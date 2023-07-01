السبت, يوليو 1, 2023
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رياضة

حكيمي يتخطى صلاح.. أغلى 5 لاعبين عرب في عالم كرة القدم (صور)

المغربي حكيمي يتربع على قائمة أغلى 5 لاعبين عرب بكرة القدم ب 70 مليون يورو.

كتب فارس أبو شيحة
أغلى 5 لاعبين عرب في عالم كرة القدم
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وطن- تخطى النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي لاعب ظهير نادي باريس سان جيرمان، نظيره المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة أغلى 5 لاعبين عرب قيمة سوقية في عالم كرة القدم بالوقت الحالي.

وتربع المغربي حكيمي على قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية. برصيد 70 مليون يورو، ويليه المصري الدولي صلاح في وصافة القائمة برصيد 65 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين عرب في عالم كرة القدم

وتذيل ترتيب قائمة اللاعبين العرب الأعلى قيمة في سوق الانتقالات الصيفية، لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي برصيد 30 مليون يورو. وفق ما ذكرته قناة الشروق الرياضية.

كما وارتبط اسم المغربي أمرابط كثيراً  في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني. خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمور بين الطرفين لم تصل بعد إلى اتفاق أو الحديث عن قرب إبرام صفقة تعاقد للقدوم إلى البلوغرانا هذا الصيف.

وجاءت قائمة أغلى 5 لاعبين عرب قيمة سوقية في عالم كرة القدم، كما يلي:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)  70 مليون يورو.

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محمد صلاح (ليفربول) 65 مليون يورو.

إسماعيل بن ناصر (ميلان) 40 مليون يورو.

أغلى اللاعبين العرب في كرة القدم
أغلى اللاعبين العرب في كرة القدم

نايف أكراد ( وست هام يونايتد) 35 مليون يورو.

سفيان أمرابط (فيورنتينا) 30 مليون يورو.

رياض محرز خارج قائمة أغلى اللاعبين العرب

ولم يتواجد النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي. صاحب التتويج بالثلاثية التاريخية مع الفريق الأزرق السماوي الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في قائمة أغلى 5 لاعبين عرب قيمة سوقية في سوق الانتقالات.

رياض محرز
رياض محرز

وكان تقارير صحيفة، قد تحدثن عن رفض الجزائري محرز عرض سعودي مغري للقدوم إلى دوري روشن من بوابة نادي أهلي جدة، بقيمة 100 مليون يورو هذا الصيف، لمدة 3 مواسم كاملة.

كما ويرتبط الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بعقد مع النادي الإنجليزي حتى شهر يونيو/ حزيران صيف 2025.

المصدروطن + قناة الشروق الرياضية

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