الظاهرة بسبب اضطراب التمثيل الغذائي للكربوهيدرات أو متلازمة التمثيل الغذائي. وإذا ظهر هذا بشكل تدريجي وسيئ، فإن للمرض عواقب وخيمة، بل مميتة، وطويلة الأمد.

يتسبب مرض السكري من النوع 2 في حدوث خلل وظيفي جنسي لدى كل من الرجال والنساء.
داء السكري من النوع 2 يسبب الاضطرابات الجنسية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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