خفايا 30 يونيو في عشريتها الأولى.. هل تردد الجيش المصري في الانقلاب على مرسي؟

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وطن- في الذكرى العاشرة للانقلاب في مصر الذي أعقاب احتجاجات 30 يونيو، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي نتيجة حتمية للتوترات بين الديمقراطية والجيش، أو ما إذا كان من الممكن منعها.

في 3 يوليو 2013 ، أطاح الجيش المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً من السلطة. كان ذلك اليوم بمثابة بداية حملة تطهير ضد الإسلاميين وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين بما قاد لاحقا إلى حملة قمع أوسع ضد المعارضة تستهدف الصحفيين ورجال الأعمال والمعارضين العلمانيين للسلطة التي يقودها الجيش.

قال شاران غريوال، الزميل غير المقيم في معهد بروكينغز ومؤلف كتاب سيصدر قريباً عن الجيوش العربية والربيع العربي، إن السبب الرئيسي لانهيار التحول الديمقراطي في مصر كان الجيش.

لاحظ غريوال، كيف أثار الجيش المصري بنشاط المخاوف الشعبية بشأن حكم مرسي المضطرب. وقد تم انتخاب الزعيم المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين بهوامش ضيقة، وكان ينظر إليه بعدم اليقين من قبل المعارضة العلمانية في البلاد ، وبعض رجال الأعمال والعديد من الأقلية المسيحية في مصر.

لعب الجيش دورًا مهيمنًا في مصر منذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952. وكان الرؤساء السابقون جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك من رجال الجيش.

وقال غريوال: “مجرد وجود جيش مسيَّس مثل مصر زاد من صعوبة المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.. هذا الجيش المُمكَّن أنهى في نهاية المطاف الانتقال الديمقراطي”، وفق تقرير لصحيفة ميدل إيست آي.

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لكن ديفيد كيركباتريك، الصحفي الذي شغل منصب مدير مكتب القاهرة في صحيفة “نيويورك تايمز” خلال انقلاب 2013 ، تحدى فكرة أن مصير التحول الديمقراطي قد حسم.

وقال في حدث إلى جانب غريوال: “كان هناك صراع بين الجيش المصري وعملية الانتقال الديمقراطي. كيف يتم حل هذا الصراع؟. لا يمكنني القول إن الأمر حُسم بشكل حتمي”.

“الفزع واليأس”

وقال كيركباتريك إن الجيش كان يعاني من انقسامات بشأن كيفية التصرف ردًا على الاستياء من رئاسة مرسي.

وأضاف أن الحالة المعبر عنها لعدم اليقين في الأشهر التي سبقت الانقلاب كانت الفزع إن لم يكن اليأس، في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني المصرية – المعارضة العلمانية الموحدة لمرسي ​​- من أن الانقلاب قد لا يحدث على الإطلاق.

وتابع: “منذ لحظة الإطاحة بمبارك وحتى الانقلاب، كانت هناك محاولات متكررة من قبل الجيش لتأكيد سلطته، وكانوا يتراجعون مرارًا وتكرارًا”.

وأضاف كيركباتريك أن السيسي نفسه حصل على منصب وزير الدفاع القوي في عهد مرسي، لكن الانتقال إلى الديمقراطية لم يكن مرغوبا فيه تمامًا.

وأشار كيركباتريك إلى أن تردد السيسي في شن الانقلاب حتى بعد أن عزز الدعم داخل صفوف الجيش يسلط الضوء على تأثير الجهات الخارجية، وقال: “لو لم يقدم الخليج ضمنيًا مبلغًا هائلاً من المال ، هل كان السيسي سينفذ انقلابًا؟ لدي بعض الشكوك حول ذلك”.

في أعقاب الربيع العربي، كانت مصر مركزًا في معركة بين دول الخليج من أجل النفوذ على الشرق الأوسط ، حيث ألقت قطر بثقلها وراء جماعة الإخوان المسلمين، مقابل سعي الإمارات والسعودية لسحق الحركة.

رسائل أميركية متضاربة

كما أرسلت الولايات المتحدة رسائل متضاربة في الفترة التي سبقت الانقلاب، وقال كيركباتريك: “كان مرسي يسمع من أوباما بعض الدعم الفعلي للديمقراطية وكان يعتقد بسذاجة أن حكومة الولايات المتحدة موحدة”.

لكن واشنطن كانت ممزقة فيما إذا كانت ستدعم مرسي المنتخب ديمقراطياً أو السيسي ، كما دافع البعض في وكالات المخابرات والدفاع مع تنامي الاحتجاجات ضد مرسي.

وقال كيركباتريك: “كان السيسي والجنرالات من حوله يسمعون رسالتين متضاربتين من الولايات المتحدة. إذا لم يحصلوا على الضوء الأخضر ، فإنهم بالتأكيد حصلوا على ضوء أصفر”.

وأضاف: “ليس من المستحيل أن نتخيل أن موقفًا مختلفًا عن الولايات المتحدة قد يكون له نتيجة مختلفة”.

المصريون يفرون عبر البحر الأبيض المتوسط

عندما أعلن السيسي الإطاحة بمرسي، تعهد بتحقيق “مصالحة وطنية” في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان. لكن بدلاً من خارطة الطريق الموعودة للانتخابات والاستقرار في المستقبل ، فرض السيسي حكماً استبدادياً يقول الخبراء إنه يفوق أي شيء شهدته مصر في عهد عبد الناصر أو السادات أو مبارك.

في غضون ذلك ، ينهار الاقتصاد المصري. وأدى ارتفاع التضخم وأزمة العملة إلى دفع الطبقة الوسطى إلى الفقر ، ويضطر الكثير من المصريين للهجرة عبر رحلات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

كان المصريون أكثر الجنسيات شيوعًا التي تم اكتشافها وهم يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في النصف الأول من عام 2022 ، ويمثلون 20% من الجنسيات ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس.

حاول السيسي تصوير نفسه على أنه مدّ يده إلى المعارضة وسط الأزمة الاقتصادية. فأطلق مبادرة الحوار الوطني التي شجبتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وألمحت الحكومة إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في وقت لاحق من هذا العام ، لكن القليل منهم يتوقع أن تكون حرة أو نزيهة ، مع اعتقال أفراد عائلة المنافس الوحيد للسيسي وهو أحمد الطنطاوي، بجانب القمع الممنهج المتمثل في وضع ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي في السجون.

تأتي ذكرى الانقلاب في مصر في الوقت الذي يرى فيه جيرانها أن آمالهم في الديمقراطية تتضاءل، ففي تونس ، عزز الرئيس قيس سعيد سلطته في انزلاق استبدادي.

وفي هذه الأثناء ، انهار الانتقال الديمقراطي قصير الأمد في السودان ، ويُحاصَر المواطنون في القتال الوحشي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ، وقوة شبه عسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو “الدعم السريع“.