السبت, يوليو 1, 2023
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حياتنا

جورجينا رودريغيز تزين جسدها العاري في البحر بمجوهرات سعرها سيدهشك! (شاهد)

تباهت جورجينا رودريغيز بالمجوهرات المذهلة دون خوف من فقدانها في غطساتها كما حدث لكيم كارداشيان

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تزين جسدها العاري في البحر بمجوهرات سعرها سيدهشك! (شاهد)
مجوهرات جورجينا
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وطن– يواصل كل من جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو الاستمتاع بعطلاتهم العائلية على ساحل سردينيا على متن يخت لاعب كرة القدم Azimut Grande 27.

ويقومون بذلك بأناقة ، استنادًا إلى أحدث قامت جورجينا رودريغيز بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ألماس وياقوت

وكانت ترتدي فيها مجموعة رائعة من المجوهرات. من قلادة وأقراط وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس والياقوت الكبير. والتي تجمعها مع ثلاثة أنواع مختلفة من البكيني ، باللون الأبيض والأسود والأخضر ، وكلها منهم نوع ثونغ.

مجوهرات جورجينا
تباهت الشابة بالمجوهرات المذهلة دون خوف من فقدانها في غطساتها

تباهت الشابة بالمجوهرات المذهلة دون خوف من فقدانها في غطساتها. كما حدث لكيم كارداشيان في عطلتها في مياه بورا بورا فيما يعد بالفعل واحدة من أكثر الحلقات أسطورية في برنامج الواقع العائلي.

وفقًا لما أعلنه خبير المجوهرات دانييل نيكولاس في مجلة The Luxonomist ، فإن قيمة القطع الثلاث التي ترتديها جورجينا رودريغيز في الصور تتجاوز مائة ألف يورو (110 ألف دولار).

مجوهرات جورجينا

ليست هذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها جورجينا بين المجوهرات الخاصة بها وملابس السباحة.. لقد فعلتها بالفعل في الصيف الماضي ، خلال إجازتها في جزر البليار.

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مجوهرات جورجينا
قيمة القطع الثلاث التي ترتديها جورجينا تتجاوز مائة ألف يورو

المجوهرات هي واحدة من الإكسسوارات المفضلة لدى جورجينا رودريغيز ، والتي عادة ما تفاجئنا بقطع مذهلة تكمل ملابسها.

ليس فقط على السجادة الحمراء ، ولكن أيضًا للغوص في البحر. فهي شغوفة بالرفاهية.

تمتلك الشابة البالغة من العمر 29 عامًا صندوق مجوهرات رائع ، لا تتردد في التباهي به كلما سنحت لها الفرصة.

مجوهرات جورجينا
المجوهرات هي واحدة من الإكسسوارات المفضلة لدى العارضة الأرجنتينية

الخاتم الذي ارتدته جورجينا رودريغيز ، والذي يتناسب مع الأقراط والقلادة ، جذب الانتباه. ليس فقط بسبب البيئة التي قررت فيها المرأة من جاكا ارتدائها ، ولكن أيضًا بسبب تشابهها المثير للدهشة مع خاتم خطوبة كارلوس الثالث.

المصدرThe Luxonomist - ترجمة وتحرير وطن

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